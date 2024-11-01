Исповедь женщины, чью дочь зарезали в Коркино: «Внук сказал, что теперь хоть мама выспится»

Вечер 23 октября жительнице города Коркино (Челябинская область) Лилии Сарафановой не вычеркнуть из памяти никогда. Ведь тогда она потеряла дочь Елену, которую, по версии следствия, зарезали местные цыгане. Daily Storm пообщался с женщиной и она призналась: с момента потери самого родного человека жизнь разделилась на до и после. Но падать духом некогда — надо поднимать оставшихся без матери внуков 15 и 11 лет, говорит Лилия Геннадьевна, не сдерживая слез... Вашему вниманию — монолог женщины. Она вспоминает дочь, жалуется на цыганский беспредел и верит: зло обязательно будет наказано...





Дети не останутся без крыши над головой





«Знаете, голова до сих пор квадратная. Я потеряла ребенка. Да еще таким жестоким образом. Как-то держусь. Все ради внуков. «Русская медная компания» (РМК) выделит трехкомнатную квартиру. Спасибо огромное просто за помощь! Люди нас тоже не оставили с бедой наедине. У детей будет крыша над головой. Но они бы и так на улице не остались. У них есть бабушка, есть дядя. Мы бы их не бросили все равно! Глава Коркино Наталья Лощинина тоже была у нас дома. Я ее близко не знаю, но как человек показалась неплохой. Она очень по-человечески к нам отнеслась, с детьми разговаривала».





«На СВО всех цыган отправить надо!»





«Ситуация с цыганами давно была непростой давно. Они ведут себя бессовестно и нагло. Чувствуют себя просто хозяевами жизни в городе. Считают, что мы, местные, здесь никто и звать нас никак. Зато они тут — настоящие хозяева. У них даже мелкие дети ведут себя отвратительно и ужасно. А что полиция? Не знаю, чем она занимается. Я не могу с полной ответственностью сказать, но разговоры идут, что кто-то цыган прикрывает. Даже заходишь в поликлинику и там цыгане лезут без очереди или могут вальяжно раскинуться на диванах, если врача на месте нет. Разговаривают и ведут себя похабно. Я сама это видела своими глазами. Для них не существует никакой очереди. Они ногой дверь открывают в кабинеты: хоть в поликлинике или в другом месте. Такое ощущение, у них везде сплошная вседозволенность.





Это они изрезали мою дочь, когда она приехала на вызов на такси. Это была просто ее работа. За что они так поступили с ней?! Почему такая жестокая смерть и такое отношение к человеку? Не просто же так люди поднялись, вышли в гневе на улицу. Я им очень благодарна за то, что хоть кто-то хотя бы заступился за мою дочь. Да даже не за нее. Я боюсь теперь даже за своих внуков, понимаете! Детей нельзя на улицу отпускать, как стемнеет. Разве это нормально? Потому что беспредел сплошной цыганский. По городу вообще ходить вечером опасно. Они избивают наших детей в школах. И учителя с этим ничего сделать не могут. Да и причем учителя, если полиция не занимается ими. Нас защитить то некому фактически. Считаю, на СВО всех цыган отправить надо и пусть они там воюют!»





Бывший муж погибшей сменил замки и не пускает детей в квартиру





«К нам домой приезжал губернатор Текслер и разговаривал с детьми. Сказал, что вроде будут решать проблему с цыганами, разбираться. Детям Елены — 15 и 11 лет. Они сводные братья. Тяжело им без мамы, конечно. Я стараюсь их подбодрить, убеждаю, объясняю. Но вообще мы говорили с властями, что надо детям помощь психолога. Чтобы специалист объяснил, что мама не придет домой больше с работы... Папы у детей разные. И никто в их жизни участия не принимает. Отец старшего дал согласие, чтобы я оформила опеку, а отец младшего — хочет забрать себе ребенка. Он не понимает, что у сына и так психологическая травма. Но я буду бороться за своего внука! Как можно разлучить детей? Они же братья. Отец младшего не пьющий, но говорит одно, а делает другое. Он закрыл детям доступ в квартиру, в которой они жили до смерти матери. Они даже вещи теплые забрать не могут. Он сразу же, как погибла Елена, поменял замки в квартире. Она куплена по ипотеке.





Я пыталась с ним поговорить, он все время находит какие-то отговорки и в квартиру нас не пускает. Говорит младшему внуку моему, мол, приезжай, а старшему брату твоему здесь делать нечего. Мать у него умерла и он теперь в квартире никто. Но и младший не хочет к папе. Он сказал органам опеки, что желает остаться жить с бабушкой, заполнил заявление. Правда, бывший зять не остановится. Будет судиться со мной. Считаю, мужчину интересует больше материальная сторона. Теперь уже и вторая бабушка вспомнила вдруг о внуке после того, как новость о выделении квартиры засветилась в СМИ. То есть они раньше молчали, а теперь вдруг вспомнили о ребенке...»





«Дочь работала без выходных, чтобы содержать мальчишек»





«Дочь моя была как огонек. Лучик солнца. Всегда такая жизнерадостная. Всегда торопилась жить. У нас в Коркино с заработком непросто. Елена ведь не только в такси была, а и на второй работе. Надо детей ведь было обеспечивать. Потому что бывший муж ни черта не помогал! Дочь когда недавно подала на алименты — он отказался выплачивать ипотеку за квартиру. В мае она начала вносить деньги сама. А мальчишек то поднимать надо, они же растут. Есть потребности — и нужны деньги. Она старалась. Работала без выходных, чтоб содержать мальчишек. Брала заказы и шили по ночам, если не на работе. Крутилась как белка в колесе. Потом она ушла со швейки, потому что я ругалась. Дочь не высыпалась ведь! Когда она умерла — младший сын сказал: «Мама теперь хоть выспится». Представляете, что ребенок говорил!»





Люди в Коркино в гневе, везде дежурит полиция





«Все нам помогают, но все равно настолько на душе тяжело. Хочется, чтобы власти навели порядок в городе. И чтобы нашли убийц моей дочери. Чтобы без наказания они не остались. Дай бог, чтобы нашли нашли и наказали по всей строгости закона преступников. И чтобы дети остались со мной. У людей в Коркино просто гнев от всего случившегося. Сейчас, когда по городу едешь, везде стоит полиция. И цыган не видно, тишина вообще. Нам, тьфу-тьфу-тьфу, они после гибели дочери не угрожали. Но я знаю, какие это люди...»





Беспорядки в Коркино начались после убийства 40-летней Елена Сарафановой. По данным СК, между водителем такси и клиентом произошел конфликт. В ходе него молодой человек нанес женщине удары ножом, от которых она скончалась. Арестован по обвинению в убийстве 17-летний представитель цыганской диаспоры в Коркино.





После беспорядков чиновники и силовики провели в администрации округа прием граждан. Они сообщили, что местный начальник полиции отстранен от должности. По данным 74.ru, участники встречи жаловались, что «цыгане живут не по законам России, а администрация игнорирует это и ситуацию довели до предела». 30 октября подала в отставку и глава Коркинского муниципального округа Наталья Лощинина. Она признала, что «цыганская проблема» существовала давно, но решить ее пока не удалось.