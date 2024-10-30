Жители Коркино — об отставке главы города после беспорядков: Думали, что молодая и справится, а она любит деньги

Глава Коркинского муниципального округа Челябинской области Наталья Лощинина подала в отставку после беспорядков, последовавших за убийством женщины-таксиста представителем цыганской диаспоры. Жители Коркино заявили Daily Storm, что чиновница давно должна была покинуть свой пост из-за нерешенной проблемы с цыганами. Один из местных также рассказал, что сын Натальи Лощининой сейчас учится за границей.





«Отношусь очень хорошо к ее уходу. За годы ее нахождения на посту главы округа я не увидел ничего хорошего по городу. Дороги все разбиты. С цыганами в городе проблемы уже сколько лет. Воровство процветает очень сильное с их стороны, наркотики продают. Об этом весь город знает. Но почему Лощинина не могла подействовать на них? У нее же есть связь с губернатором. Или они ждали смерти человека?» — задается вопросом Владимир.





Он признается, что после гибели местной женщины в Коркино народ очень взволнован. «Не утверждаю на 100 процентов, но предполагаю: не было бы этого убийства — Лощинина бы не ушла. Можно также задать вопрос, где ее ребенок учится? Он даже не в нашей стране находится! А простой народ не может детей за границу отправить», — добавил мужчина.





После инсульта он имеет вторую группу инвалидности. Вместе с женой воспитывает 10-летнего сына. Пенсия у мужчины составляет 12 тысяч рублей. Денег после оплаты коммуналки почти не остается, сказал собеседник.





«И кто нам поможет? Никто! А Лощинина просто деньгами раскидывается. А сейчас прикрывается бедной-бедной такой, *****. Все это неправильно. Думаю, Лощининой не место быть на посту главы Коркино», — заключил Владимир.





Еще одна жительница Коркино выразила мнение, что чиновница не оправдала надежд горожан. «Лощининой давно уже пора было освободить свой пост. Когда она пришла, думали, что молодая и справится. Но деньги любит больше. А сейчас хочет ответственности избежать. Потому как кругом прокурорские проверки и не очень, наверное, хотелось ей, что все вылезет наружу», — предполагает Валентина.





«А если бы не случилось убийства женщины и народных волнений в Коркино — отставки бы не было. Почему ей не удалось решить проблему с цыганами? Деньги? Ну а почему тогда сняли начальника коркинского ОВД? Все вместе взаимосвязано», — считает женщина. Она также задалась вопросом, на какие средства безработные цыгане живут в шикарных домах, в то время как у других горожан такой возможности нет.





Собеседница прокомментировала слухи о том, что временным руководителем Коркинского муниципального округа станет глава Ленинского района Челябинска Александр Орел. «Наверное, у людей веры уже нет никому. Зачем назначать кого-то чужого? Кто его знает? Никто. Нужно ставить своих из народа. Время покажет, что в Коркино изменится», — заявила собеседница.





Об уходе в отставку Наталья Лощинина написала в своем Telegram-канале. Чиновница заметила, что «цыганская проблема» существовала давно, а с 2019 года власти Коркинского округа обращались «во все возможные инстанции», после чего«проводились беседы, рейды». «Как результат этой работы, администрация получила обвинения в притеснении цыган по национальному признаку, а моя семья — не единожды оскверненную могилу свекра», — утверждает Лощинина.





Она выразила уверенность, что отвечает в том числе за все нерешенные проблемы на территории Коркинского округа.Чиновница отметила, что принимает на себя всю полноту ответственности. Она считает, что муниципальное образование нуждается в переменах. По словам Лощининой, ее решение «уже обозначено губернатору Челябинской области и депутатам округа». Говоря о своем будущем, чиновница сообщила, что планирует «применить знания и опыт в другом направлении».





Временным руководителем Коркинского муниципального округа станет глава Ленинского района Челябинска Александр Орел, пишет URA.RU, ссылаясь на источник. По его информации, Лощинина написала заявление об увольнении по собственному желанию — но с подачи областных властей. Орел станет сначала первым заместителем Лощининой, а потом, когда закончится передача дел, возглавит муниципальный округ в статусе врио — до новых выборов, утверждает источник издания.