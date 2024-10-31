Украинцев начали массово судить за помощь в уклонении от мобилизации

На Украине начали массово наказывать людей, которые предупреждают о мобилизационных рейдах на улицах городов. В октябре 2024 года в украинских судах озвучили как минимум семь приговоров по делам о препятствовании деятельности ВСУ, выяснил Daily Storm, проанализировав единый государственный реестр судебных решений страны. Кто подпадал под уголовное преследование за помощь в уклонении от призыва и пользователей каких мессенджеров ловят чаще всего — в материале.





В период мобилизации на Украине, которая идет с начала СВО, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата) проводят рейды. Люди, не желающие отправляться в зону боевых действий, следят за местами проведения облав в мессенджерах. Со временем правоохранительные органы стали вычислять особо активных пользователей и судить.





В основном судьи назначали обвиняемым по пять лет лишения свободы, но с учетом смягчающих обстоятельств отменяли приговоры и устанавливали испытательные сроки от одного до трех лет. Во время них осужденные должны отмечаться в правоохранительных органах и сообщать о своем перемещении.





А один из подсудимых просто получил большой штраф. Им оказался житель Ивано-Франковской области — семьянин, отец двух детей. В сентябре 2022 года мужчина создал в мессенджере Viber группу под названием «Поліція на районі розширення» («Полиция в районе расширения»).





В целях конспирации он администрировал группу под ником «D.V», а в настройках приватности скрыл контактные данные всех участников. Таким образом пользователи могли предупреждать друг друга об облавах анонимно. С февраля по май 2023 года в группе опубликовали 10 сообщений с указанием мест, где ловили людей.





Обвинение посчитало, что этим мужчина вмешался в работу ТЦК и сорвал их планы по мобилизации. В суде учли все смягчающие обстоятельства, в том числе и то, что подсудимый перечислил ВСУ 10 тысяч гривен (около 17 тысяч рублей). Жителю Ивано-Франковской области назначили штраф в размере 170 тысяч гривен (примерно 400 тысяч рублей).





На скамье подсудимых оказывались разные люди: взрослые мужчины, студент и даже мать двоих детей, которая потеряла мужа. Правоохранительные органы посчитали, что вдова из Волынской области была «под влиянием информационно-психологических спецопераций России против Украины» и пыталась помочь призывниками избежать мобилизации. Согласно материалам дела, она стала администратором чата в Viber, посвященного работе сотрудников ТЦК. Обвинение указало, что на группу было подписано 1119 участников.





Женщина оказывала сопротивление мобилизации и офлайн. В августе 2024 года она узнала о задержании нескольких мужчин для отправки на фронт и организовала собрание участников группы около здания, в котором держали мужчин. Активисты почти на пять часов закрыли входы и выходы из отдела.





Женщина признала свою вину. Суд учел ее семейное положение и назначил вдове год испытательного срока.





Суды наказывали и рядовых участников чатов. Например, инвалид второй группы из Черниговской области не позднее марта 2024 года присоединился к чату в Viber, в котором состояло 4,8 тысячи пользователей. С марта по апрель он отправил туда пять голосовых сообщений. В них мужчина указывал, где раздавали повестки или было «чисто».





Обвинение решило, что его действия привели к «общественно опасным последствиям» и затруднили мобилизационные мероприятия. При вынесении приговора судья учел инвалидность обвиняемого и то, что у него есть ребенок. Мужчине назначили испытательный срок в один год.





В октябре 2024 года чаще всего на скамье подсудимых оказывались участники групп в Viber. Этот мессенджер упоминается в пяти приговорах. Еще двое фигурантов рассказывали о работе ТЦК в Telegram. Мессенджер WhatsApp не упоминался. Также в материалах дела не приводилось, как именно силовики вычисляли пользователей.





На прошлой неделе СБУ сообщила о задержании еще 19 администраторов чатов, в которых писали о местонахождении и маршрутах сотрудников ТЦК. По мнению ведомства, руководители групп пытались сорвать мобилизацию и публиковали местоположение ВСУ.