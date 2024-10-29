«Себя героем не считаю, просто исполнял долг гражданина и офицера»: история ветерана Вячеслава Шевякова, который отправился на СВО в 72 года

— А как давно вы служите Родине и почему решили уйти на СВО?





— Я отдал службе Отечеству 32 календарных года, с 1 сентября 1969 года по ноябрь 2001 года. На СВО я пошел добровольцем по долгу своей офицерской и гражданской чести. Когда моей стране угрожала вражеская опасность, я сразу вступил в офицерский полк. Как и мой сын, старший лейтенант, он трагически погиб. Он был прекрасным офицером. Мы все гордимся им. Но подробности его гибели я бы не хотел комментировать, потому что для меня это очень большая и болезненная тема.





— А как же ваш возраст? Сказывался ли он на службе?





— Да, я до сих пор не могу осознать, что это был я, что я прошел шаг в шаг службу в зоне специальной военной операции, сам принял это осознанное решение. Конечно, мне было нелегко. Но я просто хотел, чтобы на меня равнялись молодые офицеры. Я уже вернулся, сейчас работа моя в силовых структурах РФ, в частности, от Минобороны. На СВО же я был год, в военкомат пришел 11 октября 2022-го и осенью 2023-го вернулся.



