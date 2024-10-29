«Себя героем не считаю, просто исполнял долг гражданина и офицера»: история ветерана Вячеслава Шевякова, который отправился на СВО в 72 года

21 октября по Telegram-каналам разлетелась весть о том, что на фронт в свои 72 года отправился настоящий герой — полковник ВВС России Вячеслав Шевяков. Этот человек принял решение вернуться в строй ради памяти о сыне, погибшем на боевом посту, но выполнившем свой последний долг перед страной. «Иначе не мог, — признается полковник. — Защищать Родину — мой долг и крест».
Сегодня Вячеслав Шевяков продолжает служить России и своим боевым товарищам, только уже вне линии огня. В рамках фонда «Защитники Отечества» он оказывает поддержку раненым бойцам и их семьям, помогает им справиться с трудностями, восстанавливать силы. Кроме того, он занимается патриотическим воспитанием молодежи, передавая юным россиянам свое понимание чести, долга и любви к Отчизне.
— А как давно вы служите Родине и почему решили уйти на СВО?
— Я отдал службе Отечеству 32 календарных года, с 1 сентября 1969 года по ноябрь 2001 года. На СВО я пошел добровольцем по долгу своей офицерской и гражданской чести. Когда моей стране угрожала вражеская опасность, я сразу вступил в офицерский полк. Как и мой сын, старший лейтенант, он трагически погиб. Он был прекрасным офицером. Мы все гордимся им. Но подробности его гибели я бы не хотел комментировать, потому что для меня это очень большая и болезненная тема.
— А как же ваш возраст? Сказывался ли он на службе?
— Да, я до сих пор не могу осознать, что это был я, что я прошел шаг в шаг службу в зоне специальной военной операции, сам принял это осознанное решение. Конечно, мне было нелегко. Но я просто хотел, чтобы на меня равнялись молодые офицеры. Я уже вернулся, сейчас работа моя в силовых структурах РФ, в частности, от Минобороны. На СВО же я был год, в военкомат пришел 11 октября 2022-го и осенью 2023-го вернулся.
— Каково было работать с молодыми сослуживцами?
— Мне было очень удобно и легко с ними, все слушали меня, все шли за мной. Я горжусь ими очень. Они меня даже не знали, а шли, никто не называл меня дедом или отцом. Я для них был Волк. Это мой позывной такой. Отношения прекрасные и тогда были, и до сих пор, они мне и теперь звонят, поздравляют с праздниками, я их тоже, очень хорошие отношения у меня с ребятами сложились.
— А чем вы занимались на СВО?
— Я же был замом командиром полка и курировал ударный отряд «Шторм», который готовился в части боевых действий к наступлениям. То есть там был свой командир, а я был конкретно куратором при командире. Потому что к любому наступлению предварительно нужно тщательно подготовиться. После возвращения с СВО я работал в особом месте полка, где готовил подразделение ребят в Сирию, потом готовили мы людей из «Шторм Z».
— Как восприняла ваш уход семья?
— Для всех родных это был просто шок. Многие даже в это не верили. Но они гордятся моим поступком. Я лично себя героем не считаю, я просто исполнял свой долг гражданина и офицера. Не представляю, как тяжело может быть женщинам заботиться о детях, когда нас нет. Я им могу быть только благодарен.
— Столкнулись ли вы после возвращения домой с ПТСР или физическими проблемами?
— Не было ни физических, ни психологических проблем у меня, хотя с нами постоянно работают психологи. То есть в штате полка они обязательно есть, женщины, они с нами ведут беседы всегда для предотвращения чего-либо. Но проблем не было, ни у кого в полку причем, не только у меня. У нас все морально устойчивые и крепкие духом. Но, к сожалению, без потерь не обошлось, конечно.
— Действительно ли вы многодетный отец и дедушка? Сложно?
— У меня действительно пятеро детей. Старший сын у меня полковник в отставке, служил, как и я, в Воздушных силах. Средний сын у меня сейчас работает в Государственной корпорации «Росатом», у него сын трех лет. У старшей дочери моей два сына, одному четыре года, второй родился в сентябре этого года. У младшей дочери сын семи лет. У детей моих у всех высшее образование. Быть многодетным отцом очень большой труд, но я считаю, это почетно. Дети вообще — это самое главное, что у нас есть, это наше будущее.
— Расскажите о своей работе в Государственном фонде «Защитники Отечества».
— После возвращения с СВО я хотел помогать в общественной организации ребятам, которые получили ранения, контузии или увечья. Поэтому начал работать социальным координатором Государственного фонда «Защитники Отечества» филиала Московской области в поддержке ребят с СВО. Моя задача им помогать. И близким, семьям тех, кого уже нет с нами. Это крест, который я буду нести до конца своих дней.
— Я знаю, вы часто посещаете школы. Как вы работаете с детьми, как они реагируют?
— Да, кроме того, я руководитель проекта в рамках фонда «Школа патриотического воспитания молодежи». Пишу программы, выступаю с ними перед школьниками и студентами вузов, прививаю им бережную любовь к Родине, к своей семье. Лично я посещаю учебные учреждения раз или два раза в неделю, зависит от федерального графика расписания уроков. После моих выступлений дети задают много вопросов. Да, им интересно.
— Что должно быть в рамках патриотического воспитания? И даете ли вы его своим внукам?
— В рамках патриотического воспитания нужно прививать любовь детям к своей Родине и обязательно к ее истории, рассказывать об участниках СВО, объяснять, что защищать свою страну можно и без автомата в руках. Поддержка школьниками бойцов СВО включает в себе большой смысл: это большой шаг к преодолению врага, фашизма. Мои дети и внуки, например, с рождения воспитаны на этом, потому что вся наша жизнь состоит в службе Родине.
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Дед Вячеслава Шевякова участвовал в Первой мировой войне и был ранен в ходе боевых действий, а его отец является ветераном Великой Отечественной войны, он участник Парада Победы.
Вячеслав Шевяков окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, после чего его приняли на службу в строевую часть Военно-воздушных сил. После увольнения он ушел в центральный аппарат Госатомнадзора России, участвовал в проведении инспекционных проверок ядерных объектов, находящихся на территории Европы, Азии и Америки, а также работал в Государственной корпорации «Росатом».
— Я знаю, вы часто посещаете школы. Как вы работаете с детьми, как они реагируют?
— Да, кроме того, я руководитель проекта в рамках фонда «Школа патриотического воспитания молодежи». Пишу программы, выступаю с ними перед школьниками и студентами вузов, прививаю им бережную любовь к Родине, к своей семье. Лично я посещаю учебные учреждения раз или два раза в неделю, зависит от федерального графика расписания уроков. После моих выступлений дети задают много вопросов. Да, им интересно.
— Что должно быть в рамках патриотического воспитания? И даете ли вы его своим внукам?
— В рамках патриотического воспитания нужно прививать любовь детям к своей Родине и обязательно к ее истории, рассказывать об участниках СВО, объяснять, что защищать свою страну можно и без автомата в руках. Поддержка школьниками бойцов СВО включает в себе большой смысл: это большой шаг к преодолению врага, фашизма. Мои дети и внуки, например, с рождения воспитаны на этом, потому что вся наша жизнь состоит в службе Родине.
***
Дед Вячеслава Шевякова участвовал в Первой мировой войне и был ранен в ходе боевых действий, а его отец является ветераном Великой Отечественной войны, он участник Парада Победы.
Вячеслав Шевяков окончил Саратовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, после чего его приняли на службу в строевую часть Военно-воздушных сил. После увольнения он ушел в центральный аппарат Госатомнадзора России, участвовал в проведении инспекционных проверок ядерных объектов, находящихся на территории Европы, Азии и Америки, а также работал в Государственной корпорации «Росатом».