«Мы не можем им приказать»: в Союзе женщин оценили идею отправить миллионы россиянок на удаленку для повышения рождаемости

Перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости предложило движение «Ветераны России». Там уверены, что дамы, работающие из дома, в большей степени склонны к рождению детей, чем сотрудницы офисов. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в ответ заявила, что у представительниц прекрасной половины человечества должно быть право выбора. Их перевод на удаленку — не та мера, которая способна значительно улучшить демографическую ситуацию в стране, считает Лахова.





Она напомнила, что и сейчас при согласовании с работодателем можно трудиться на дому. «Пусть посмотрят Трудовой кодекс, читают законы. Поправки внесены после пандемии: никто не запрещает работать на удаленке. А насколько это может быть связано с увеличением рождаемости — трудно сказать. Тут другие меры нужны! Что будут делать женщины на удаленке? Работать. Кто желает и имеет возможность — ради бога, пусть трудятся дистанционно», — сказала Лахова Daily Storm.





«А так мы же не можем женщинам приказать: «Сидите на удаленке, работайте, чтоб были дети». Это смешно. Мы всегда забываем: женщина должна выбрать: она хочет работать дистанционно или будет в коллективе. Семьи ведь разные. У кого-то есть дети — и, может, ей выгодно работать дома. А кому-то хочется убежать от домашних стен и быть постоянно в общении с друзьями, коллегами», — добавила глава Союза женщин России.





Лахова также посетовала, что сожительство стало нормальным явлением в обществе и у пар нет никакой ответственности и желания иметь детей. «Раньше, чтобы женщина могла встречаться с молодым человеком и лечь в постель, она, извиняюсь, будет думать, а возьмет ли он меня замуж. А сейчас неправильно, когда сегодня один партнер, завтра — другой. Надо думать о настоящей семье. Мужчины не хотят брать на себя ответственность. Есть и к ним вопросы», — заявила Лахова.





Свое обращение «Ветераны России» уже направили в Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента. По мнению общественников, перевести на удаленку можно было бы «миллионы россиянок». Речь идет о бухгалтерах, маркетологах, программистах, поскольку задачи в этих профессиях можно выполнять дома без потери эффективности.





Миллионы женщин смогут совмещать работу и воспитание детей, не теряя в качестве жизни и карьерных перспективах, полагает председатель движения Ильдар Резяпов. По его мнению, вопрос улучшения демографической ситуации в России следует решать не только при помощи государственной поддержки, но и «гибкости в подходе к труду».