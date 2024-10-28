«Это язык хама»: В Госдуме возмутились заявлением чиновника о том, что государство платит россиянам «за хороший секс, где появится ребенок»

Мэр Невинномысска (Ставропольский край) Михаил Миненков возмутился тем, что государство платит россиянам «за хороший секс, где появится ребенок». По мнению чиновника, граждане не должны думать о выплатах при планировании пополнения в семье. Депутат Госдумы Нина Останина предложила Миненкову сказать такие слова президенту. Парламентарий также напомнила мэру о существовании Конституции, где прописана помощь государства разным категориям населения, в том числе семьям с детьми.





По мнению депутата, таким своим высказыванием чиновник, имеющий звание Героя России, нарушает этические и человеческие нормы и не помнит о законодательстве. «У нас есть статья 7 Конституции, по которой Россия является социальным государством. Не слышала, чтобы мэр Невинномысска инициировал проведение референдума по внесению изменений в Конституцию», — заявила Daily Storm Останина.





«Если мэр против особого отношения к семьям к детьми — пусть тогда скажет это на уровне президента. Путин говорил в послании Федеральному собранию, что поддержка семьи для власти стала философией жизни», — добавила депутат.





Приоритетом государственной политики являются дети, отметила депутат. Она предположила, что мэр Невинномысска, высказывающийся против выплат семьям, «выбился из когорты государственников».





«Хорошо бы чиновникам даже в звании генерала не взваливать на себя груз тех государственных проблем, в которых они плохо понимают. Если мэр заявил, что за хороший секс платит государство, — считаю, это язык хама», — сказала глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.





Ранее Миненков в комментарии «Подъему» назвал бредом выплаты за рождение детей в России. «Ты должен Родине, а не Родина тебе должна. Мы уже даем 500, 600, 800 тысяч — бред какой-то. Дожили: за хороший секс, где появится ребенок, мы еще и деньги платим», — говорил чиновник. Современный мир Миненков назвал «обществом потребителей, тепличных людей, которые в этой жизни ничего не видели, которые живут цинично, ради себя».