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«Это язык хама»: В Госдуме возмутились заявлением чиновника о том, что государство платит россиянам «за хороший секс, где появится ребенок»
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Депутат Нина Останина посоветовала главе Невинномысска сказать эти слова президенту и напомнила о Конституции Коллаж: Daily Storm
Общество

«Это язык хама»: В Госдуме возмутились заявлением чиновника о том, что государство платит россиянам «за хороший секс, где появится ребенок»

Депутат Нина Останина посоветовала главе Невинномысска сказать эти слова президенту и напомнила о Конституции

Коллаж: Daily Storm

Мэр Невинномысска (Ставропольский край) Михаил Миненков возмутился тем, что государство платит россиянам «за хороший секс, где появится ребенок». По мнению чиновника, граждане не должны думать о выплатах при планировании пополнения в семье. Депутат Госдумы Нина Останина предложила Миненкову сказать такие слова президенту. Парламентарий также напомнила мэру о существовании Конституции, где прописана помощь государства разным категориям населения, в том числе семьям с детьми.


По мнению депутата, таким своим высказыванием чиновник, имеющий звание Героя России, нарушает этические и человеческие нормы и не помнит о законодательстве. «У нас есть статья 7 Конституции, по которой Россия является социальным государством. Не слышала, чтобы мэр Невинномысска инициировал проведение референдума по внесению изменений в Конституцию», — заявила Daily Storm Останина.


«Если мэр против особого отношения к семьям к детьми — пусть тогда скажет это на уровне президента. Путин говорил в послании Федеральному собранию, что поддержка семьи для власти стала философией жизни», — добавила депутат.


Приоритетом государственной политики являются дети, отметила депутат. Она предположила, что мэр Невинномысска, высказывающийся против выплат семьям, «выбился из когорты государственников».


«Хорошо бы чиновникам даже в звании генерала не взваливать на себя груз тех государственных проблем, в которых они плохо понимают. Если мэр заявил, что за хороший секс платит государство, — считаю, это язык хама», — сказала глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.


Ранее Миненков в комментарии «Подъему» назвал бредом выплаты за рождение детей в России. «Ты должен Родине, а не Родина тебе должна. Мы уже даем 500, 600, 800 тысяч — бред какой-то. Дожили: за хороший секс, где появится ребенок, мы еще и деньги платим», — говорил чиновник. Современный мир Миненков назвал «обществом потребителей, тепличных людей, которые в этой жизни ничего не видели, которые живут цинично, ради себя».

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#госдума #дети #семья #чиновники #выплаты #останина
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