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«Я всю жизнь работал на детей». Экономист Алексей Зубец объяснил, почему предложил ввести налог 40 тысяч рублей на бездетность
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Эксперт заверил, что такая плата не ударит по бюджету семей, и брать ее с молодежи не будут Экономист Алексей Зубец
Эксклюзив Общество

«Я всю жизнь работал на детей». Экономист Алексей Зубец объяснил, почему предложил ввести налог 40 тысяч рублей на бездетность

Эксперт заверил, что такая плата не ударит по бюджету семей, и брать ее с молодежи не будут

Экономист Алексей Зубец Фото: wikipedia.org

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец объяснил Daily Storm, почему предложил ввести налог 40 тысяч рублей на бездетность.


«У нас в семье три ребенка, я прекрасно понимаю, что такое поднимать детей и сколько это стоит. И я не понимаю, почему те люди, которые отказались от рождения детей, эти деньги экономят. Они их могут расходовать на удовлетворение собственных хотелок, на путешествие за границу, а я всю жизнь работал на детей», — заявил Зубец.


Он добавил, что для одиноких людей без детей налог можно уменьшить, и брать его следует только при достижении определенного возраста.


«Средняя зарплата сейчас в стране 85 тысяч. Семья из двух человек получает 170 тысяч. Из них 40 тысяч — это не проблема. Если человек не в браке, значит брать с него в половинном размере. Надо понимать, что этот налог надо взимать не с молодости, а при достижении определенного возраста. Это 35 для женщины и 40 для мужчины», — предложил экономист.


По мнению эксперта, материальное положение не является главной причиной, почему россияне перестали рожать. Всему виной, в первую очередь, изменение демографических стандартов поведения.


«Социальной нормой в России сегодня считается семья с одним ребенком или бездетная. Люди следуют этим стандартам. В принципе, 50-70 лет назад материальное положение было намного хуже, чем сейчас, однако в семьях было по двое-трое детей. Материальное благополучие играет определенную роль, но не главную», — считает Зубец.


Ранее Алексей Зубец выступил на программе «Место встречи» с предложением ввести обязательный налог в 40 тысяч рублей для бездетных россиян. По его мнению, это позволит восполнить траты на государственный проект по демографии. Таким образом, выплаты от бездетных семей уйдут на содержание ребенка в другой семье. Заявление Зубца начали бурно обсуждать в СМИ. Однако сам эксперт в силу занятости не заметил этого ажиотажа.


«Я не читаю СМИ. Зачем мне это надо? Я эксперт по экономике, могу сказать, что достаточно востребованный. У меня полно работы. И я буду читать всякую фигню?» — прокомментировал ситуацию Зубец. 

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#налоги #деторождение #чайлдфри
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