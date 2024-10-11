«Я всю жизнь работал на детей». Экономист Алексей Зубец объяснил, почему предложил ввести налог 40 тысяч рублей на бездетность

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец объяснил Daily Storm, почему предложил ввести налог 40 тысяч рублей на бездетность.





«У нас в семье три ребенка, я прекрасно понимаю, что такое поднимать детей и сколько это стоит. И я не понимаю, почему те люди, которые отказались от рождения детей, эти деньги экономят. Они их могут расходовать на удовлетворение собственных хотелок, на путешествие за границу, а я всю жизнь работал на детей», — заявил Зубец.





Он добавил, что для одиноких людей без детей налог можно уменьшить, и брать его следует только при достижении определенного возраста.





«Средняя зарплата сейчас в стране 85 тысяч. Семья из двух человек получает 170 тысяч. Из них 40 тысяч — это не проблема. Если человек не в браке, значит брать с него в половинном размере. Надо понимать, что этот налог надо взимать не с молодости, а при достижении определенного возраста. Это 35 для женщины и 40 для мужчины», — предложил экономист.





По мнению эксперта, материальное положение не является главной причиной, почему россияне перестали рожать. Всему виной, в первую очередь, изменение демографических стандартов поведения.





«Социальной нормой в России сегодня считается семья с одним ребенком или бездетная. Люди следуют этим стандартам. В принципе, 50-70 лет назад материальное положение было намного хуже, чем сейчас, однако в семьях было по двое-трое детей. Материальное благополучие играет определенную роль, но не главную», — считает Зубец.





Ранее Алексей Зубец выступил на программе «Место встречи» с предложением ввести обязательный налог в 40 тысяч рублей для бездетных россиян. По его мнению, это позволит восполнить траты на государственный проект по демографии. Таким образом, выплаты от бездетных семей уйдут на содержание ребенка в другой семье. Заявление Зубца начали бурно обсуждать в СМИ. Однако сам эксперт в силу занятости не заметил этого ажиотажа.





«Я не читаю СМИ. Зачем мне это надо? Я эксперт по экономике, могу сказать, что достаточно востребованный. У меня полно работы. И я буду читать всякую фигню?» — прокомментировал ситуацию Зубец.