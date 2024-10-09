В семье расстрелянной беременной девушки из Суджи заявили, что она так и не похоронена

В семье 24-летней Нины Кузнецовой, которая была расстреляна при попытке выехать из Суджи, сообщили, что она все еще не предана земле. С момента ее гибели прошло уже два месяца, но тело девушки так и лежит в морге при Центральной Суджанской больнице. Да и что с больницей, тоже неизвестно, говорят ее близкие. Информации крайне мало.

6 августа 2024 года. Черный день календаря, когда жизнь в приграничной Судже разделилась на до и после. В городе начались обстрелы. Пропали связь и электричество, а испуганные люди хватали детей и выезжали кто куда.

У кого была возможность...

Тогда же во всех новостных каналах напишут о первой убитой, которая пыталась выбраться вместе с мамой, мужем Артемом и ребенком. На момент гибели она была беременна вторым малышом.

Между тем, как сообщают родственники, тело девушки по-прежнему находится в обесточенном морге Центральной Суджанской больницы в селе Гончаровка.

«Да, это так, — подтверждает Daily Storm один из ее близких. — Ее так и не вывезли. Говорят, что это невозможно, слишком опасно. Насколько знаю, больницу тоже выжгли».

А на вопрос, значит ли, что и Нину могут не найти, отвечает: «Все может быть. Но это неточно. Информации крайне мало».

По словам мужчины, сейчас семья переживает траур.

«Ну а как мы можем себя чувствовать? — спрашивает он. — Теща ночами плачет, вспоминая Нину. Сестра тоже плачет. А Артем вместе с ребенком уехал подальше от войны. Он сейчас живет в Москве».

Сын? Нет, ему не рассказывали...

«Ребенок совсем маленький, — поясняет наш собеседник. — Зачем ему говорить про маму, он этого еще не поймет».

Однако они не теряют надежды, что их Нину предадут земле. Потому что все должно быть по-божески.

«Хотим похоронить в Курске, поближе. Чтобы почаще проведывать, приходить, — с болью говорит родственник. — А насчет вывезти... Когда это будет, мы не знаем и не понимаем, но сделаем это при первой возможности!»

Напомним, что семья Кузнецовых выбиралась на двух автомобилях. Артем ехал впереди, а Нина с сыном и мамой сзади. Однако на подъезде к трассе Куриловка — Гончаровка по ним стали стрелять ВСУ.

Безжалостно, в упор. Прекрасно понимая, что это мирные!

«Помогите, пожалуйста, там страх что делается! — рассказывала журналистам свекровь Нины. — Про них все писали... Ребеночек, маленький — год и восемь — остался без матери. 24-летняя девочка погибла! А у сына пуля прошла у виска. Он Нину, бедную, положил в машину и довез до больницы, но она уже была мертва. Я прошу, помогите вывезти ее из морга!»