«Сейчас кто-то будет страдать». Как родню военнопленных россиян шантажируют и толкают на преступления

Родственники военнослужащих РФ, попавших в плен в ходе СВО, порой становятся жертвами шантажа. Три женщины, чьи мужья оказались в плену, рассказали Daily Storm о том, как вэсэушники по телефону требовали от них совершать антивоенные провокации и диверсии. Взаимен им обещали не убивать и не калечить мужчин, а иногда и поспособствовать в скорейшем обмене.
Дисклеймер: Daily Storm располагает реальными данными собеседников, у нас есть скриншоты переписок и записи видеозвонков. Однако мы не можем опубликовать все материалы по соображениям безопасности самих военнослужащих. Они до сих пор находятся в плену.
«Я положила трубку и поняла, что не буду ничего этого делать»
Муж Светланы Ивановой (имя изменено) в 2024 году подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Через месяц после отбытия в зону проведения спецоперации на телефон девушки поступил видеозвонок по WhatsApp с номера супруга. Однако вместо него в экран смотрел неизвестный мужчина в военной форме и с балаклавой на лице.
«Не знаю как, но я сразу все поняла. Сказали, что у них находится мой муж и что про меня все знают, где работаю и так далее. Он сидит связанный, с шапкой на голове, обмотанной скотчем. Поднимают ему шапку. «Это ваш муж?». Говорю, да. Они его немножко поколошматили, у него кровь была на лице. Конец, беда! Снова надевают ему шапку и говорят: он пришел в нашу страну убивать. Сейчас вы запишете видео, текстовку мы вам вышлем», — вспоминает в разговоре с Daily Storm Иванова.
Неизвестные потребовали у женщины записать видео, на котором она должна назвать свои ФИО, место жительства и заявить о готовности работать на Вооруженные силы Украины. На это Ивановой дали всего 20 минут. Ей пригрозили, что если она откажется, ее мужа отправят домой по минному полю.
«Я положила трубку и поняла, что не буду ничего этого делать. Я знаю, что могут возникнуть проблемы, и тогда я уже точно ничем не смогу помочь. Я понимала, что его могут убить, от этого было плохо. Я понимала, что я делаю, осознавала. Но я не могла записать это видео. Понимала, что, возможно, он уже мертв. Даже пока я не выслала видео, как предполагалось, думала, что возможно, его уже убили», — рассказала Светлана Иванова.
Девушка не стала выполнять требования пленителей ее мужа и сразу отправилась в полицию. Пока она добиралась до участка, злоумышленники позвонили еще несколько раз. Иванова не взяла трубку, на что с номера мужа пришло сообщение с угрозами: «Что же ты так нас обманываешь? Сейчас кто-то будет страдать».
Через день с другого номера девушке пришло сообщение, в котором уже лично ее супруг просил нарушить закон.
«Я в плену. У меня все хорошо, обращаются нормально. Мне сказали, что есть возможность меня в первой партии поменять. Но для этого тебя просят к военкомату выйти с плакатом…» — гласило голосовое сообщение супруга (приведено не полностью в целях безопасности солдата. — Примеч. Daily Storm).
Светлана Иванова далеко не единственная, кто попал в такую непростую ситуацию. Жене участника СВО Лилии Петровой (имя изменено) позвонил на телефон неизвестный. Он сказал, что отправит ей видео, и попросил ответить, узнает ли она человека на ролике.
На записи был раненый муж Петровой, который просил ее сделать все, что попросят пленители, — тогда супруги смогут скоро воссоединиться. Преступники попросили для начала записать видео с разворотом паспорта на фоне лица и подтвердить готовность сотрудничать с ВСУ. Затем они попросили съездить по определенному адресу и выйти с антивоенным плакатом.
«Спросили: «Сколько тебе минут надо, чтобы все это сделать?» Я сказала, что в моменте не могу это сделать, потому что нахожусь на работе, и у меня везде здесь камеры стоят. Мне нужно время, чтобы найти безопасное место и реализовать все, что попросите. Дали 15 минут. Положила трубку и стою как идиотка, простите за мой французский, посреди улицы и думаю: куда бежать? Женщин, кто попал в эту ситуацию, никто же не предупреждал, что такое может быть. Если специально этим не интересуешься, тебе никто не расскажет никогда», — пожаловалась Петрова.
Снять видео с антивоенным плакатом — далеко не все, что могут попросить шантажисты. В 2023 году Александре Сидоровой (имя изменено) звонил неизвестный в балаклаве и просил в обмен на жизнь попавшего в плен мужа выйти на площадь с плакатом «Нет войне». Женщина проигнорировала эти требования, после чего получила фотографии отрубленных пальцев. Впрочем, на снимке были части тел другого человека, объяснила Daily Storm Сидорова.
«Это были картинки из интернета. Загуглили — это фотографии давнего случая, когда какому-то мужчине на лесопилке отрезало пальцы циркуляркой», — заверила жена пленного.
Уже в 2024 году шантажисты вернулись с требованиями, на этот раз более существенными. Они выкатили Сидоровой целый список действий.
Помощь спецслужб
Жены пленных, c которыми удалось поговорить Daily Storm, не стали выполнять ультиматумы вербовщиков и обратились к правоохранителям. Часть из них с пониманием отнеслись к ситуации. По словам пострадавших, в первую очередь оперативники посоветовали им не выполнять никаких требований. Силовики объяснили это тем, что, пойдя на поводу у преступников, они никак не помогут оказавшимся в плену родственникам, но зато этим могут навредить себе.
«Сначала пошла в участок по месту жительства. А потом подумала — чего мелочиться, поеду на Лубянку. Там два приятных молодых человека со мной разговаривали. Они меня выслушали, выказали свое сочувствие, абсолютно адекватные были. Просто рассказала, они отрывок аудиосообщения записали себе, все скрины сфотографировали и сохранили. Больше мне никто не звонил», — рассказывает Светлана Иванова.
Сейчас супруга ждет своего мужа дома. Чтобы справиться с напряжением, она решила обратиться к психологу.
В некоторых случаях сотрудники силовых структур предлагают все-таки пойти на небольшие уступки злоумышленникам. Так было в случае Арины Кузнецовой (имя изменено). Неизвестные дали ей два часа, чтобы устроить импровизированный митинг с плакатом против СВО. В противном случае, как заявляли злоумышленники, ее супруг мог пострадать. К женщине оперативно приехал наряд ФСБ, вспоминает сама Кузнецова. Выслушав историю, сотрудники спецслужбы предложили тянуть время и выполнить задание лишь частично.
«Скажите, что у нас красок нет, не можем бумагу найти. Через два часа позвонили: «Почему нет фотографий»? Начали придумывать всякую ерунду: «Еще не успели нарисовать, народу никого нет, мы здесь в глуши живем». Они отключились. Фээсбэшник сам предложил — давайте на совсем маленьком листочке напишем «Нет войне», руку выставим и сфотографируем, чтобы только отстали. Звонят — говорят, так не пойдет, надо, чтобы лица было видно. Больше мы не стали ничего делать», — описала ситуацию Кузнецова.
Как бы то ни было, после этой попытки неизвестные прекратили беспокоить семью девушки.
Безразличие к проблемам пострадавших
Большинству собеседниц издания уже сообщили через военную часть или следственные органы, что несмотря на отказ сотрудничать с преступниками, их мужья живы. Многие мужчины включены в списки на обмен военнопленными. С ними есть возможность изредка созваниваться и даже отправлять посылки. Все, что остается женщинам, — ждать и пытаться решить множество проблем, которые у них возникли.
Светлана Иванова пожаловалась, что после взятия в плен у мужа пропали все деньги с кредитных карт. Сейчас она пытается их вернуть через банки, но не везде пострадавшей идут навстречу.
«Один из банков сопротивляется. Пока доказать не могу, они не верят, что он не сам переводил эти деньги. Объяснила им, что телефон его у них. Предоставила доказательства, но мне сказали в полицию идти писать заявление. На кого? На Украину или Зеленского?» — разводит руками Иванова.
Лилии Петровой подтвердили в Красном Кресте, что по сообщению украинской стороны, ее муж является военнопленным. Однако по данным Минобороны РФ, он находился в строю и даже не числился пропавшим. Чуть позже плен подтвердили после требований самой Петровой.
«Никто уж не говорит про внесения в списки (на обмен) и гарантиях, что его вернут. В Минобороны глухая стена — в списках не значится, находится в расположении части. Есть извещение от замполита, что он в плену, на что по горячей линии сказали: «Вы же знаете, где он, что вы нам звоните? Я-то знаю, только почему вы не знаете, где ваш боец?» — недоумевает супруга пленного.
По мнению Петровой, власти предпочитают не замечать подобные проблемы военнослужащих и их семей. Она считает, что пока это не изменится, многие родственники пленных по-прежнему будут попадаться на удочку злоумышленников, поскольку рассчитывать им больше не на кого.
Женщина говорит: «Никто за нас не собирается заступаться. Вот если бы я пошла на площадь с плакатом или с бутылкой зажигательной смеси, тогда бы, наверное, все засуетились. Но я, к сожалению для себя, патриот и не могла себе такое позволить даже ценой жизни своего любимого».