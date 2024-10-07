«Сейчас кто-то будет страдать». Как родню военнопленных россиян шантажируют и толкают на преступления

Родственники военнослужащих РФ, попавших в плен в ходе СВО, порой становятся жертвами шантажа. Три женщины, чьи мужья оказались в плену, рассказали Daily Storm о том, как вэсэушники по телефону требовали от них совершать антивоенные провокации и диверсии. Взаимен им обещали не убивать и не калечить мужчин, а иногда и поспособствовать в скорейшем обмене.





Дисклеймер: Daily Storm располагает реальными данными собеседников, у нас есть скриншоты переписок и записи видеозвонков. Однако мы не можем опубликовать все материалы по соображениям безопасности самих военнослужащих. Они до сих пор находятся в плену.

«Я положила трубку и поняла, что не буду ничего этого делать»

Муж Светланы Ивановой (имя изменено) в 2024 году подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Через месяц после отбытия в зону проведения спецоперации на телефон девушки поступил видеозвонок по WhatsApp с номера супруга. Однако вместо него в экран смотрел неизвестный мужчина в военной форме и с балаклавой на лице.

«Не знаю как, но я сразу все поняла. Сказали, что у них находится мой муж и что про меня все знают, где работаю и так далее. Он сидит связанный, с шапкой на голове, обмотанной скотчем. Поднимают ему шапку. «Это ваш муж?». Говорю, да. Они его немножко поколошматили, у него кровь была на лице. Конец, беда! Снова надевают ему шапку и говорят: он пришел в нашу страну убивать. Сейчас вы запишете видео, текстовку мы вам вышлем», — вспоминает в разговоре с Daily Storm Иванова.

Неизвестные потребовали у женщины записать видео, на котором она должна назвать свои ФИО, место жительства и заявить о готовности работать на Вооруженные силы Украины. На это Ивановой дали всего 20 минут. Ей пригрозили, что если она откажется, ее мужа отправят домой по минному полю.

«Я положила трубку и поняла, что не буду ничего этого делать. Я знаю, что могут возникнуть проблемы, и тогда я уже точно ничем не смогу помочь. Я понимала, что его могут убить, от этого было плохо. Я понимала, что я делаю, осознавала. Но я не могла записать это видео. Понимала, что, возможно, он уже мертв. Даже пока я не выслала видео, как предполагалось, думала, что возможно, его уже убили», — рассказала Светлана Иванова.

Девушка не стала выполнять требования пленителей ее мужа и сразу отправилась в полицию. Пока она добиралась до участка, злоумышленники позвонили еще несколько раз. Иванова не взяла трубку, на что с номера мужа пришло сообщение с угрозами: «Что же ты так нас обманываешь? Сейчас кто-то будет страдать».