Как педагоги из Шебекино работают под обстрелами

— Что изменилось в вашей работе после начала СВО?





— Первое, что я вспоминаю: звонки, уроки, детский смех и крики на перемене. Мы так соскучились по этому! Детей было настолько много... Идешь, спотыкаешься о них, даже можно было упасть. Постоянно было общение с детьми. Все это утеряно. Сейчас я вижу только картинки на экране. Дети старших классов вообще стесняются включать камеры или своими делами занимаются.





Я иногда вообще не знаю, как они выглядят. Я их только по голосам определяю. Вот представляешь, например, дали мне седьмой класс. Вот они уже в девятом, а я даже не знаю, как кто выглядит! Недавно пришла девочка, смотрит на меня, улыбается. Говорит: «Здравствуйте, Светлана Ивановна!» А я только голос слышала и не знаю ее.





Живое общение дорогого стоит. Мне даже кажется, что я уже не смогу вести уроки очно. Мы, дети — как сухарики, никаких эмоций. Раньше я могла себе позволить посмеяться. Сейчас я смеюсь, а они молчат. Большая разница, теряем мы детей.





— Как проходит ваш обычный рабочий день?





— Иногда езжу на машине, иногда иду пешком. Боюсь, но иду. А что делать? Приходим, оборудование включаем, проверяем, есть ли интернет, ведем уроки.





Перед уроками у нас проходят «минутки безопасности». Это беседы по 15 минут или ролики «Как вести себя при обстреле», или «Что делать, если увидели беспилотник». Напоминаю детям про правило двух стен. Говорю: выбирайте жизнь, а не предмет.





В процессе иногда бывают сирены несколько раз. Мы спускаемся на первый этаж и становимся между стенками, потому что у нас нет подвала. У нас там негде прятаться. А вот стекла оклеены бронепленкой.





— Сложно преподавать онлайн?





— Не хватает места для примеров, я некрасиво пишу карандашом на экране. Мне — тряпка и мел, а так я себя не очень комфортно ощущаю.





— Может ли учитель работать из дома?





— Все учителя работают из дома, потому что очень опасно. Однако я вынуждена ходить в школу, потому что у меня нет интернета. В школе сейчас администрация и пара учителей.





— Со скольки и до скольки учатся дети?





— Восьмой урок заканчивается в половину третьего. Это настолько тяжело... Вот ощущение, что экран высасывает всю энергию. Еще то ребенок не слышит или не видит, то я не вижу или не слышу его. Получается, что информация искажается.





— На дистанционке детям легче списывать?





— Я сама пытаюсь по выходным составлять контрольные. Составила — они их на двойки написали. Если с интернета беру — одни пятерки.





— Как вы помогаете детям не отвлекаться от учебы?





— До пятого класса дети включают камеры, а вот постарше — нет. И я не знаю, чем они занимаются. Как можно их удержать? Я постоянно их зову: «Федя, Петя, ответьте. Сформулируйте определение». Некоторым говорю-говорю, а они не отвечают. Вижу аватарки, вроде в классе, но их нет.





Не у всех компьютеры и ноутбуки. Ребенок может сидеть на кухне с телефоном, а я слышу, как чай кто-то пьет. Ну я уже представляю, что он там делает. Я задаю вопрос, а он отвечает, и я слышу, как он кушает. Ну и сами мы иногда забываем выключить микрофон.