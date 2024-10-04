«Заключен законно»: адвокат Алексея Блиновского рассказала об итогах проверки его контракта с Минобороны

Силовики закончили проверку, законно ли бизнесмен Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны. Нарушений в соглашении не обнаружено, cообщила Daily Storm адвокат блогера Наталия Сальникова. Она уточнила, что в настоящее время Блиновский находится в столице, но отказалась говорить о сроках возвращения мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской на СВО.





«Алексей сейчас в Москве. Но его никто [из силовиков] не доставлял [из зоны СВО]. А в отпуске он или нет — как это прессу должно интересовать? Он является военнослужащим по контракту. И мы с вами не вправе распространять информацию о месте нахождения. Проверка насчет законности [подписания соглашения Блиновского с Минобороны] закончена. Контракт законно заключен», — заявила Сальникова.





Она призналась, что не была знакома лично с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым, который, по данным СК, совершил мошенничество в отношении Блиновского. Вызывали ли блогера на допросы по делу Пашаева, юрист ответить отказалась, сославшись на «тайну предварительного следствия».





Адвокат также прокомментировала сообщения канала Mash о том, что Блиновский продает свой особняк в Подмосковье за 750 миллионов рублей: «Во-первых, дом принадлежит не Алексею, а Елене. И это [новость о продаже жилища] действительно правда. Все имущество семьи Блиновских сейчас выставлено на продажу в целях погашения налогов».





Ранее сообщалось, что речь идет о коттедже в Истре. Площадь дома составляет 1,7 тысячи квадратных метров. В нем есть шесть спален, 11 санузлов, бассейн, хаммам, спортзал с выходом на террасу и апартаменты хозяев метражом 100 «квадратов». Для работников предусмотрены отдельная кухня и две квартиры.





Блиновский сразу выставил особняк на продажу за один миллиард рублей, но покупателей не нашлось. Поэтому бизнесмен, по информации канала, уменьшил цену на 250 миллионов рублей — до 750 миллионов. Сейчас в доме проживают мать Блиновского и его четверо детей. Мужчина в особняке практически не появляется, поскольку участвует в следственных мероприятиях по делам своей супруги, а также экс-адвоката Пашаева, утверждается в сообщении.





Законность заключения Блиновским контракта с Минобороны силовики проверяли, так как он изначально мог быть подписан в результате мошеннических действий при посредничестве Эльмана Пашаева, писал SHOT. Отмечалось, что предпринимателя доставят в Москву для участия в следственных действиях. По данным СК, Пашаев за крупную сумму денег пообещал освободить Блиновского и его жену Елену (сейчас она находится в СИЗО) от уголовной ответственности.





Сам бизнесмен, передавший юристу деньги, был признан потерпевшим по этому делу. А в отношении экс-адвоката возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Пашаеву грозит до 10 лет тюрьмы и миллионный штраф. По делу были опрошены три свидетеля. Сам Пашаев отказался сотрудничать со следствием.





Что касается жены Блиновского — она, по данным СК, за 2019-2021 годы уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 900 миллионов рублей, используя схемы дробления бизнеса. В апреле 2023-го «королева марафонов» была задержана при попытке покинуть Россию. Елене были предъявлены обвинения по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Несмотря на выплату части налоговой задолженности (в размере 230 миллионов рублей) суд оставил Блиновскую под арестом. Следствие также наложило арест на активы супругов Блиновских и начало расследование по поводу возможного пособничества Алексея в уклонении от налогов.