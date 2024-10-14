Здоровье ухудшается, почти не курит: адвокат Ефремова рассказал, встретит ли актер Новый год дома

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок за ДТП со смертельным исходом, испытывает большие проблемы со здоровьем. Об этом сообщил Daily Storm его адвокат Юрий Падалко. Он уточнил, что у Ефремова хроническая обструктивная болезнь легких, из-за чего он пропускает работу в швейном цеху. Юрист также сообщил, что сейчас защита готовит документы для выхода артиста на свободу по УДО. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева допустила освобождение Ефремова к Новому году, но адвокат актера призвал не создавать ажиотаж.





«У Ефремова ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), и он периодически прямо сильно болеет. Есть проблемы и с сердечно-сосудистой системой. СМИ писали про зубы, но это не самое страшное. Самое тяжелое — ХОБЛ. Она усугубляется. Поэтому здоровье у Ефремова сейчас очень нехорошее. Он даже практически не курит», — сказал Падалко.





Он заявил, что Ефремов сам хочет работать в цеху с другими осужденными, поэтому ранее отказался идти в библиотеку на более легкие условия: «Он работает со всеми вместе. Никаких поблажек ему нет. Единственное: когда болеет — на работу не может выходить и находится на лечении в медчасти».





Встретит ли Новый год Ефремов дома? Адвокат рассказал, что у актера нет взысканий и положительные характеристики за общественную деятельность, но говорить о сроках подачи заявления на УДО отказался. «Нам главное не ажиотаж создавать, а результат важен», — пояснил Падалко.





Он добавил, что в колонии Ефремов проходит все необходимые обследования. «Собираем документы: и по медицине, и по всем его характеристикам. Как все будет готово — подадим заявление на УДО. Просто подать ради самой подачи — это неинтересно. Зачем лишний раз общественное мнение будоражить? Мы более-менее уверены, что у нас должно получиться добиться выхода по УДО», — признался юрист. Однако, по его мнению, обозначать какие-то сроки освобождения сейчас «неэтично и некорректно», поскольку «все решит суд».





Говоря о быте и досуге подзащитного в белгородской колонии, Падалко рассказал, что артист во внерабочее время занимается организацией мероприятий, связанных с какими-либо праздничными датами. «Естественно, это поощряется. А взысканий у него нет. И то, что писали некоторые, что Ефремову отказали в УДО, — неправда. Мы не подавали даже ходатайство».





Также о возможном освобождении Ефремова высказалась для Daily Storm член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева: «В принципе, у него уже скоро срок подойдет [для выхода по УДО], и он [Ефремов] сможет [вернуться домой]. В этом ничего удивительного-то нет. У него характеристики хорошие. Много поощрений. Нет ни одного взыскания. Что касается проблем со здоровьем — ну он в целом человек уже немолодой».





«Мы пытались подсчитать, когда Ефремов может оказаться на свободе. Но, во-первых, все зависит от того, когда документы в суд придут и какое суд еще решение примет. Теоретически освобождение на Новый год возможно, если подали заявление на УДО», — заключила правозащитница.





Ранее ряд Telegram-каналов писали, что Ефремов якобы собирался отправиться в зону СВО в качестве танкиста, но от этой идеи его отговорили родственники и руководство колонии. Однако Падалко подчеркнул, что эти сообщения не соответствуют действительности и Ефремов не изъявлял желания воевать.





Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы в июне 2020 года. Актер не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в фургон. 57-летний водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. В ходе медосвидетельствования было установлено, что в момент аварии актер был пьян. Ефремова осудили на восемь лет, а затем срок смягчили до семи с половиной.





В 2023 году Ефремов подал ходатайство о замене лишения свободы на принудительные работы, но затем отозвал его. В УФСИН по Белгородской области также ранее заявляли, что защита актера не подавала прошение об УДО.