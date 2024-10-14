Главный акушер Минздрава РФ Владимир Серов строго ответил российским военным в окопах, которые пригрозили расправой сторонникам абортов

В Сети появилось видео, на котором российские бойцы с СВО требуют запретить аборты и угрожают врачам, делающим эту процедуру. Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов строго ответил на этот призыв. Он рассказал Daily Storm, что на рождаемость аборты никак не влияют, к тому это вещь социальная, и врачи не виноваты в том, что женщины вынуждены прерывать беременность из-за отсутствия необходимых условий для содержания детей.





Серов уверил, что подобные заявления он слышит уже не первый раз и, наверное, не последний. Он считает, что люди просто не понимают ситуацию, поэтому и требуют. Эксперт заявил, что, когда Россия входила в Советский Союз, в ней делалось примерно четыре миллиона абортов в год. В настоящее время делается около трехсот тысяч. За это время очень многое сделали и акушеры-гинекологи, и общественность, для того чтобы снизить количество абортов.





«Запретить аборты во всем мире ни в одной стране не удалось. Везде они делаются, но в качестве, как говорится, исключения. Поэтому в России и раньше поднимался этот вопрос. Но на рождаемости это никак не сказывается. То есть, понимаете, количество абортов и количество родов идет совершенно независимо друг от друга. Поэтому все эти разговоры и попытки не имеют под собой серьезной почвы», — уточнил Серов.





Акушер-гинеколог Серов работает в профессии давно, захватив как период, когда аборты были разрешены, так и время их запрета. По его словам, запрет на аборты приводит к резкому росту материнской смертности, поскольку невозможно полностью искоренить это явление. Он подчеркнул, что аборты часто вызваны социальными причинами, которые зависят от условий жизни. Серов считает, что ограничения не решат проблему, а только ухудшат ситуацию для женщин и их здоровья.





«Надо условия жизни повышать, а не с абортами бороться. Даже в условиях сегодняшней реальности, СВО, аборты не влияют на серьезную потерю людей. Понимаете, если женщина вынуждена сделать аборт, — я не думаю, что это везде, а, как правило, в порядке исключения — она хочет избавиться от беременности. Если она вынуждена это сделать, это не повлияет на рождаемость», — уточнил врач.





При этом Серов не имел в виду, что аборты это хорошо. Он предупредил, что во время процедуры нарушается репродуктивная функция: «Ни один акушер-гинеколог никогда не говорил, что это полезно, наоборот. Но дело в том, что не от врачей зависят условия жизни!»





По мнению нашего собеседника, женщины идут на аборт не потому, что захотели, а потому, что вынуждены.





«Количество абортов снижается только в тех случаях, когда жизнь становится более стабильной. Надо улучшать ситуацию в семье. Вы знаете, сколько вообще на 100 браков разводов приходится? Увидев эти цифры, вы поймете, что семья в России очень ослаблена. А женщина, когда остается одна, — ей трудно думать о будущем, она думает только о сегодняшнем. Поэтому я не вижу прямой связи между СВО и числом абортов. Да, население у нас, конечно, убывает, но это не из-за СВО и не из-за абортов, это из-за особых условий жизни», — заключил главный акушер РФ.





12 октября организация «Русская община» в своем Telegram-канале опубликовала видеообращение от российских военных, которые потребовали запретить аборты и пообещали «призвать к ответу убийц-врачей за каждого загубленного ребенка».