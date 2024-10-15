Российский Avon опроверг свою причастность к поддержке ВСУ

11 октября в Сети вышел очередной выпуск передачи Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», в котором ведущий обвинил косметическую компанию Avon в том, что она отсылает деньги на Украину в поддержку ВСУ. В ответ на вопрос Daily Storm о правдивости этих сведений сотрудники бренда открестились от них, утверждая, что компания никогда не пойдет против закона своей страны.





В ответном письме на официальный запрос издания Daily Storm представители косметической компании Avon сообщили, что обвинения Никиты Михалкова в адрес организации являются ложными.





«От лица руководства компании подчеркиваем, что «Avon Россия» в своей деятельности всегда соблюдает законодательство Российской Федерации и никогда не осуществляла и не осуществляет каких-либо действий, направленных против интересов России и граждан. Компания не оказывает поддержку и финансирование организациям, деятельность которых противоречит этическим нормам, законодательству Российской Федерации», — написано в письме.





Кроме того, в своей передаче Никита Михалков причисляет Avon не только к тем, кто поддерживает и восхваляет украинских бойцов, но и к тем, кто пропагандирует нетрадиционные ценности. В частности, ведущий рассказывает о ЛГБТ-стандартах, которые якобы поддерживает косметическая компания. Но и эту информацию бренд тоже опроверг.





«Для компании Avon этические принципы — первостепенны, и мы осуждаем любые действия, направленные против закона. Компания Avon более 30 лет работает в России, и наша главная миссия — поддерживать женщин и их семьи, создавая качественную и доступную продукцию, возможности для дополнительного дохода и заботясь об их благополучии и здоровье через наши благотворительные программы», — заявили сотрудники компании.





В новом выпуске передачи «Бесогон ТВ» ведущий Никита Михалков в доказательство своих слов привел скрин поста из социальной сети Instagram (соцсети компании Meta запрещены в РФ), в котором написано о переводе 200 тысяч долларов украинского Avon ВСУ. Кроме того, в передаче ведущий обвиняет бренд еще и в пропаганде ЛГБТ-стандартов.