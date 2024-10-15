Нарушения и регулярные судебные иски: что скрывает бизнес владельца взорванной машины в Москве

Рестораны бизнесмена Виктора Мишачева, чья машина была взорвана в Москве, неоднократно оказывались в центре скандалов. Партнеры подавали иски против его компаний, а проверки Роспотребнадзора выявляли многочисленные нарушения. Об этом стало известно из данных системы «СПАРК-Интерфакс», полученных Daily Storm.





В 2019 году в Роспотребнадзор поступила жалоба на бар «Гадкий Койот» в Москве. В ходе проверки служба установила, что заведение не предоставляло потребителям полную информацию о товарах, за что был наложен штраф. Впоследствии нарушения были устранены, что подтверждается в отчетах о контроле.





В ноябре 2023 года «Яндекс.Доставка» подала судебный иск против другой компании предпринимателя, ООО «Восадули» (сейчас — «Шейкер Групп»). Она должна была выплатить сервису доставки 167 тысяч рублей и неустойки за восемь месяцев. Суд обязал ее выплатить «Яндекс.Доставке» 339 тысяч рублей: долг, неустойку и госпошлину.





Почти через год, в сентябре 2024-го, фуд-сервис подал новый иск против компании. За долг по договору от 22 февраля 2022 года он хочет получить от «Шейкер Групп» 350 тысяч рублей. Сейчас процесс по делу продолжается.





Один из ресторанов Мишачева, True Cost, находится в особняке «Столешников» в районе Тверской улицы. Это здание в XIX веке построил купец Карзинкин. В сентябре 2024 года администрация особняка подала иск против ресторана по поводу исполнения обязательств по договору аренды. Управляющие хотят взыскать с заведения 3 миллиона 67 тысяч рублей. Судьи еще не вынесли решение.





А вот что было в ресторанах предпринимателя за пределами столицы. В 2017 году в Казани компания «Прогресс-Жилстрой» подала в суд на владельцев ресторана For People. В иске указано, что в 2014 году в For People обратились к строителям с договором подряда, но потом не заплатили шесть миллионов рублей. По решению суда компания выплатила «Прогресс-Жилстрою» 932 тысяч рублей.





В августе того же года из Роспотребнадзора в For People пришли с внеплановой проверкой. Специалисты выявили, что продукты заведения были небезопасны, персонал и руководство не соблюдали условия их хранения.





В предписании об устранении нарушений было 14 пунктов. Например, от ресторана потребовали не хранить и не продавать продукты с истекшим сроком годности, исключить встречные потоки сырой и готовой продукции и провести генеральную уборку.





Предприниматель Виктор Мишачев является соучредителем компаний, которые владеют ресторанами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. 15 октября 2024 года на него было совершено покушение.





Произошло это на Профсоюзной улице в Москве. Ресторатор заметил на капоте своего автомобиля пакет и решил его убрать. В этот момент произошел взрыв. У мужчины и его малолетнего сына осколочные ранения. Возбуждено уголовное дело.