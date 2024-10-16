Вонь от костров и шум от цыганских свадеб: как живет деревня под Петербургом, где толпа мужчин напала на полицейских

Во Всеволожском районе Ленобласти инспекторы ДПС пытались задержать несовершеннолетнего водителя и настигли его в деревне Верхние Осельки. Но парня отбила от правоохранителей толпа проживающих там цыган. СКР возбудил уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Daily Storm пообщался с жителями этой деревни. Люди пожаловались, что цыган в Верхних Осельках большинство и они нарушают покой других, когда шумно ночами празднуют свадьбы. Местные также призвали власти установить в деревне опорный пункт полиции, чтобы табор не нарушал порядок. По словам собеседников, проблема с цыганами назрела давно, но пока власти почему-то молчат о ней.





«Соседство очень беспокойное»





Всего в Верхних Осельках сейчас проживает порядка двух тысяч человек, и из них около 1300 — цыгане, рассказал сельчанин Владислав. Он посетовал, что соседство с кочевым народом очень беспокойное: «Вонь стоит страшная в деревне, когда цыгане провода жгут. Соседи постоянно жалуются. Полиция проводит рейды. Но что толку? Забрали 10-20 человек, а потом отпустили. Должна быть какая-то профилактика. Мы же обращались и к президенту, и к губернатору, и к местным властям, чтобы был опорный пункт полиции. В МВД отвечают, что рассмотрят предложение. На моей памяти это обращение уже лет пять рассматривается... Мы давно просили поставить «опорку» для наведения порядка».





Мужчина заявил, что основная масса кочевого народа в деревне нигде не работает, а живет за счет полученных от государства пособий. Собеседник добавил, что конфликты с цыганами случались неоднократно, особенно летом, когда начинается свадебный сезон: «Те, кто рядом живут, — их шум нервирует. Я в километре от них живу — и то музыка очень здорово долетает! А когда еще начинают что-то в микрофоны кричать... Вечером после работы отдохнуть хочется, но из-за свадеб даже поспать нормально невозможно!»





На воровство в деревне Владислав не жалуется, но считает, что местная администрация должна обратить более пристальное внимание на кочевой народ в Верхних Осельках. «К ситуации, когда уже нападают на полицию, привело то, что местные органы самоуправления цыган не трогают. Ведь именно власти должны рассматривать режим тишины, нарушения санитарных правил и взяться за незаконные постройки в деревне. А чиновники смотрят сквозь пальцы», — считает сельчанин.





Он напомнил, что, согласно Конституции, все люди, вне зависимости от национальности и вероисповедания, должны соблюдать законы в России. «Цыгане сами уверовали, что в нашем государстве они живут по своим традициям. В деревню после этой истории с нападением на полицию приезжал ОМОН. Но эта безнаказанность привела к такому ЧП. Что будет в стране, если приедет сотрудник полиции, которого отдубасят и выгонят?!» — не скрывая эмоций, задался вопросом собеседник.





Он считает, что если не будет реакции властей — в таком случае цыгане продолжат хулиганить. Владислав вспомнил, что и ранее жители деревни видели, как кочевой народ дает маленьким детям кататься на легковых авто: «И обращения по этому поводу писали — все это куда-то ушло в ГАИ».





«Вся деревня подпрыгивает и спать не может»





Местная жительница Виктория вспоминает, что в Верхние Осельки в уже далеком 1978 году приехало шесть цыганских семей. И сначала они вели себя тихо, порядок не нарушали, слушались местного барона, говорит женщина. Теперь же, по ее подсчетам, число кочевников в деревне разрослось до полутора тысяч. И о былом покое коренным жителям деревни приходится лишь мечтать.





«Спать вообще невозможно, когда летом у них свадьбы! Звоним в администрацию, а там в ответ хохочут и советуют нам переезжать. Мы серьезно подумываем о том, чтобы уехать из деревни. Потому что невозможно жить. А администрация вообще бездействует. Думаю, она крышует цыган. Сколько мы уже написали жалоб — все бесполезно», — сказала собеседница.





Историю с нападением толпы на гаишников Виктория назвала полнейшим безобразием. По мнению женщины, такое поведение может свидетельствовать о безнаказанности табора. Есть претензии у сельчанки и к правоохранителям: «Полиция даже не приезжает, когда вся деревня после цыганских свадеб подпрыгивает и спать ночью не может. Мы звоним на «112», они фиксируют наши вызовы. И никто ничего не делает».





«Этот инцидент не первый и не последний»





Еще одна местная жительница в беседе с Daily Storm выразила уверенность, что навести порядок в ее родной деревне быстро не выйдет. «Этот инцидент не первый и не последний, надо полагать. Я не хочу тратить время на переливание из пустого в порожнее. За несколько лет мы не можем добиться никакого результата. И дело не в цыганах, а в тех, кто позволяет им думать, что за деньги можно купить любого», — многозначительно заявила Инна.





Претензии местных в адрес кочевого народа подтвердил и еще один источник Daily Storm, бывающий по рабочим делам в Верхних Осельках. По словам собеседника, он неоднократно видел, как полиция проводит рейды и «держит цыган в тонусе». Но все равно конфликты время от времени случаются.





«Слышал, как раньше цыгане с пистолетом бегали по одному из поселков, искали какого-то мужика. Машину чью-то разбили. Были случаи с кражами. А еще периодически обращения деревенских поступали по поводу того, что цыгане провода обжигают, добывают медь. И вонь стоит страшная! Как местные с ними справляются — не представляю! Цыгане сейчас вроде более-менее себя ведут. А раньше еще активнее были. Народ сутки не спит из-за того, что они празднуют, пляшут на своих свадьбах», — рассказал собеседник.





Инцидент с нападением на сотрудников ДПС произошел поздно вечером 14 октября. Тогда полицейские пытались задержать нарушителя ПДД. Водитель выбежал из автомобиля и скрылся в толпе находившихся во дворе дома людей, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Толпа толкала гаишников, хватала за форменное обмундирование и вела себя агрессивно, сообщили в ведомстве.





Конфликт попал на видео. На кадрах видно, как мужчины гурьбой набрасываются на инспектора ДПС, отталкивают его и кричат. В итоге напарник уводит коллегу к служебной машине. В результате конфликта никто не пострадал.





Один из пользователей в группе во «ВКонтакте» «Деревня Верхние Осельки» написал, что на видео якобы попала лишь часть конфликта. По утверждению мужчины, силовики били подростка, а соотечественники просто за него заступились. Но остальные пользователи не поверили в эту версию.