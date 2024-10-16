Shaman и водка: директор «Кристалла» сомневается в успехе алкогольного бренда Ярослава Дронова

Если певец Ярослав Дронов решит выпустить водку под брендом «Шаман», она не станет популярной, уверен директор калужского ликероводочного завода «Кристалл» Артем Чубукин. В начале 2024 года Дронов воспрепятствовал заводу зарегистрировать этот товарный знак для выпуска абсента.





По мнению Чебукина, скорее всего, музыканту откажут по всем заявкам регистрации товарного знака. Не помогут даже слова в его песне.





«Обозначение «Я русский» схоже до степени смешения с «Русской водкой». Я думаю, откажут вообще в регистрации в отношении всех заявленных товаров, потому что «русский» — это неохраняемый. Не могут зарегистрировать за кем-то товарный знак», — поделился он.





Водка с именами звезд не пользуется успехом, рассказал директор завода. Товар интересен лишь некоторым и в маленьких объемах. Даже если это алкоголь от Жириновского или Лепса.





«Многие известные певцы, актеры хотели видеть себя на бутылке водки. Но это для определенного круга потребителей. Помните, как «Жириновский»? Водка продалась в каком-то объеме, но совершенно нерыночная история», — сказал директор.





В феврале 2024 года «Кристалл» пытался зарегистрировать товарный знак «Шаман» для абсента. Тогда Роспатент отказал им. Как писали СМИ — из-за того, что «заявленное обозначение является сценическим именем артиста SHAMAN». Чубукин сказал, что музыкант не помешал планам производителя и название успешно зарегистрировали.





«Он написал возражение против регистрации, но это не было принято во внимание. Во всяком случае, Роспатент принял наше возражение, и это противопоставление было снято», — поделился директор завода.





На вопрос корреспондента, согласится ли производитель на партнерство с артистом, он ответил, что рассмотрит предложения от него, но не уверен, что Дронову это интересно.





«Он против того, чтобы была регистрация, и заявлял в Роспатент возражение против регистрации заявленного нами обозначения», — отметил Чебукин.





Сейчас Ярослав Дронов готовится к возможному запуску алкогольного бренда. Он подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский». В одной из них указано, что музыкант хочет закрепить за собой право использовать его для продажи водки, ликера, вина и других алкогольных напитков.