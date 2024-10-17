Полгода в руинах: 66-летняя жительница Белгорода ждет компенсации за разрушенный дом

Дом 66-летней Любови Рязанцевой в Белгороде пострадал после обстрела 12 мая 2024 года. Его стену пробила чешская ракета «Вампир». Женщина жалуется, что до сих пор живет в разрушенном здании и ей не на что купить новую мебель взамен уничтоженной. Она дважды подавала заявления на выплаты, но до сих пор ничего не получила.





В доме во время атаки ВСУ чудом никто не пострадал. Ракета попала в детскую на втором этаже. В этот момент в комнате никого не было. Обычно там играли внуки, но в день обстрела они были с родителями. Это спасло детей.





«Садики не работали, школы на удаленке. Дети жили у нас, а на выходные их забирали. Слава богу, забрали на выходные, и живы дети остались! А так бы детей бы не было сегодня», — вспоминает женщина.





После обстрела сразу приехали экстренные службы. Они забрали обломки ракеты. Со слов Рязанцевой, это была ракета «Вампир».





Женщина пошла в МФЦ и написала заявление на компенсацию потери имущества. Она вернулась жить в разбитый дом. Рязанцева не видела смысла на время куда-то переезжать — все равно пришлось бы возвращаться обратно.





«Надо было убирать и выносить весь мусор. Как это бросишь и поедешь?! Куда ты вернешься?! И чтобы поехать — средства нужны. А тут не поймешь, куда нужны средства: на восстановление или на поездки», — говорит пенсионерка.





Спустя полгода после атаки дом Рязанцевой так и не отремонтировали до конца. Она понимает, что строителей в городе не хватает, и радуется, что перед отопительным сезоном специалисты хотя бы успели закрыть тепловой контур.





У женщины есть претензии к чиновникам: ей до сих пор не перечислили единовременную выплату за частичную потерю имущества ни из федерального, ни из областного бюджета.





«Кровати, матрасы, подушки, одеяло — это все мне надо новое купить. Такое — жизненно важные вещи. А я пенсионер, и, конечно, купить мне с пенсии это сложно. Я не претендую на золотые горы», — делится своей проблемой Рязанцева.





Пенсионерка обращалась к чиновникам, но у них на все один ответ: «Ожидайте».





«Чего ожидать? Полгода прошло, а сколько еще надо подождать, не знаете?» — негодует она.