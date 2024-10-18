Депутат Валуев и комментатор Губерниев — о выдвижении Дегтярева на пост главы ОКР: Он справится

Министр спорта Михаил Дегтярев — вероятный сменщик президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который 15 октября предложил провести досрочные выборы нового руководства организации. Российский лидер Владимир Путин заявил, что не против идеи выдвижения Дегтярева на еще один пост, поскольку появится «больше возможностей регулировать работу в регионах и работать более плотно с федерациями». Депутат Госдумы Николай Валуев и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с Daily Storm высказались о грядущих переменах в ОКР и перспективах отечественного спорта. Собеседники считают: в ситуации, когда атлетов не пускают на мировую арену, назначение Дегтярева выглядит логичным.





«Дегтярев — деятельная натура»





«Это назначение достаточно логично. Может быть, Дегтярев как раз и справится. Сейчас сильно вообще изменится работа национального ОКР. Понимаю, что так не делалось никогда, чтобы один человек руководил Минспорта и ОКР. Но в нынешних реалиях это вполне оправданно. В том числе потому, что российские атлеты в подавляющем большинстве видов спорта лишены возможности представлять свою страну на международных соревнованиях», — заявил Валуев.





Губерниев выразил мнение, что в последнее время ОКР «превратился больше в такой институт декоративный». «Для того чтобы статус ОКР изменить и (самое главное) более интенсивно и целенаправленно помогать спорту — отсюда возникла кандидатура все это объединить. Сейчас, конечно, государство выступает огромным локомотивом, связующим звеном между федерациями и спортсменами. То, что Дегтярев справится, я не сомневаюсь. Он деятельная натура», — полагает комментатор.





Собеседник признался, что у него до сих пор душа болит из-за того, что, по его мнению, российских спортсменов некоторые руководители федераций «бессовестно обманули с Олимпиадой». Поэтому перемены и в ряде федераций назрели, убежден журналист. Он напомнил слова главы государства о том, что сами атлеты должны были решать, ехать им на Игры-2024 в Париже или нет.





Но, как посетовал Губерниев, в итоге за многих атлетов в вопросе поездки на Олимпиаду «решали какие-то дяденьки и тетеньки». Он указал на пример паралимпийцев, которых скоро будут чествовать в Кремле. Как отметил комментатор, если бы российская команда поехала в расширенном составе, медальная копилка была бы полнее и государство отметило бы эти успехи спортсменов.





«Жалко не чиновников, а спортсменов и тренеров»





«Будут ли чистки с приходом Дегтярева — дело десятое. Чиновников не жалко. Спортсменов жалко, тренеров. Главное, что Дегтярев настроен максимально на то, что нам надо продолжать международный диалог. Проводить свои соревнования. Стараться развиваться в рамках ШОС, БРИКС, СНГ, если нас не пускают. Турниры с белорусами проводить», — добавил Губерниев.





Поэтому в настоящий момент, по словам Губерниева, российской стороне нужно «максимально распахивать двери», приглашая к себе иностранные команды или клубы. «Мы по-прежнему все-таки считаем себя членами олимпийской семьи. И, несмотря на противодействие, не ставим никакие запреты и бойкоты. Если не получается принять участие в престижных соревнованиях — надо проводить их самим», — уверен он.





Губерниев также призвал не смеяться над тем, что российские футболисты проводят спарринги с соперниками уровня Кубы, поскольку сейчас главное — сохранить институт сборных команд и вообще спорт в стране. «У наших детей должны быть ориентиры в сборной России. С этим связаны в том числе изменения в Министерстве спорта, в Олимпийском комитете», — заключил комментатор.





Двоякие впечатления от работы Позднякова





Насколько справился ли Поздняков с работой на посту президента ОКР? В этом вопросе мнения собеседников Daily Storm слегка разделились. По мнению Валуева, менеджер не заслуживает упреков: «У меня к Позднякову нареканий нет. В целом ему тоже наследство тяжелое досталось. Он как мог работал в этих условиях. По большому гамбургскому счету — нормально работал».





Губерниев заметил, что Позднякова «можно за работу поблагодарить». Но при этом он критически высказался относительно былых заявлений руководителя ОКР: «Мы помним, что он последние месяцы (особенно перед Олимпиадой) делал очень странные заявления. Теннисистов иноагентами обозвал. Такого спортивный руководитель не должен себе позволять», — заявил журналист.





Станислав Поздняков возглавляет ОКР с 2018 года. Срок его полномочий был рассчитан до 2026-го. В должности вице-президента организации Поздняков находился с 2016 года. Тогда же он вошел в исполком. Поздняков являлся руководителем делегации сборной России на Играх-2018 в Пхенчхане.





Надо признать, что Позднякову приходилось работать в непростых условиях. С декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР и отстранил национальную сборную от спортивных соревнований под предлогом допинговых нарушений. В декабре 2020 года из-за конфликта с ВАДА ( Всемирное антидопинговое агентство) все сборные РФ выступали на Олимпиадах в Токио и Пекине под эгидой ОКР. В феврале 2022-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных соревнований из-за проведения СВО на Украине. Участие в состязаниях под нейтральным флагом было обставлено большим количеством условий.





Осенью 2023-го ОКР получил дисквалификацию из-за признания спортивных организаций новых регионов РФ. В результате в Олимпиаде в Париже принимали участие всего 15 нейтральных спортсменов. В их копилке только одна награда: серебряные медали в парном разряде завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.





Реакция Кремля и МОК на смену власти в ОКР





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уход Позднякова, заявил, что тот на посту главы ОКР многое сделал для спорта в России, несмотря на кризис в олимпийском движении. «Безусловно, работа Позднякова пришлась на очень сложный период для Олимпийского комитета. Многое было сделано, но, по объективным причинам, конечно, время кризисное», — сказал Песков. Он добавил, что ОКР «фактически утратил связь» с Международным олимпийским комитетом (МОК).





После заявления Позднякова о выборах нового руководителя ОКР Дегтярев 17 октября объявил о готовности занять вакантный пост: «Я могу занять должность, если на выборах окажет доверие олимпийская семья, и с разрешения президента». Первым кандидатуру нынешнего министра спорта предложил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. Глава государства Путин поддержал эту идею.





Дата выборов нового руководителя ОКР будет определена на исполкоме 7 ноября, уточнил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин. Это будет отправной точкой, следующим шагом в развитии олимпийского движения в России, отметил он. Сами выборы должны пройти на Олимпийском совете, в декабре.





В МОК уже отреагировали на одобрение Путиным кандидатуры Дегтярева. В пресс-службе организации ответили РИА Новости, что «видели сообщения в СМИ о возможном назначении» нового главы ОКР. «Президентов национальных комитетов выбирают генеральные ассамблеи этих комитетов», — подчеркнули в пресс-службе международной организации.





Можно ли чиновникам возглавлять НОК





Устав Международного олимпийского комитета (МОК) не запрещает госслужащим занимать пост президента Национальных олимпийских комитетов (НОК). Не запрещает это и устав ОКР.





В российской истории был такой прецедент. Александр Жуков первые полтора года руководил ОКР, являясь при этом зампредседателя правительства России, после чего стал первым зампредом Госдумы. До этого Леонид Тягачев на протяжении последних трех лет во главе ОКР являлся членом Совфеда.





Дегтярев обратил внимание, что НОК — самоуправляемая некоммерческая организация. На форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе министр также заверил: в случае избрания Минспорта и ОКР не сольются в одну организацию: «Никакого объединения не предвидится. Автономность олимпийского комитета должна быть».





В мае Дегтярев возглавил Министерство спорта, сменив на этом посту Олега Матыцина. До этого Дегтярев занимал должность губернатора Хабаровского края. Он также являлся депутатом Госдумы VI и VII созывов и с 2016-го по 2020 год был в нижней палате парламента председателем комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.