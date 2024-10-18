Северокорейские солдаты выдавят ВСУ из Курской области, считают местные жители

Эвакуированные жители Курской области ждут, когда солдаты из КНДР начнут воевать против ВСУ. Они считают, что корейцы помогут нашей армии добиться численного перевеса и выдавить врага из приграничья. О том, что КНДР отправит солдат на СВО, сообщали спецслужбы Южной Кореи и Украины.





«Я отношусь к этому нормально. Если так делают — значит, это нужно. Пусть они поддерживают нас, раз хотят», — делится мнением мужчина из Суджи.





Девушка из приграничного села Теткино считает, что нашей армии нужны новые солдаты. Бойцы устают, и поддержка северокорейских военных необходима.





«Самое главное, чтобы был толк. Помощь всегда нужна. Ребятам, которые уже почти три года воюют, очень тяжело», — рассказала она.





Однако не все переселенцы разделяют оптимизм собеседников. Военный волонтер из Суджи считает, что у корейцев нет боевого опыта. Они будут со стороны наблюдать за боями наших солдат.





«С чего вы взяли, что Северная Корея будет воевать за нас?! А если и будут, то просто смотреть. Люди не воевали сколько лет!» — говорит мужчина.





Если солдаты КНДР все-таки будут сражаться на стороне ВС РФ, то это поможет нашей армии добиться численного перевеса и быстрее выдавить ВСУ из Курской области, предполагает депутат города Суджи Юрий Дмитрюков.





«Какая разница, какие солдаты, когда это численность? Конечно, если бы [украинцев] было мало, мы бы уже давно выгнали их. Значит, у нас сильно не хватает личного состава», — поделился он.





Русские бойцы быстро сработаются с коллегами из КНДР, считает Дмитрюков. У наших стран дружеские отношения, поэтому корейцы будут хорошо относиться к солдатам ВС РФ.





О том, что КНДР отправит своих солдат на СВО, сообщили в разведке Южной Кореи. По ее информации, 12 тысяч военных направят воевать с ВСУ. В ГУР Украины считают, что первый отряд из 2600 солдат будет сражаться в Курской области, где остальные — неясно.