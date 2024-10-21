Угроза теракта в уфимском лицее оказалась фейком: аккаунт школьника взломали

По уфимским СМИ прошла информация, что 21 октября планируется теракт в лицее №107. Об этом с 15 октября рассказывал учащийся этого учреждения в своем Telegram-канале. Утром была запланирована эвакуация детей и учителей, у здания дежурила полиция. Работники соседних кафе и магазинов рассказали Daily Storm, что в школе весь день было все спокойно. А в администрации Уфы ответили, что угрозы писал не мальчик, а взломщик из-за рубежа.





В СМИ писали, что в лицее 107 была проведена срочная эвакуация, но сотрудники магазинов, кафе и организаций, которые расположены рядом с учебным заведением, информацию не подтвердили, и утверждают, что дети как ходили спокойно по территории школы, так и продолжают ходить — и никто про теракт ничего не слышал.





«Ничего не слышали, а что там? Что-то случилось? Вот вижу: дети ходят, школьники, никто тут ничего не перехватил, не закрыл… Мы ничего не слышали. Вроде все спокойно: дети учатся, никакой спецоперации нет. Может, какой-то вброс был. Потому что все спокойно…Нет, а почему я должен был что-то слышать?! Это могли быть учения. Никаких вопросов не возникает. Все спокойно, учения часто происходят. Это нормальное явление», — поведали Daily Storm работающие в заведениях рядом с лицеем.





В мэрии Уфы сообщили, что правоохранительные органы по итогу проведенной оперативной работы установили: у учащегося лицея №107 взломали личный аккаунт в социальных сетях. Приняты необходимые меры в соответствии с алгоритмом действий при поступлении информации об угрозе совершения террористического акта.





Неделю назад в Telegram-канале Ufa_rb было заявлено, что ученик лицея №107 готовит нападение на свое учебное заведение. В гневных сообщениях мальчик утверждал, что долгое время терпел издевательства, оскорбления и побои за свой внешний вид и национальность, поэтому решил отомстить обидчикам оружием.