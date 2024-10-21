В Союзе женщин возмутились идеей китайского ученого жениться на россиянках из-за проблем с демографией

Из-за проблем с демографией китайские мужчины могут искать жен в других странах, в том числе в России, считает доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова в ответ на это заявление призвала Китай заниматься своими делами, а не думать о россиянках. По мнению Лаховой, в такой богатой стране, как КНР, могут изыскать средства, для того чтобы у тамошних жителей была мотивация заводить детей.





«Думаю, в Китае идет такая демографическая волна. Был определенный период (политика «одна семья — один ребенок»), и не давали возможности рожать. И родилось поколение, которое сегодня недостаточно репродуктивного возраста. Они каким-то образом хотят порешать проблему. Они же богатая страна. Пусть поддерживают семью выплатами, стимулированием. При чем тут женщина, российская или китайская? Пусть стимулируют своих. А наши женщины будут нам, России, рожать! Не надо свои проблемы демографические за счет россиянок решать Китаю!» — сказала Daily Storm Лахова.





«Пусть они лучше средства (а их у КНР достаточно) направят на семейную политику, для того чтобы замотивировать рожать второго или третьего ребенка. Пусть введут материнский капитал, как мы. Да, в России неполных семей около 30%. Много у нас одиноких женщин. Но почему вы думаете, что они хотят за китайца пойти?! Не все захотят с китайцем быть!» — добавила собеседница.





Современный Китай в настоящее время сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Ко всему этому привела внедренная в КНР в конце 1970-х годов политика «одна семья — один ребенок». Тогда семьям в городах разрешалось иметь иметь одного ребенка, а в деревнях — двух, если первый ребенок — девочка. По данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин.





Ранее ученый Дин Чанфа заявил, что решать проблему «нехватки женщин» можно путем заключения браков с иностранками, пишет газета South China Morning Post. Ученый, в частности, полагает, что китайским мужчинам следует рассмотреть браки с женщинами из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана.





Это высказывание вызвало дискуссию среди онлайн-пользователей в Китае. Многие женщины заметили, что «импорт» иностранных невест сродни «торговле людьми». Кроме того, ряд пользователей опасаются языкового барьера, который может привести к конфликтам.





Многие пользователи-мужчины поддержали эту идею. Они выразили мнение, что у иностранных невест более низкие ожидания, поскольку они не требуют домов, машин или высоких выкупов за невесту и «считаются трудолюбивыми и добродетельными».





В статье издания указывается, что в соцсети Douyin (китайская версия TikTok) некоторые профессиональные свахи уже начали предлагать услуги по подбору пар между гражданами КНР и РФ. Такое положение дел, думают авторы материала, соотносится с демографическими различиями между двумя странами: в России избыток женщин, а в Китае — мужчин.