Кошмар в Люберцах: как новорожденные страдают от врачебных ошибок в местном роддоме

Почему девушки и женщины молчат?





С 9 по 15 октября в России прошла неделя осведомленности о младенческой смертности. Помимо естественных причин, трагедии иногда случаются из-за врачебных ошибок и медицинской халатности. Однако, для того чтобы доказать вину медперсонала, пострадавшим семьям необходимо обращаться в компетентные органы и участвовать в длительном процессе. Многие родители, потерявшие детей, предпочитают не добиваться правды, а оставаться наедине со своим горем и не предпринимать дальнейших шагов.





«Я не буду жаловаться, писать не буду никому, я остыла уже и отпустила. Самое главное, мой ребенок жив и здоров. Произошедшее я исправила», — заявила нам одна из мам, которая рожала в люберецком роддоме.





Подобная ситуация произошла и с Анной (имя изменено): по словам женщины, ее ребенка чуть не загубили врачи. Ей должны были делать кесарево сечение, но после приезда в больницу женщину заставили рожать самостоятельно, что привело к тяжелым последствиям.





«Они все время готовили меня к кесареву, а потом сказали: «Сама родишь». Я очень расстроилась, ведь психологически я уже была настроена на операцию, потому что у меня сахарный диабет. В итоге они мне вызвали роды, потому что были скачки с сахаром. Сахар не снижался, а если снизился, то наоборот: не поднимался. После того как вызвали роды, врач один, Максим Сергеевич, увидел, что тяжело идет, сказал, что надо операцию делать, а другой отказался. Звонили старшим, но тоже самой рожать сказали мне. Очень тяжело роды проходили: я тужилась, не могла родить. Врач, Максим Сергеевич, рядом сел и руками помог малышу родиться», — рассказала Daily Storm Анна.





Женщина трогательно вспоминает о докторе, который принимал у нее роды.





«После родов, конечно же, были гематомы. Вышел малыш весь синий, с синяками на лице. После роддома к тому же у него было скопление жидкости в мозговом желудочке — это последствия тяжелых родов. Это вылечили, но теперь у него какие-то проблемы с восприятием мира начались, я заметила по его поведению. Он очень чувствительный», — продолжила рассказ новоиспеченная мама.





Среди будущих матерей существует мнение, что врачи намеренно настаивают на естественных родах, избегая кесарева сечения. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов объяснил, что это связано с высоким риском, который несет операция. «Многие считают, что кесарево сечение — это простая процедура, после которой все будет хорошо. Однако это миф. На самом деле это серьезная и опасная операция, сопровождающаяся значительной кровопотерей и не меньшим риском осложнений, чем при естественных родах», — сказал врач в интервью Daily Storm.





Есть два вида кесарева сечения: плановое и экстренное. И для каждого такого рискованного мероприятия нужны очень жесткие показания, пояснил Темирбулатов. Например, плотное предлежание плаценты: когда она перекрывает выход ребенку из малого таза и он другим образом, кроме как операционным, уже никак не родится. Или поперечное положение плода.





«Но лучше пытаться этого избежать, так как, помимо всего прочего, нужно учитывать, что после кесарева сечения на матке еще и рубец останется. И с ним в дальнейшем могут быть тоже очень большие сложности: начиная с того, что женщина потом не сможет забеременеть, то есть бесплодие может наступить, и заканчивая тем, что беременность вообще может наступить именно в этом рубце. А это страшно, потому что в результате такой беременности женщина может остаться и без ребенка, и без матки. Поэтому кесарево сечение повышает риск возникновения проблем тоже. А естественные роды все-таки еще и для самого ребенка более физиологичны и лучше», — предупредил врач.





Кроме того, в случае с гибелью ребенка из-за щипцов 7 августа в люберецком роддоме Темирбулатов призывает не винить во всем врачей, а сначала разобраться в ситуации.