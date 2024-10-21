Кошмар в Люберцах: как новорожденные страдают от врачебных ошибок в местном роддоме

Россия продолжает терять своих граждан. Но не на передовой, а в глубоком тылу, где, казалось бы, должны царить покой и безопасность. Вместо этого в родильных домах звучат стоны и крики отчаявшихся матерей. 26 сентября в СМИ появились сообщения о шокирующем инциденте в родильном доме в Люберцах: новорождённый малыш получил ожог кожи из-за врачебной ошибки — перепутали детей и ввели неправильное лекарство.
Этот случай стал катализатором для обсуждения других трагедий. Так, 9 августа в том же учреждении погиб ребёнок, предположительно из-за неквалифицированного применения акушерских щипцов, утверждали журналисты. О проблемах в этом роддоме, детской смертности и тяжёлых увечьях при родах рассказали Daily Storm эксперты и пострадавшие.
Как оказалось, эти два трагических случая — когда один младенец получил переломы во время процедуры с щипцами, а другой оказался в реанимации из-за ошибки с диагнозом — лишь часть длинной истории. Это учреждение давно окружено плохой репутацией. При чтении отзывов пользователей интернета и рассказов обеспокоенных матерей на форумах невольно становится жутко: многочисленные жалобы на халатное отношение и ошибки персонала вызывают тревогу и недоумение.
Например, одна из самых страшных историй, упомянутых в комментариях: ребенка заразили инфекцией, но матери об этом не сообщили. Семью выписали, и через несколько дней малыш скончался. Или другой инцидент: два часа мучительных схваток под равнодушные ответы медперсонала «все в порядке, родите», а итогом стал мертвый ребенок. Еще одна трагедия произошла с младенцем, которого после родов нужно было срочно подключить к аппарату ИВЛ из-за патологии легких, но врачи не заметили этого, и малыш умер. Это лишь малая часть того, что можно прочитать. Отзывы о роддоме переполнены историями с фразами типа «Здесь загубили моего ребенка».
Упоминаются также плохая дезинфекция, обветшалое здание и хамство со стороны медперсонала: судя по комментариям, это лишь проблемы, лежащие на поверхности.
Нам удалось побеседовать с двумя матерями, пострадавшими от ошибок врачей люберецкого роддома. Хотя их дети остались живы, последствия неудачных родов они вынуждены устранять до сих пор. Стоит отметить, что обе женщины поначалу категорически отказывались говорить, что с ними произошло в роддоме. Во время подготовки материала мы столкнулись с трудностями при поиске героинь: многие из тех, кто вскользь упоминал свои истории в социальных сетях, боялись открыто обсуждать произошедшее. Женщины объясняли это страхом раскрыть правду. Ответы выглядели примерно так: «Да, можно сделать анонимно?.. Простите, сказали не ввязываться. Всего доброго!» Найти мать, которая решилась бы заявить об ошибке врача, казалось невозможным. Однако позже от одной из женщин пришло сообщение, которое изменило ход событий: «Я передумала. Это ужас. Вылью все как есть».
С 9 по 15 октября в России прошла неделя осведомленности о младенческой смертности. Помимо естественных причин, трагедии иногда случаются из-за врачебных ошибок и медицинской халатности. Однако, для того чтобы доказать вину медперсонала, пострадавшим семьям необходимо обращаться в компетентные органы и участвовать в длительном процессе. Многие родители, потерявшие детей, предпочитают не добиваться правды, а оставаться наедине со своим горем и не предпринимать дальнейших шагов.
«Я не буду жаловаться, писать не буду никому, я остыла уже и отпустила. Самое главное, мой ребенок жив и здоров. Произошедшее я исправила», — заявила нам одна из мам, которая рожала в люберецком роддоме.
Подобная ситуация произошла и с Анной (имя изменено): по словам женщины, ее ребенка чуть не загубили врачи. Ей должны были делать кесарево сечение, но после приезда в больницу женщину заставили рожать самостоятельно, что привело к тяжелым последствиям.
«Они все время готовили меня к кесареву, а потом сказали: «Сама родишь». Я очень расстроилась, ведь психологически я уже была настроена на операцию, потому что у меня сахарный диабет. В итоге они мне вызвали роды, потому что были скачки с сахаром. Сахар не снижался, а если снизился, то наоборот: не поднимался. После того как вызвали роды, врач один, Максим Сергеевич, увидел, что тяжело идет, сказал, что надо операцию делать, а другой отказался. Звонили старшим, но тоже самой рожать сказали мне. Очень тяжело роды проходили: я тужилась, не могла родить. Врач, Максим Сергеевич, рядом сел и руками помог малышу родиться», — рассказала Daily Storm Анна.
Женщина трогательно вспоминает о докторе, который принимал у нее роды.
«После родов, конечно же, были гематомы. Вышел малыш весь синий, с синяками на лице. После роддома к тому же у него было скопление жидкости в мозговом желудочке — это последствия тяжелых родов. Это вылечили, но теперь у него какие-то проблемы с восприятием мира начались, я заметила по его поведению. Он очень чувствительный», — продолжила рассказ новоиспеченная мама.
Среди будущих матерей существует мнение, что врачи намеренно настаивают на естественных родах, избегая кесарева сечения. Акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ринат Темирбулатов объяснил, что это связано с высоким риском, который несет операция. «Многие считают, что кесарево сечение — это простая процедура, после которой все будет хорошо. Однако это миф. На самом деле это серьезная и опасная операция, сопровождающаяся значительной кровопотерей и не меньшим риском осложнений, чем при естественных родах», — сказал врач в интервью Daily Storm.
Есть два вида кесарева сечения: плановое и экстренное. И для каждого такого рискованного мероприятия нужны очень жесткие показания, пояснил Темирбулатов. Например, плотное предлежание плаценты: когда она перекрывает выход ребенку из малого таза и он другим образом, кроме как операционным, уже никак не родится. Или поперечное положение плода.
«Но лучше пытаться этого избежать, так как, помимо всего прочего, нужно учитывать, что после кесарева сечения на матке еще и рубец останется. И с ним в дальнейшем могут быть тоже очень большие сложности: начиная с того, что женщина потом не сможет забеременеть, то есть бесплодие может наступить, и заканчивая тем, что беременность вообще может наступить именно в этом рубце. А это страшно, потому что в результате такой беременности женщина может остаться и без ребенка, и без матки. Поэтому кесарево сечение повышает риск возникновения проблем тоже. А естественные роды все-таки еще и для самого ребенка более физиологичны и лучше», — предупредил врач.
Кроме того, в случае с гибелью ребенка из-за щипцов 7 августа в люберецком роддоме Темирбулатов призывает не винить во всем врачей, а сначала разобраться в ситуации.
«Роды — это всегда супернепредсказуемая история. На протяжении всего процесса мы — и врачи, и пациенты — находимся, что называется, на красной линии. В любой момент что-то может пойти не так, человеческая жизнь может прерваться, поэтому надо действовать быстро. Это можно сравнить с какой-то катастрофической ситуацией, когда, например, на человека в любой момент может упасть дерево и специалистам нужно успеть правильно и быстро среагировать, чтобы спасти ему жизнь. Я утрирую, но так понятнее, насколько роды непредсказуемый процесс. Достаточно часто происходят непредвиденные события, которые действительно тяжело исправить чисто физически, поэтому не всегда корректно винить врачей в том, что они что-то не так там сделали», — уточнил эксперт.
По его словам, щипцы хоть и опасный метод, но все же эффективный. Он утвержден Минздравом и используется в качестве хирургического метода родоразрешения. Кстати, с точки зрения рисков и навыков, точно такой же опасный, как и кесарево сечение, отметил Ринат Темирбулатов.
«Все рожали — и ты родишь»
Еще одна наша собеседница, Дарья (имя изменено), живет в Люберцах, знакомые дали ей номер врача Люберецкого центра охраны материнства и детства Анны Валентиновны, это заведующая отделением.
«Кесарево мне сделали. Оно было экстренное — зеленые воды были, но прошло успешно, и нас с дочкой выписали. И после этого я обнаруживаю, что у меня начинается кровотечение, которого не должно быть. То есть после родов оно прошло и началось опять. Я не понимала, что происходит. Сначала врач мне сказала, что это менструация, но потом мы поняли, что нет. Каждый час я заливалась кровью», — поведала свою историю Daily Storm женщина.
В итоге героиня сама поехала в роддом, где ей поставили диагноз «плацентарный полип». Дело в том, что возникновение этой болячки в случае кесарева — некачественная обработка операционной зоны. То есть врач плохо почистил пациентку. Женщине стали колоть окситоцин, чем сделали только хуже, так как матка сократилась, а полип стал больше. Дарья легла в больницу, где ей сделали операцию. Конечно же, не бесплатно. Полип удалили, только вот потом у нее снова началось кровотечение.
«Причем это не обычный полип, он может вырасти только из плаценты. А по-женски у меня проблем никогда не было, понимаете? Когда врач услышала, что платить я больше не собираюсь, так как это уже ненормально, у нее изменилось ко мне отношение. Я ей пишу, что у меня кровотечение, я не знаю, что мне делать, помогите, пожалуйста, а она меня блокирует, представляете? Вместо того чтобы помочь, просто заблокировала меня с открытым кровотечением», — с горечью вспоминает собеседница.
Она, по ее словам, до сих пор лечится, ходит по врачам и тратит много средств. А доктора признавать свою вину не хотят. Девушка планирует судиться с роддомом.
Руководство и сотрудники заведения отказываются говорить со СМИ, на направленные в их адрес официальные запросы не отвечают. Тем не менее после случаев, попавших в статьи, люберецким роддом все же заинтересовались областной и федеральный минздравы, Следственный комитет и прокуратура Московской области.
Администрация городского округа Люберцы заявила Daily Storm, что не имеет полномочий контролировать качество оказания медицинской помощи населению медорганизациям на территории округа.
В письме Минздрава Московской области в ответ на официальный запрос издания сотрудники пресс-службы сообщили, что в Люберецком центре охраны материнства и детства ведет проверку Росздравнадзор.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверяет качество оказания медицинской помощи матери и новорожденному в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах, где, по сообщениям СМИ, ребенок погиб якобы от неправильного использования щипцов при родах», — написано в письме.
В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили Daily Storm, что по данным событиям (7 августа — гибель ребенка из-за щипцов; 26 сентября — нанесение вреда ребенку по неосторожности) возбуждены уголовные дела, которые находятся в производстве. Вместе с тем на первоначальном этапе расследования распространение какой-либо информации противоречит интересам следствия.
«Сообщается, что по факту гибели 09.08.2024 в указанной медицинской организации новорожденного следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области 23.09.2024 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ. В настоящее время предварительное следствие не завершено, проводятся следственные действия, направленные на установление в соответствии со статьей 73 УПК РФ всех фактических обстоятельств», — ответили в официальном письме.
Кроме того, пресс-служба Люберецкой прокуратуры также написала, что указанным следственным органом организовано проведение проверки в порядке статей 144 и 145 УПК РФ по факту получения 06.09.2024 новорожденным ребенком в ГБУЗ МО «МОЦОМД» телесных повреждений, проверка к настоящему времени не завершена. Ход расследования уголовного дела и процессуальной проверки контролируются Люберецкой городской прокуратурой, а также прокуратурой Московской области.
К тому же, как сообщили сотрудники Министерства здравоохранения Московской области, по вышеописанным несчастным случаям в роддоме в настоящее время проводится ведомственная проверка, после чего будет дана объективная оценка действиям медицинского персонала.
«По ее итогам в случае подтверждения фактов будут приняты меры по отношению к медработникам в соответствии с действующим законодательством. Ведущими специалистами ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» и ГБУЗ МО «МОНИИАГ имени академика В.И. Краснопольского» изучается медицинская документация. Все специалисты, работающие в медицинских организациях, имеют необходимые документы, подтверждающие профильное образование и соответствие квалификационным требованиям», — дан ответ в письме.
На данный момент штат ГБУЗ МО «МОЦОМД» укомплектован на 96%. В Подмосковье выстроена трехуровневая система, что позволило снизить младенческую смертность с 7,1 до 3,5 на 1000 родившихся живыми и материнскую смертность с 10,6 до 4,8 на 100 тысяч живорожденных в Московской области, уверяют в министерстве.
«При поступлении в стационар для родоразрешения для каждой беременной женщины разрабатывается план ведения родов, с которым пациентка ознакамливается и дает добровольное информированное согласие. План разрабатывается в соответствии со степенью риска развития осложнений в родах у беременной женщины, состояния плода на момент госпитализации и в соответствии с клиническими рекомендациями», — дополнили свой ответ в письме сотрудники ведомства.
В подмосковном минздраве утверждают, что при формировании плана ведения родов учитываются пожелания женщины, но приоритетными в выборе тактики и метода родоразрешения всегда являются безопасность жизни и сохранение здоровья матери и ребенка.
«Оперативное родоразрешение имеет строгие показания и проводится не по желанию женщины или врача, а только по клиническим показаниям для сохранения жизни матери и ребенка», — уточнили в ведомстве.
Большинство женщин, к сожалению, в подобных ситуациях остаются наедине со своим горем, некому их защитить и некому им помочь. Очень важно найти в себе силы рассказать о том, что произошло, не сдаваться и попытаться отстоять себя. Президент Общероссийской общественной организации «Лига защитников пациентов» Александр Саверский заявил в интервью Daily Storm: несмотря на то что в законе №323 об основах охраны здоровья граждан отсутствует статья, непосредственно упоминающая защиту прав пациентов, в статьях 14, 15 и 16 содержатся пункты, которые описывают эту защиту. Однако ни у одного органа власти нет полномочий, чтобы реализовать данные положения.
«Этим должна заниматься прокуратура, но она отсылает документы в Росздравнадзор, у которого есть право контроля, но нет права защиты, то есть нужных для этого компетенций и полномочий, поэтому они занимаются отписками. И, как правило, защитить матерей некому в таких ситуациях, то есть они остаются со своими проблемами, обидчиками один на один», — пояснил эксперт.
Он выделил уголовное наказание, которое касается особо тяжелых случаев, где необходимо прибегать к взаимодействию с прокуратурой и Следственным комитетом. Прокуратура проводит проверки, осуществляет общий контроль или надзор, но не имеет полномочий по уголовному преследованию, а только может представлять интересы клиента в суде. Саверский рекомендует потерпевшим обращаться именно в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по статье, в зависимости от которой все произошло. Это либо 109-я (причинение смерти по неосторожности), либо 118-я (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), либо 143-я (нарушение техники безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью или смерть по неосторожности).
«Сейчас действительно идут такие дела у нас — не особо много, но они есть. Вместе с этим можно обращаться в гражданский суд с иском о возмещении морально-материального ущерба, оказанного неквалифицированной медицинской помощью. Это можно делать и в рамках уголовного процесса, и независимо от него», — рассказал Саверский.
Специалист сказал, что в его организации, прежде всего для оказания помощи, создана методология по защите прав, где указано, какие существуют иски, приведены образцы заявлений, алгоритмы действий. Также они консультируют потерпевших и даже ведут их дела.
«В 2000-х, когда мы только начинали работать, было огромное количество жалоб не только на детскую смертность, но и на материнскую. Сейчас женской смертности практически нет, она очень низкая. Детская, конечно, еще остается, но она все равно тоже упала раза в два-три. Это, повторюсь, благодаря очень громким акушерским делам из 2000-х, которые повлекли за собой серьезные кадровые изменения, и общая система здравоохранения по-другому начала работать», — объяснил защитник.
Он считает, что к ошибкам врачей обычно приводят невнимательность, перегрузка или очень сильное выгорание. Бывает, что и сами пациенты виноваты: поздно обратились, например, или ввели в заблуждение.
Кроме того, в его практике было очень много случаев, когда матерям необходимо было сделать кесарево сечение, а их принуждали рожать естественным путем.
«Это приводило к необратимым последствиям, потому что в школе российского акушерства есть какое-то боготворение естественных родов: стараются, чтобы рожали сами, если нет, то все, «не рожала — не женщина, значит». Но в последнее время я нечасто это слышу на самом деле, потому что в какой-то момент был резкий подъем числа применений кесарева сечения, особенно в платном секторе, если мы говорим об ЭКО. Потому что операция является более безопасным видом родоразрешения для плода в этом случае. Поэтому в связи с этим произошли некие изменения», — добавил Саверский.
На его взгляд, в области необходимой реформы медицинской системы нужен орган, который будет заниматься защитой пациентов вообще и беременных и рожениц в частности. Сейчас такого органа просто нет. А нужно, чтобы такие дела доводили до уголовного процесса, чтобы было кому этим заниматься — с особыми профессиональными компетенциями и полномочиями.
Собеседник считает, что ответственность врачей прежде всего должна быть выше, а сейчас ее практически нет.