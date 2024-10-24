Выгорел один кабинет, а всех сотрудников перевели на удаленку. Что известно о поджоге офиса «Единой России» в Перми

В Перми две женщины бросили «коктейли Молотова» на территорию регионального отделения партии «Единая Россия». Обошлось без пострадавших, но повреждено имущество офиса. Подозреваемые в нападении задержаны, пишет портал 59.ru. Предварительно, женщины — родственницы, а за поджог им якобы пообещали деньги. Уже возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества. ЧП не отразится на работе офиса, заявил Daily Storm руководитель пермского отделения «ЕР» Станислав Швецов.





«Сейчас как раз будем заниматься оценкой ущерба. Какой-то конкретной цифры пока нет. Выгорел полностью один кабинет, остальные помещения в дыму и копоти, пострадали меньше. Пострадали оргтехника, мебель. Понятно, что ремонт стоит денег», — сообщил Швецов.





Он заверил, что работа не остановится ни на минуту в связи с инцидентом: «Это ничего не затруднит в нашей деятельности. Мы в сжатые сроки приведем все в порядок. Сотрудники рассредоточены, переведены на удаленный режим. То есть работа делается. Она никуда не денется. Никаких перебоев не будет».





Швецов также согласился с версией первого замсекретаря реготделения «Единой России» Вячеслава Григорьева, заявившего, что поджог — «месть» за отправку гуманитарного груза в зону СВО. «Мы не исключаем, что это месть за ту активную работу, которую мы ведем по линии поддержки СВО».





«Мы два дня назад отправляли гуманитарный груз, информация об этом была на федеральном канале. И если сложить два и два, то это месть», — предположил Григорьев.





Инцидент произошел 23 октября приблизительно в 23:35, когда две женщины подожгли подожгли здание «Единой России» в Перми «коктейлем Молотова». По словам Швецова, у преступниц было семь бутылок с зажигательной смесью — по числу окон офиса отделения. С места преступления женщинам удалось сбежать, но они попали на камеры.





Одна из них снимала все происходящее на видео, а другая била окна, а затем начала поджигать, говорится в публикации 59.ru. Отмечается, что изначально женщины использовали газовую горелку. При этом они случайно обожглись — у одной женщины загорелся рукав. Потом она сняла куртку, под которой были приклеенные к одежде бутылки с зажигательной смесью, уточняет портал. По одной из версий, женщин могли заставить пойти на преступление телефонные мошенники.





Ранее, 23 октября, на сайте губернатора и правительства Пермского края появилось сообщение о том, что из Перми региональное отделение «Единой России» и благотворительный фонд «Единый центр поддержки» отправили очередной гуманитарный груз. Его общая масса — порядка трех тонн.





Данная посылка предназначалась для жителей ДНР и ЛНР, а также военных, находящихся на передовой на Херсонском и Запорожском направлениях. Уточнялось, что все они получат дизельные генераторы и масло для них, кабели, антенны и радиостанции, ноутбуки, газовые баллоны, продукты питания, маскировочные сети, медикаменты и средства личной гигиены.