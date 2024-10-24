«У кого-то в лесах лоси ходят, а у нас леопард». Минсельхоз отказался ловить животное, гуляющее по трассе в Приморье

«Леопард бегает, его всего лишь наблюдают — и все. Где-то фотоловушки поставили. Если он будет туда попадаться, то мы будем смотреть за его дальнейшим состоянием. Паники никакой нет. Мы не прямо следим-следим, не ходим по пятам, не шарахаемся, потому что это в лесу. Бегать искать дикое животное — вы вообще представляете, что это? Это достаточно странный процесс», — рассказали в ведомстве.





Как объясняют в Министерстве, в регионе это нормальная ситуация, угрозы для людей нет.





«У нас леопарды на людей не бросаются. Они не такие большие, как кажется. Даже тигры не бросаются, хотя они сильные звери, а леопард маленький. Может броситься, если сделать что-то из ряда вон выходящее, например, палкой кинуть в него. Тогда да, может броситься. Это как с собаками, поэтому здесь нет ничего такого», — добавил специалист.





Он пояснил, что для жителей региона разгуливающий по дорогам леопард не является чем-то необычным. В Приморском крае животные живут в условиях естественной свободы. Правда, близко их все-таки редко увидишь, но посидеть и посмотреть на проезжающие мимо машины они иногда любят.





«У кого-то в лесах лоси ходят, у кого-то медведи, а у нас так леопарды ходят. То есть они как обычные коты, только большие. Машины ездят туда-сюда, а они где-нибудь на пригорке сядут и смотрят на них, «залипают», — сказал сотрудник ведомства.

Кроме того, по его словам, мнения ученых о состоянии животного различаются: кто-то из специалистов считает, что леопард ведет себя непонятно и, на их взгляд, слишком худой. А другие говорят, что он вполне нормальный. Но разыскать его практически невозможно, так как он убежал в неизвестном направлении: сегодня он здесь, завтра — на 10 километров дальше.





О том, что истощенный дальневосточный леопард бродит по дорогам Приморского края, стало известно 11 октября. Животное неделю назад заметили у трассы в Уссурийском городском округе. Об этом сообщили сотрудники национального парка «Земля леопарда». С того момента зверя больше никто не видел. Специалисты опасались, что хищник болен и не может охотиться. Его планировали отловить для лечения.