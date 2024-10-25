Омбудсмен — о беспорядках в Коркино: Местные на цыган ранее не жаловались, а протестующих накажут по закону

В городе Коркино Челябинской области, где накануне, 24 октября, были беспорядки из-за убийства женщины-таксиста, местные ранее не жаловались на цыганскую диаспору. Об этом сообщила Daily Storm региональный омбудсмен Юлия Сударенко. Она уверена: единственным верным решением будет наказать всех участников беспорядков. На улицы вчера вышли около 150 человек. По данным местных СМИ всего были задержаны 43 человека — после составления протоколов их отпустили по домам.





«Ни одной жалобы на цыган до сегодняшнего дня у меня не было. Сегодня мы [омбудсмен, власти и правоохранители] выйдем и сами лично пообщаемся с жителями Коркино и потом какую-то позицию сформируем. Для этого и едем [в Коркино], чтобы градус напряжения там снизить», — сказала Сударенко.





Она заметила, что в отношении более 40 задержанных протестующих «все произойдет в соответствии с законом». «Все люди, которые нарушили законодательство, будут привлечены к ответственности. И это единственное правильное решение!» — считает омбдусмен.





«Любой человек, который нарушает законы РФ, совершает правонарушения либо преступления, должен понести неотвратимую и справедливую ответственность», — добавила собеседница. Она также подчеркнула, что, как и обещали ранее местные власти, родным погибшей (у нее осталось двое детей) оказывается необходимая помощь.





По данным следствия, 23 октября женщина — водитель такси умерла от ножевых ранений. Силовики сообщили, что установили личности двоих подозреваемых. Один из них был задержан. Вскоре в местных Telegram-каналах и СМИ распространили ориентировку на подозреваемых, которыми назвали местных цыган.





В результате горожане переворачивали и поджигали машины, которые считали принадлежавшими цыганам, а также, предварительно, повредили два дома. На место выехали бригады ОМОН, Росгвардии, других силовых структур, представители губернатора.





Во время беспорядков из одного дома прозвучала стрельба. По данным регионального управления СК, мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в двух находившихся неподалеку жителей Коркино 37 и 29 лет. После этого он скрылся.





Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители оперативно нашли и задержали стрелявшего. Его подозревают по статье о покушении на убийство двух лиц. Следователи просят арестовать 58-летнего мужчину.





Ранее в СК также сообщили о задержании 17-летнего жителя региона, подозреваемого в убийстве таксистки. По версии следователей, между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек ударил водителя ножом. По данным Shot, задержанный юноша был пассажиром такси.





Еще один человек проверяется на причастность к совершению противоправных действий. Оба гражданина переданы полицейскими в следственные органы, добавили в Главном управлении МВД по Челябинской области. В ведомстве также призвали южноуральцев не поддаваться на провокации в Сети. Ситуация находится под контролем правоохранителей, заверили в МВД.





Чиновники и силовики 25 октября встретятся с протестующими, писали Telegram-каналы. Сообщалось, что в администрации округа пройдет прием граждан, который проведут представители прокуратуры и СК, омбудсмен Юлия Сударенко и вице-губернатор Алексей Фартыгин.





Уголовные дела об убийстве и покушении на убийство представителями цыганской диаспоры в Коркино передадут в Следственный комитет, поручил глава ведомства Александр Бастрыкин. Это сделано «для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования», указывается в заявлении пресс-службы СКР.