Почему выдворение мигрантов обходится России все дороже?

В России стали больше тратить денег на выдворение людей из страны. Расходы за девять месяцев 2024 года превысили сумму за весь прошлый год и достигли 657 миллионов рублей. Эксперты рассказали, как устроена система высылки мигрантов из России, куда дороже всего отправлять иностранцев и почему Узбекистан стал «проблемной» страной.





Как выдворяют мигрантов?





«Поймали условного мигранта. Он нарушитель. У полиции есть двое суток на задержание. Они должны успеть составить материал и направить его в суд. Там принимают решение о выдворении добровольном или принудительном», — описал процесс Вадим Коженов, руководитель Центра помощи мигрантам.





Если человек или его родственники купят билет самостоятельно, то он может отправиться на родину через 12-13 дней после решения суда. Если же средств нет, то его высылает принудительно Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В спецприемнике выдворенцы находятся не более 90 суток. Коженов отметил, что по факту их высылают через 30-40 дней после решения суда, а иногда и раньше.





В Москве власти стремятся сократить расходы на содержание мигрантов в спецприемниках, поделился Коженов. Выдворяемым предлагают уезжать домой за государственные средства сразу.





«Человек может прямо в первый день после того, как вышло решение суда, написать ходатайство, что он не собирается ничего обжаловать и просит выдворить его максимально быстро», — описал процесс Коженов.





Он добавил, что делается это в целях экономии. Дешевле отправить нелегала домой, чем содержать его лишние 10 дней. Даже в том случае, когда билеты покупают экстренно, переплачивая за них.





Сколько стоит выдворить иностранного гражданина из страны?





Чем ближе дата вылета, тем дороже обходится проездной документ, подчеркивает Элеонора Рябицкая — директор компании «Вектор Групп», которая предоставляла ФССП услуги по бронированию авиабилетов для выдворяемых лиц.





«Билеты для выдворяемых приобретаются за один-три дня. У авиакомпаний весь самолет делится на блоки мест: сначала продаются самые дешевые билеты, потом тариф дороже, а после остаются самые дорогие. <...> Для депортантов мы берем экстренный вылет за сутки без предварительного бронирования. Разница между бронированием за 10 дней — 30%», — рассказала она.





Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, разброс цен может быть еще больше. Например, управлению ФССП по Московской области летом 2023 года понадобилось отправить в Бухару (Узбекистан) двух иностранцев. Билеты приобретали на 11 августа. Для одного пассажира проездной обошелся в 17,5 тысячи рублей, а для другого цена билета на ту же дату составила уже 29 тысяч рублей.





Последние пять лет затраты на выдворение иностранцев отличались от года к году, следует из данных ФССП о распределении бюджетных расходов. В доковидном 2019 году они составили около 290 миллионов рублей. А в период пандемии начали снижаться. В 2021 году на выдворение иностранцев потратили примерно 74 миллиона рублей.





С начала СВО расходы на выдворение мигрантов снова начали расти. В 2023 году на депортацию 24 тысяч человек ФССП потратила 453 миллиона рублей. А в этом году они побили пятилетний рекорд. За первые девять месяцев государство израсходовало более 653 миллионов рублей.





Растет и средняя стоимость билета. Согласно подсчету Daily Storm, основанному на данных ФССП, в 2024 году один проездной документ обходился в 43 тысячи рублей — это самый высокий показатель за минувшие пять лет. Даже в 2020 году, когда во многих странах действовали коронавирусные ограничения, средняя стоимость билета составляла 32 тысячи рублей.





«С 2019-го по 2024 год цены [на перелеты] росли. Тогда [в 2019 году] билет в Узбекистан стоил 11 тысяч рублей. Сейчас он обойдется примерно в 30-40 тысяч. <...> В 2024 году абсолютно все авиакомпании поднимали стоимость перелета два раза по 20%. Независимо от направления. Это мировое повышение стоимости авиаперевозок. Turkish Airlines поднял цены на 100% по сравнению с прошлым годом», — объяснила колебания цен Элеонора Рябицкая.