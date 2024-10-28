Почему выдворение мигрантов обходится России все дороже?

В России стали больше тратить денег на выдворение людей из страны. Расходы за девять месяцев 2024 года превысили сумму за весь прошлый год и достигли 657 миллионов рублей. Эксперты рассказали, как устроена система высылки мигрантов из России, куда дороже всего отправлять иностранцев и почему Узбекистан стал «проблемной» страной.
Как выдворяют мигрантов?
«Поймали условного мигранта. Он нарушитель. У полиции есть двое суток на задержание. Они должны успеть составить материал и направить его в суд. Там принимают решение о выдворении добровольном или принудительном», — описал процесс Вадим Коженов, руководитель Центра помощи мигрантам.
Если человек или его родственники купят билет самостоятельно, то он может отправиться на родину через 12-13 дней после решения суда. Если же средств нет, то его высылает принудительно Федеральная служба судебных приставов (ФССП). В спецприемнике выдворенцы находятся не более 90 суток. Коженов отметил, что по факту их высылают через 30-40 дней после решения суда, а иногда и раньше.
В Москве власти стремятся сократить расходы на содержание мигрантов в спецприемниках, поделился Коженов. Выдворяемым предлагают уезжать домой за государственные средства сразу.
«Человек может прямо в первый день после того, как вышло решение суда, написать ходатайство, что он не собирается ничего обжаловать и просит выдворить его максимально быстро», — описал процесс Коженов.
Он добавил, что делается это в целях экономии. Дешевле отправить нелегала домой, чем содержать его лишние 10 дней. Даже в том случае, когда билеты покупают экстренно, переплачивая за них.
Сколько стоит выдворить иностранного гражданина из страны?
Чем ближе дата вылета, тем дороже обходится проездной документ, подчеркивает Элеонора Рябицкая — директор компании «Вектор Групп», которая предоставляла ФССП услуги по бронированию авиабилетов для выдворяемых лиц.
«Билеты для выдворяемых приобретаются за один-три дня. У авиакомпаний весь самолет делится на блоки мест: сначала продаются самые дешевые билеты, потом тариф дороже, а после остаются самые дорогие. <...> Для депортантов мы берем экстренный вылет за сутки без предварительного бронирования. Разница между бронированием за 10 дней — 30%», — рассказала она.
Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, разброс цен может быть еще больше. Например, управлению ФССП по Московской области летом 2023 года понадобилось отправить в Бухару (Узбекистан) двух иностранцев. Билеты приобретали на 11 августа. Для одного пассажира проездной обошелся в 17,5 тысячи рублей, а для другого цена билета на ту же дату составила уже 29 тысяч рублей.
Последние пять лет затраты на выдворение иностранцев отличались от года к году, следует из данных ФССП о распределении бюджетных расходов. В доковидном 2019 году они составили около 290 миллионов рублей. А в период пандемии начали снижаться. В 2021 году на выдворение иностранцев потратили примерно 74 миллиона рублей.
С начала СВО расходы на выдворение мигрантов снова начали расти. В 2023 году на депортацию 24 тысяч человек ФССП потратила 453 миллиона рублей. А в этом году они побили пятилетний рекорд. За первые девять месяцев государство израсходовало более 653 миллионов рублей.
Растет и средняя стоимость билета. Согласно подсчету Daily Storm, основанному на данных ФССП, в 2024 году один проездной документ обходился в 43 тысячи рублей — это самый высокий показатель за минувшие пять лет. Даже в 2020 году, когда во многих странах действовали коронавирусные ограничения, средняя стоимость билета составляла 32 тысячи рублей.
«С 2019-го по 2024 год цены [на перелеты] росли. Тогда [в 2019 году] билет в Узбекистан стоил 11 тысяч рублей. Сейчас он обойдется примерно в 30-40 тысяч. <...> В 2024 году абсолютно все авиакомпании поднимали стоимость перелета два раза по 20%. Независимо от направления. Это мировое повышение стоимости авиаперевозок. Turkish Airlines поднял цены на 100% по сравнению с прошлым годом», — объяснила колебания цен Элеонора Рябицкая.
На некоторых направлениях возникают дополнительные сложности. По словам Рябицкой, с 2021 года Узбекистан перестал принимать чартерные рейсы с высланными мигрантами, что также сказалось на стоимости высылки иностранцев.
«В Узбекистан чартерные рейсы выполняли «Уральские авиалинии». В Москву свозили выдворенцев со всех центральных регионов и депортировали целые борта по 200-250 человек. Сейчас не принимают отдельные борта с выдворенцами, и их направляют обычными рейсами», — рассказала девушка.
Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов считает, что такое решение связано не с политикой Узбекистана, а с тем, что чартерные рейсы помешали местным авиаперевозчикам, выполнявшим регулярные рейсы.
«Например, здесь сидит 200 узбекистанцев. Они [приставы] сразу взяли борт — и отправили. Это выгодно. Может быть, этот самолет прилетел в Узбекистан и по дешевке продал обратные билеты. Назад же пустым лететь не хочется», — предположил он.
Сейчас дороже всего выдворять иностранцев из России в страны Африки, Венесуэлу и на Кубу, подчеркивает Рябицкая. Стоимость билетов по этим направлениям обычно стартует от 200 тысяч рублей. Если же оформлять их накануне вылета, то цена может доходить и до 300-400 тысяч рублей.
В страны СНГ, откуда в Россию чаще всего приезжают трудовые мигранты, билеты стоят около 30 тысяч рублей, отметила Рябицкая.
«Наверное, Таджикистан и Узбекистан — самые дорогие. Таджикистан — 32 тысячи, Узбекистан — 29-36 тысяч. Это экстренный вылет за сутки. Для депортантов мы берем именно его, без предварительного бронирования», — рассказала директор турфирмы.
Какие минусы у тех мер, которые есть сейчас?
В 2024 году расходы на выдворение мигрантов увеличатся, считают опрошенные Daily Storm эксперты. По их словам, для России эти траты незначительные, но, высылая трудовых мигрантов, государство упускает возможность получать огромные доходы от их налогов.
«Мигранты в год платят 100 миллиардов рублей только налогами за патент. Плюс миллиардов 20 они платят за то, чтобы патент оформить. Еще много где много чего они платят. Но даже со 100 миллиардов рублей за патенты я не вижу проблемы найти полмиллиарда, чтобы выдворить их», — сказал руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов.
Общественник считает, что правильнее наказывать за мелкие нарушения штрафом, а не выдворением. Такая практика распространена, например, в Дубае. По словам Коженова, так мигранты не будут прятаться от закона, легализуются и принесут в бюджет больше налогов.
«В 2021 году объявили стодневный период, когда иностранцы могли прийти в МВД и «сдаться». У них снимали отпечатки пальцев и проверяли по всем учетам. Если он ни в чем не виноват и не в розыске, то его ставили на миграционный учет. Миллион человек пришли за 100 дней! Они все были в нелегальном поле и пришли», — рассказал про одну из недавних миграционных амнистий Коженов.
Экс-замглавы ФМС Вячеслав Поставнин считает, что суммы, которые тратит Россия на депортацию, — небольшие. Но это не значит, что нужно тратить больше денег на борьбу с иностранцами, считает эксперт. Стране нужны «разумные затраты и разумный риск».
«Мы сделали все, чтобы эти люди к нам ехали, а потом начинаем палки в колеса вставлять. Если вам не нравится такой большой поток странных людей, закройте въезд. Начинайте по визам отбирать тех, кто нужен вам, лоялен, профессионален. Все уже придумано!» — сказал он.
В качестве альтернативы такому радикальному решению проблемы Поставнин предлагает властям начать помогать мигрантам легко легализоваться в стране.
Также он отмечает, что у нас нет баланса спроса и предложения на рынке труда: мигрантов одновременно переизбыток и недостаток. Нужно выстраивать в отношении них политику, а не тратить деньги и ресурсы, чтобы «гонять» иностранцев по всей стране.
«Это вообще в какой-то степени характеризует наше бессилие в налаживании нормальной миграционной политики. Короче говоря, я за разумную миграционную политику. Бегать с палками по стране — это самое последнее дело, когда мы уже не знаем, что делать дальше», — считает экс-замглавы ФМС.