В Союзе женщин России назвали «безобразием» заявление священника Ткачева о нерожавших с «некормившими сосцами»

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщине не нужна грудь, если она не пользуется ею по назначению, и в таком случае этой женщине надо стать мальчиком. Глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила Daily Storm, что считает такие высказывания священника «глупостью» и «безобразием». Лахова также посоветовала Ткачеву рассуждать лучше о здоровье россиян.





«Ну это глупость. Ему [Ткачеву] надо говорить о репродуктивном здоровье женщин в первую очередь. О здоровье девочек, девушек, о вредных привычках. О репродуктивном здоровье мальчиков надо говорить. А не давать, извиняюсь, вот такое клише мальчикам или девочкам. Это безобразие какое-то!» — сказала Лахова.





Ткачев в своей проповеди ранее обратил внимание, что женщине дана утроба, чтобы рожать, а грудь — чтобы кормить: «Если она всю жизнь прожила и не кормила грудью — зачем эта грудь ей нужна?»





«Лучше бы ты была мальчиком. Ну правильно, зачем бесполезное все», — заключил протоиерей.





Он уже отметился рядом громких заявлений. В частности, Ткачев указывал, что место женщины — на кухне, где она должна «плавать между всеми домашними начиньями». Он также призывал воспитывать мальчиков так, чтобы они с детства умели «драться, спать на земле и наедались с куска хлеба».





Кроме того, протоиерей возмущался, что женщины с XIX века добиваются равенства и теперь «становятся депутатами», идут во власть и работают наравне с мужчинами, а не сидят с детьми. На это отреагировала экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назвавшая слова Ткачева «невежественными».





Поклонская при этом ответила на его вопрос, зачем «женщины лезут во власть». «Чтобы справедливость была и не нужно было бетон таскать и на мужских работах убиваться матерям, для того чтобы прокормить семью. А не «бумажки перекладывать», теряя счастье семейного быта», — написала политик в своем Telegram-канале.





Ткачев также заявлял, что беременной женщине не принадлежит ее плод. По мнению священника, если она решится сделать аборт — в таком случае «будет сотрена в порошок» и никогда не станет счастливой: «Там живет человек, не знаешь, кто родится: может, композитор, может, инженер, может освоитель Севера, может, просто хороший слесарь и отец семерых детей в будущем. У тебя во чреве — не твое! Это божье дитя». Протоиерей полагает, что в бездетности виноваты сами люди, которых настигла расплата за блуд, разврат и стремление сделать себе карьеру.