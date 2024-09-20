«Это похоже на охоту на уток»: как бойцы СВО сбивают БПЛА из дробовиков и почему они лучше антидроновых ружей

На СВО охотничьи ружья неожиданно становятся важным инструментом в борьбе с FPV-дронами и дронами-камикадзе, рассказали Daily Storm бойцы. Они отметили, что из автомата или пулемета сбить БПЛА очень сложно, а вот выстрел дробью или картечью охватывает большую площадь и достает кружащий над позициями дрон. Правда, юридический статус дробовиков неясен, ведь официально их у армии России на вооружении нет. Поэтому пока военные либо сами берут такое оружие на СВО, либо же им на помощь приходят волонтеры, которые совместно с Росгвардией занимаются сбором у населения ружей для участников спецоперации. Они сравнивают борьбу с дронами с охотой на уток, поясняя, что все решают доли секунды. Только расплатой за промах здесь будет не упущенная добыча, а смерть — своя или боевого товарища...





Как сбивают FPV-дроны на СВО и чем дробовик лучше АК





Боец СВО с позывным Зима рассказал, что участвует в СВО с ее начала и за это время успел убедиться: старая добрая дедова двустволка порой эффективнее и надежнее в борьбе с БПЛА, чем новые противодроновые ружья, у которых не вовремя может закончиться зарядка или же их зальет водой и грязью. С собой на передовую боец взял МР-27 — двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов. Он признался, что охотой на гражданке не увлекался, но с меткостью проблем нет.





«На подлете его можно щелкнуть. Все зависит еще от заряда и дроби. Примерное расстояние (максимальное), на котором можно сбить, — 40 метров. И это все очень быстро надо делать. Потому что бывало так: я, допустим, с двустволки своих два патрона отстрелил, а уже сослуживец (у него пятизарядка) с третьего выстрела дрон положил. Пятизарядное ружье намного эффективнее. Можно и с автомата по беспилотнику ударить. При мне мой командир вообще с автомата FVP-дрон разнес. Но преимущество все же у ружья: после выстрела дробь рассыпается и все равно дрон повредит или собьет», — пояснил боец.





Очень многое зависит от опыта и стрелковых навыков солдата, добавил Зима. Он рассказал, что при подлете дрона все решают буквально мгновения — надо уметь быстро прицелиться и метко выстрелить. Потому что второго шанса может и не быть.





На одну боевую группу приходится два-три человека с дробовиками. Патроны к ним весят немного, что также немаловажно для военных при передвижении по местности.





Еще один наш собеседник, ветеран СВО Станислав Максименко, был ранен в Кременной и сейчас возглавляет Комитет семей воинов Отечества по городу Ангарску. Мужчина также считает, что на СВО охотничьи ружья стали самым эффективным средством для борьбы с дронами, поскольку у них больше площадь поражения при выстреле.





«Если очередью с автомата стреляешь — патроны и, соответственно, время расходуются. Ну а ружьем когда бьешь — радиус поражения больше. Из-за этого по БПЛА и проще попасть! Когда дрон увидел, который на небольшой высоте в зоне видимости находится, — с ружья до 50 метров «птичку» можно сбить спокойно. Пусть не с первого выстрела, а со второго. Это как на уток охотиться!» — восклицает ветеран СВО.





Он обратил внимание, что беспилотники управляются человеком и, в отличие от птиц, могут маневрировать, меняя свое направление. Поэтому на то, чтобы сбить дрон-камикадзе, порой надо потратить несколько выстрелов. Максименко сообщил, что не раз своими глазами видел, как сшибали ребята дроны ружьем. По словам собеседника, бойцы очень благодарны волонтерам, которые в регионах организует сборы охотничьего оружия для них.





«Пусть тащат еще — все пригодится! У гражданского населения все равно есть оружие. У кого-то незарегистрированное. И хорошо, что люди могут прийти и его сдать на СВО. Их не накажут, а ребята при этом получат на передовой средства для борьбы с БПЛА. Знаю, охотники, бывает, отдают свои ружья старые», — сказал ветеран СВО.





В текущих условиях, когда на расклад в боевых действиях серьезно влияют беспилотники, было бы правильно не только использовать бывшее в употреблении гладкоствольное оружие, переданное бойцам Росгвардией, но и заказать производство нового по линии Минобороны, считает Максименко.





«Думаю, стоит хорошие дробовики типа «Сайги» на вооружение армии поставить. Потому что у Минобороны армейское вооружение идет на поток. А эти двустволки — добровольные пожертвования. Ситуации бывают разные. Например, произошел прилет, бойца ранило, оружие пробило осколками, оно непригодно. Его списали и выдали военному новое. Но если двустволка непригодна — никто новую бойцу не даст. Ее нет в наличии потому что. Только если люди добрые привезут», — посетовал собеседник.





Боец с позывным Хирург также рассказал, что много раз был свидетелем того, как сбивали БПЛА противника на передовой. Здесь, в принципе, все элементарно: поймал на мушку, выстрелил — дрон упал, описывает действия военных Хирург. Он заметил, что сейчас много всяких «приблуд» делается. В качестве примера боец привел патроны с кевларовым наполнителем, разрезающим лопасти дрона словно бритва.





Исходя из своего боевого опыта, Хирург заметил, что в основном дроны уничтожают при их приближении метров на 10-15. Это самое эффективное расстояние, отметил мужчина. Но бывает, что и за 30 метров сбивают БПЛА, добавил боец.





«Я видел, что на СВО уже стали применять ружья «Вепрь». Пяти- и девятизарядные. Чем больше зарядов, тем лучше. У двустволок у тебя только две попытки. А когда есть возможность произвести пять-шесть выстрелов — будешь долбить и все равно дрон собьешь. Операторы противника еще любят издеваться этими дронами, когда гоняют человека с автоматом по полю. А было бы ружье — он бы развернулся и сбил дрон», — заявил боец.





Он сообщил, что противник использует разные дроны и сейчас их в зоне СВО «как грязи», то есть очень много. Разведывательные БПЛА (они высоко висят), запущенные неприятелем, никак не достать, поэтому сбиваются FPV-дроны или дроны-камикадзе, уточнил Хирург.





Как и где проходит сбор оружия





Помочь воюющим землякам решили сразу несколько регионов страны: Якутия, Татарстан, Бурятия, Иркутская область. Так, в Якутии в ходе акции «Сдай ружье на СВО» удалось собрать 102 единицы гладкоствольного охотничьего ружья, заявили в местном управлении Росгвардии. Глава республики Айсен Николаев вместе с командованием Восточной группировки войск вручил воинам собранные якутянами ружья, а также дроны для воинских частей в зоне СВО.





В пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии еще в мае объявили о том, что местные жители могут сдать на безвозмездной основе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие либо магазины 12 калибра и патроны к ним. В ведомстве отметили, что сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии окажут полное содействие таким неравнодушным гражданам. В зону СВО от республики уже передано как минимум пять дробовиков.





В Татарстане сейчас идет акция «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», организатором которой стал благотворительный фонд «Желаем мирного неба» под руководством активиста Тимура Эткеева. Он уточнил, что с начала программы бойцам на СВО уже передано 115 ружей. Эткеев пояснил, что оружие жертвуют охотники из Татарстана, а сам процесс передачи прост. Главное, чтобы присутствовал представитель воинского подразделения, который получит ружья, и сами охотники. Подписывается акт о передаче, после чего оружие снимается с учета гражданского лица и ставится на баланс воинской части





Руководитель Комитета семей воинов Отечества в Усть-Куте (Иркутская область) Оксана Энгельбрехт рассказала Daily Storm, как в ее городе совместно с территориальными подразделениями Росгвардии проходит акция «Сдай ружье, помоги землякам в борьбе с дронами!». Девушка пояснила, что среди сибиряков насчитывается много охотников. Поэтому Оксана с другими волонтерами призывает их помочь воинам на передовой.





«Если у человека есть охотничье ружье (неважно, зарегистрировано оно или нет) — он может сдать его в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии (и в его районные отделы). Затем оружие опечатывается в сейф и впоследствии будет передано в часть», — говорит собеседница.





Активистка заверила: владельцы оружия, у которых истекли сроки действия разрешений, могут без последствий для себя принести его в отделение Росгвардии для передачи в зону СВО. То же самое касается и незарегистрированных ружей, доставшихся владельцам от дедушек. Никакого наказания за их хранение люди не понесут, подчеркнула Оксана.





Она заметила, что работу по сбору оружия на СВО в Усть-Куте начали недавно, поэтому о результатах говорить рано. «Но это ведь только начало!» — восклицает девушка. По ее данным, только в сентябре 2022 года на СВО поехали порядка 300 охотников из Усть-Кута.