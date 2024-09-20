«Это похоже на охоту на уток»: как бойцы СВО сбивают БПЛА из дробовиков и почему они лучше антидроновых ружей

На СВО охотничьи ружья неожиданно становятся важным инструментом в борьбе с FPV-дронами и дронами-камикадзе, рассказали Daily Storm бойцы. Они отметили, что из автомата или пулемета сбить БПЛА очень сложно, а вот выстрел дробью или картечью охватывает большую площадь и достает кружащий над позициями дрон. Правда, юридический статус дробовиков неясен, ведь официально их у армии России на вооружении нет. Поэтому пока военные либо сами берут такое оружие на СВО, либо же им на помощь приходят волонтеры, которые совместно с Росгвардией занимаются сбором у населения ружей для участников спецоперации. Они сравнивают борьбу с дронами с охотой на уток, поясняя, что все решают доли секунды. Только расплатой за промах здесь будет не упущенная добыча, а смерть — своя или боевого товарища...
Как сбивают FPV-дроны на СВО и чем дробовик лучше АК
Боец СВО с позывным Зима рассказал, что участвует в СВО с ее начала и за это время успел убедиться: старая добрая дедова двустволка порой эффективнее и надежнее в борьбе с БПЛА, чем новые противодроновые ружья, у которых не вовремя может закончиться зарядка или же их зальет водой и грязью. С собой на передовую боец взял МР-27 — двуствольное ружье с вертикальным расположением стволов. Он признался, что охотой на гражданке не увлекался, но с меткостью проблем нет.
«На подлете его можно щелкнуть. Все зависит еще от заряда и дроби. Примерное расстояние (максимальное), на котором можно сбить, — 40 метров. И это все очень быстро надо делать. Потому что бывало так: я, допустим, с двустволки своих два патрона отстрелил, а уже сослуживец (у него пятизарядка) с третьего выстрела дрон положил. Пятизарядное ружье намного эффективнее. Можно и с автомата по беспилотнику ударить. При мне мой командир вообще с автомата FVP-дрон разнес. Но преимущество все же у ружья: после выстрела дробь рассыпается и все равно дрон повредит или собьет», — пояснил боец.
Очень многое зависит от опыта и стрелковых навыков солдата, добавил Зима. Он рассказал, что при подлете дрона все решают буквально мгновения — надо уметь быстро прицелиться и метко выстрелить. Потому что второго шанса может и не быть.
На одну боевую группу приходится два-три человека с дробовиками. Патроны к ним весят немного, что также немаловажно для военных при передвижении по местности.
Еще один наш собеседник, ветеран СВО Станислав Максименко, был ранен в Кременной и сейчас возглавляет Комитет семей воинов Отечества по городу Ангарску. Мужчина также считает, что на СВО охотничьи ружья стали самым эффективным средством для борьбы с дронами, поскольку у них больше площадь поражения при выстреле.
«Если очередью с автомата стреляешь — патроны и, соответственно, время расходуются. Ну а ружьем когда бьешь — радиус поражения больше. Из-за этого по БПЛА и проще попасть! Когда дрон увидел, который на небольшой высоте в зоне видимости находится, — с ружья до 50 метров «птичку» можно сбить спокойно. Пусть не с первого выстрела, а со второго. Это как на уток охотиться!» — восклицает ветеран СВО.
Он обратил внимание, что беспилотники управляются человеком и, в отличие от птиц, могут маневрировать, меняя свое направление. Поэтому на то, чтобы сбить дрон-камикадзе, порой надо потратить несколько выстрелов. Максименко сообщил, что не раз своими глазами видел, как сшибали ребята дроны ружьем. По словам собеседника, бойцы очень благодарны волонтерам, которые в регионах организует сборы охотничьего оружия для них.
«Пусть тащат еще — все пригодится! У гражданского населения все равно есть оружие. У кого-то незарегистрированное. И хорошо, что люди могут прийти и его сдать на СВО. Их не накажут, а ребята при этом получат на передовой средства для борьбы с БПЛА. Знаю, охотники, бывает, отдают свои ружья старые», — сказал ветеран СВО.
В текущих условиях, когда на расклад в боевых действиях серьезно влияют беспилотники, было бы правильно не только использовать бывшее в употреблении гладкоствольное оружие, переданное бойцам Росгвардией, но и заказать производство нового по линии Минобороны, считает Максименко.
«Думаю, стоит хорошие дробовики типа «Сайги» на вооружение армии поставить. Потому что у Минобороны армейское вооружение идет на поток. А эти двустволки — добровольные пожертвования. Ситуации бывают разные. Например, произошел прилет, бойца ранило, оружие пробило осколками, оно непригодно. Его списали и выдали военному новое. Но если двустволка непригодна — никто новую бойцу не даст. Ее нет в наличии потому что. Только если люди добрые привезут», — посетовал собеседник.
Боец с позывным Хирург также рассказал, что много раз был свидетелем того, как сбивали БПЛА противника на передовой. Здесь, в принципе, все элементарно: поймал на мушку, выстрелил — дрон упал, описывает действия военных Хирург. Он заметил, что сейчас много всяких «приблуд» делается. В качестве примера боец привел патроны с кевларовым наполнителем, разрезающим лопасти дрона словно бритва.
Исходя из своего боевого опыта, Хирург заметил, что в основном дроны уничтожают при их приближении метров на 10-15. Это самое эффективное расстояние, отметил мужчина. Но бывает, что и за 30 метров сбивают БПЛА, добавил боец.
«Я видел, что на СВО уже стали применять ружья «Вепрь». Пяти- и девятизарядные. Чем больше зарядов, тем лучше. У двустволок у тебя только две попытки. А когда есть возможность произвести пять-шесть выстрелов — будешь долбить и все равно дрон собьешь. Операторы противника еще любят издеваться этими дронами, когда гоняют человека с автоматом по полю. А было бы ружье — он бы развернулся и сбил дрон», — заявил боец.
Он сообщил, что противник использует разные дроны и сейчас их в зоне СВО «как грязи», то есть очень много. Разведывательные БПЛА (они высоко висят), запущенные неприятелем, никак не достать, поэтому сбиваются FPV-дроны или дроны-камикадзе, уточнил Хирург.
Как и где проходит сбор оружия
Помочь воюющим землякам решили сразу несколько регионов страны: Якутия, Татарстан, Бурятия, Иркутская область. Так, в Якутии в ходе акции «Сдай ружье на СВО» удалось собрать 102 единицы гладкоствольного охотничьего ружья, заявили в местном управлении Росгвардии. Глава республики Айсен Николаев вместе с командованием Восточной группировки войск вручил воинам собранные якутянами ружья, а также дроны для воинских частей в зоне СВО.
В пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии еще в мае объявили о том, что местные жители могут сдать на безвозмездной основе огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие либо магазины 12 калибра и патроны к ним. В ведомстве отметили, что сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии окажут полное содействие таким неравнодушным гражданам. В зону СВО от республики уже передано как минимум пять дробовиков.
В Татарстане сейчас идет акция «Пожертвуй ружье и боеприпасы бойцам», организатором которой стал благотворительный фонд «Желаем мирного неба» под руководством активиста Тимура Эткеева. Он уточнил, что с начала программы бойцам на СВО уже передано 115 ружей. Эткеев пояснил, что оружие жертвуют охотники из Татарстана, а сам процесс передачи прост. Главное, чтобы присутствовал представитель воинского подразделения, который получит ружья, и сами охотники. Подписывается акт о передаче, после чего оружие снимается с учета гражданского лица и ставится на баланс воинской части
Руководитель Комитета семей воинов Отечества в Усть-Куте (Иркутская область) Оксана Энгельбрехт рассказала Daily Storm, как в ее городе совместно с территориальными подразделениями Росгвардии проходит акция «Сдай ружье, помоги землякам в борьбе с дронами!». Девушка пояснила, что среди сибиряков насчитывается много охотников. Поэтому Оксана с другими волонтерами призывает их помочь воинам на передовой.
«Если у человека есть охотничье ружье (неважно, зарегистрировано оно или нет) — он может сдать его в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии (и в его районные отделы). Затем оружие опечатывается в сейф и впоследствии будет передано в часть», — говорит собеседница.
Активистка заверила: владельцы оружия, у которых истекли сроки действия разрешений, могут без последствий для себя принести его в отделение Росгвардии для передачи в зону СВО. То же самое касается и незарегистрированных ружей, доставшихся владельцам от дедушек. Никакого наказания за их хранение люди не понесут, подчеркнула Оксана.
Она заметила, что работу по сбору оружия на СВО в Усть-Куте начали недавно, поэтому о результатах говорить рано. «Но это ведь только начало!» — восклицает девушка. По ее данным, только в сентябре 2022 года на СВО поехали порядка 300 охотников из Усть-Кута.
«Охотникам на СВО проще, чем контрактникам»
Такого мнения придерживается президент Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Татьяна Арамилева. Она отметила: издавна повелось, что охотники — «готовые защитники Родины». Например, хорошие снайперы.
Всего членами «Росохотрыболовсоюза» являются более 600 тысяч человек из 77 регионов страны, уточнила она. Часть из них (охотники, а также инспекторы заповедников, охотнадзора) ушли воевать, сообщила собеседница. «Думаю, на СВО пошли наши люди абсолютно готовые. Нужно ведь учитывать, что контрактники, как правило, жители городов, и не привыкли жить в полевых условиях. А охотник привык, поэтому ему проще на СВО», — считает Арамилева.
Она уточнила, что «Росохотрыболовсоюз» не занимается сбором оружия бойцам, но помощь СВО оказывает иную: «Мы собирали денежные средства, за счет своей квоты заготавливали мясо диких животных, перерабатывали это в тушенку и отправляли этот полезный продукт на СВО».
Закон о передаче конфискованного оружия на нужды СВО
В мае группа депутатов и сенаторов предложила внести в федеральный закон «Об оружии» поправки, позволяющие передавать оружие и патроны, по закону подлежащие уничтожению, Росгвардии или государственным военизированным организациям. В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что к 1 января 2024 года в территориальных органах МВД скопилось свыше 250 тысяч единиц изъятого оружия. Более 70 тысяч подлежат уничтожению, хотя большая часть исправна. Правительство поддержало законопроект с учетом замечаний.
В конце июля Госдума приняла законопроект о передаче конфискованного и невостребованного оружия в зону СВО по упрощенной процедуре. Теперь скопившееся на складах оружие (конфискованное и невостребованное собственниками после года хранения) может быть передано в Росгвардию, Минобороны и иные государственные военизированные организации, отметил один из авторов инициативы Александр Хинштейн.
Он также обратил внимание, что «гладкоствольные дробовики показали свою исключительную эффективность в борьбе с вражескими дронами в зоне СВО». Если законопроект будет принят, это позволит сэкономить бюджетные деньги, поскольку сейчас такое оружие подлежит уничтожению Росгвардией, на что тратятся дополнительные средства, добавил парламентарий.
При этом Хинштейн ответил утвердительно на вопрос Daily Storm насчет того, стоит ли распространить на всю страну программу, по которой бы граждане сдавали дробовики на нужды СВО. Поддерживает такую идею и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Любая помощь фронту приближает нашу общую Победу», — заключил депутат.