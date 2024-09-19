Экс-тренер охранника, погибшего в офисе Wildberries: Ислам Эльмурзиев покинул ММА из-за проблем с деньгами

Ислам Эльмурзиев, один из охранников, погибших в перестрелке в головном офисе Wildberries в Москве, имел отличные перспективы в ММА. Об этом Daily Storm рассказал его бывший тренер Рамзи Ибрагимов. Он посетовал, что ученику пришлось бросить спорт из-за проблем с деньгами, поскольку было не на что снимать квартиру в столице.





«Я тренировал Эльмурзиева в Москве. В 2020-м закончил с ним работать. Он очень перспективный спортсмен был. На чемпионате мира он вторым стал, Кубок России выиграл по панкратиону. Потом мы с ним три профессиональных боя провели в ММА. Он их досрочно выиграл. Я очень радовался и прямо душу вкладывал в него, зажегся. А потом Ислам резко ушел из спорта», — сказал Ибрагимов.





Он отметил, что ученик не связывался с плохой компанией, а бросил занятия ММА из-за проблем с финансами: «Квартиру надо было в Москве снимать, тренироваться каждый день, питаться. Это тяжело было. Деньги могли быть причиной ухода из ММА».





По словам тренера, потом контакты с Исламом он почти не поддерживал: «Тренеру нужно отпускать воспитанников с душой. Ученики они как птицы: вырастают с гнезда и улетают. Я стараюсь за это время сделать их лучшими и отпустить с душой, с Богом. Думаю, Ислам в охрану пошел из-за денег. Кто-то через кого-то может предложил парню нормальный заработок. Чтобы жить в Москве — надо деньги, стараться. Не секрет, что каждый хочет заработать».





«Очень жаль, что такие ребята, как Ислам, так рано уходят из жизни. Мои искренние соболезнования всем его родным и близким. Пусть Всевышний обрадует Ислама райскими садами! Он о себе оставил в моем сердце очень хорошую память. Как человек был очень порядочный, воспитанный. Приятный человек был», — добавил Ибрагимов.





Стрельба произошла 18 сентября в офисе Wildberries в БЦ «Романов двор». Помимо Эльмурзиева погиб еще один сотрудник охраны офиса – 41-летний Адам Алмазов. Компания Wildberries показала видео перестрелки. На записи, вероятно, снятой кем-то из сотрудников офиса, видно, как несколько мужчин в черном что-то выкрикивают и пытаются ударить друг друга в коридоре. Затем раздается несколько выстрелов.





Бакальчук заверила, что Wildberries сделает все необходимое, чтобы поддержать родных и близких погибших охранников. Миллиардерша назвала произошедшее горем, которое трудно осмыслить, поскольку семьи остались без отцов, братьев и сыновей. «Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Ответить им придется и перед судом Божьим», — написала Бакальчук в своем Telegram-канале.





Следственный комитет уже завел уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на него, незаконном хранении оружия, посягательстве на жизнь полицейских и самоуправстве. В ведомстве уточнили, что в результате стрельбы в БЦ «Романов двор» еще семь человек, включая двоих правоохранителей, были ранены. Все пострадавшие госпитализированы.





Основательница компании Татьяна Бакальчук обвинила своего бывшего мужа Владислава в организации «рейдерского захвата». Сам сооснователь Wildberries утверждает, что приехал с коллегами в офис компании для переговоров, связанных с остановкой строительства складов компании. Но, по словам Владислава, на входе на них напала служба охраны и неизвестные люди, которые спровоцировали вооруженный конфликт





Между Бакальчуками идет бракоразводный процесс. О нем стало известно в июле, вскоре после того, как Wildberries объединилась с Russ «с целью создания цифровой торговой платформы». Владислав Бакальчук утверждает, что из-за отсутствия брачного договора компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе.





По сведениям источника РБК, муж основательницы Wildberries был задержан утром 19 сентября. Бакальчуку предъявили обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Бизнесмен не признает свою вину.





Защита Бакальчука назвала задержание «беспрецедентным нарушением прав подзащитного», а обвинения в убийстве «абсурдными». По утверждению представителя бизнесмена, Бакальчук «заранее уведомил органы правопорядка, что в сопровождении своих представителей и адвокатов придет в офис компании».





Расследованием этого уголовного дела занимается столичное управление Следственного комитета, пишут «Ведомости». Если вина мужчины будет доказана в суде по существу — Бакальчуку грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.