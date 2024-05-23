В РПЦ объяснили феномен священника Андрея Ткачева

Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев на встрече со студентами 22 мая осудил девушек, которые делают аборты ради карьеры и учебы. До этого высказывания Ткачева уже не раз вызывали резонанс в обществе. Он рассуждал о «Крокус Сити Холле», белгородцах, посетителях ночных клубов. В РПЦ рассказали, как они относятся к тому, что слова священника Андрея Ткачева так часто становятся поводом для дискуссий. По мнению Вахтанга Кипшидзе, в этом нет ничего необычного.





«Любые публичные высказывания, в том числе высказывания священников, могут вызывать общественную дискуссию. Совершенно нормально, что есть те, кто согласны с отцом Андреем Ткачевым по многим вопросам, а есть те, кто не согласны. Я не вижу в этом большой проблемы», — заявил Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





Ткачев считает, что девушки из регионов, которые приехали учиться в Москву, не должны делать аборты, а те, кто все же решатся их сделать, будут несчастливы всю жизнь. В РПЦ мнение протоиерея поддержали.





«Те девушки, которые принимают решение сделать аборт, действительно разрушают свое будущее семейное счастье. В этом можно с отцом Андреем Ткачевым согласиться. Русская церковь придерживается мнения, что лишение жизни нерожденного младенца — то, что можно назвать убийством. Где совершается убийство беззащитного будущего человека, там не может быть никакой радости и счастья», — поделился Вахтанг Кипшидзе.





В середине мая Ткачев заявил, что белгородцы недостаточно молятся во время атак ВСУ и из-за этого регион часто подвергается обстрелам. В местной епархии такие слова священника назвали некорректными и подчеркнули, что Ткачев своими словами выставляет белгородцев виноватыми в атаках на город. В РПЦ позицию Белгородской церкви поддержали.





В первые часы после теракта в «Крокусе Сити Холле» священник написал в своем Telegram-канале, что Бог наказал пострадавших и погибших от рук террористов за то, что они развлекались на концерте в первую неделю поста. Позднее протоиерей удалил эту запись.





«Танцульки, распродажи, хохотульки… Жрем все подряд и песни глупые слушаем. А пост-то начался. <…> А кто считает, что его лично не касается, тому сволочи напомнят. На распродаже. Или на концерте», — написал в своем канале священник.





Пользователи соцсетей после этого просили правоохранительные органы и РПЦ обратить внимание на слова протоиерея. Но новости о каких-либо проверках так и не появились.





В августе 2023 года Ткачев «прославился» благодаря своим словам о том, что на СВО нужно отправлять наркоманов из ночных клубов Москвы.





«Я вас уверяю, это будет настолько оздоравливающий иметь эффект, что мы страну со временем не узнаем», — сказал он.





Одним из самых скандальных высказываний Ткачева, которое многие Telegram-каналы до сих пор припоминают священнику, стали слова, что мужьям «нужно женщину ломать об колено, отбивать ей рога».





Диктофонная запись с наставлениями Ткачева, как нужно обращаться со своими женами, появилась в Сети еще в 2016 году. На священника тогда обрушился вал критики. Ткачев убеждал юношей, что мужчины не имеют права подчиняться женщине.





«Бабы наглые, противные, и если она в лоб не получит хотя бы раз в жизни, она ничего не поймет», — заявил тогда священник.





Сам Ткачев объяснил свои слова тем, что запись делали его друзья, постоянные посетители храма, в котором он был настоятелем. В «частной речи, в которой была и ирония, и чувство юмора» он позволил себе сказать то, чего не озвучил бы на публику.