«Они взяли 95% вранья и 5% правды». Отчисленный из РГСУ Алан Мисиков рассказал о кампании по его дискредитации

Студента РГСУ Алана Мисикова исключили за прогулы и отправили в военкомат после спора с преподавателем о сталинских репрессиях. Сам Мисиков в беседе с Daily Storm описал свою версию событий. Он заверил, что пропускал пары не чаще других и хотел решить конфликт мирно, но сотрудники университета настаивали на его переводе в другой вуз. Алан заявил, что все обвинения в домогательствах к одногруппницам высосаны из пальца и придуманы, чтобы его дискредитировать. Бывший студент также рассказал о прошедшем визите в военкомат и о намерении судиться с ректором РГСУ Андреем Хазиным.





— Алан, можете описать с самого начала всю ситуацию от своего лица?





— Началось с того, что у меня были конфликты с преподавателем Беликовым Андреем Николаевичем на исторические темы. Один из конфликтов, касающийся сталинских репрессий, зашел так далеко, что он начал из-за личных амбиций в деканате кампанию против меня. Это привело к моему отчислению.





Сперва мне выдали выговор за дисциплинарный проступок — спор с преподавателем. Также были клеветнические письма, написанные по указке руководства. Они все написаны в один день. В чем там меня только не обвиняли: в домогательствах, фашизме, много чем еще интересном! Давали мне прочитать эти письма. Через неделю меня уже отчислили с формулировкой «за систематические пропуски».





Наутро после отчисления пришли из военкомата с полицией и забрали меня под конвоем с формулировкой, что я нахожусь в розыске.





— Перед отчислением вы разговаривали с сотрудниками вуза. О чем были разговоры? Была ли возможность пойти на мировую?





— Да, попытки были. Единственный вариант, который они видели, — мне и моим родителям неоднократно прямо намекали о переводе в другой вуз. Видимо, так они видели способ все уладить. Замдекана мне угрожал отчислением. В издевательской форме он говорил дословно, что мне надо выучить фразу «свободная касса», потому что после отчисления я буду работать в сфере обслуживания.





Сотрудница вуза тоже говорила о мире, но при этом ничего для этого не делала, не дала никаких инструкций. Дальше разговоров не пошло. С преподавателем Беликовым было еще две-три пары, я с ним уже не разговаривал, он меня ни о чем не спрашивал.





Сам я много раз сказал, что я за мир. Но никакой инициативы, кроме слов, от них не было.





— Может, они выдвинули какие-то условия, которые вы не выполнили?





— Были требования, чтобы я не ругался с преподавателями. Больше как таковых требований не было. Они, очевидно, хотели, чтобы я перевелся, только такой вариант они рассматривали всерьез. Об этом говорили и куратор, и директор учебной части.





— На студсовете против вас зачитали докладные от студентов о вашем плохом поведении. Вы же хорошо знаете этих студентов? У вас с ними были конфликты ранее?





— Я видел все фамилии этих студентов. Конфликтов как таковых у меня с ними не было, за исключением старосты. Я ей почему-то не нравился, и она делала мне всяческие подлости — например, не давала выступить с докладом. С остальными просто не было общения как такового.





— Одногруппники жаловались, что вы часто вели себя неподобающе на занятиях, а конкретно девушки — что вы к ним приставали. Это действительно имело место быть?





— Меня отчислили из-за пропусков, а жалобы лишь приобщили к делу, чтобы меня дискредитировать. Для чего вообще решили этот метод избрать? Также было с иноагентом Михаилом Световым. Когда было дело с митингами, его просто обвинили в педофилии. И судьи говорили не о ситуации, а о том, что он педофил. Так и здесь — обсуждали не то, что меня отчислили неправомерно, а то, что я к кому-то приставал. Вероятно, расчет был на то, что это станет инфоповодом.





Истории с приставаниями, по сути, ни на чем не основаны. Они взяли 95% вранья и 5% правды. Например, одна из жалоб — якобы на выходе из вуза я преследовал одну девушку, но тут вмешались два одногруппника и спасли ей жизнь, грубо говоря. Как было в действительности: я шел, разговаривал по телефону, она шла впереди меня. Затем подоспели два одногруппника и стали идти рядом с ней. Вот и вся история.





Или я ехал в сторону Охотного ряда, и так вышло, что моя одногруппница тоже ехала туда. Она написала жалобу, что я якобы преследовал ее до ее станции метро. Берут ситуации, которые были, и невероятно их изворачивают. Если бы были какие-то доказательства касательно домогательств, я думаю, что это бы передали в суд и на меня завели уголовное дело. А так это просто делается для моей дискредитации.