Новости
Новости 18+
St
«Они взяли 95% вранья и 5% правды». Отчисленный из РГСУ Алан Мисиков рассказал о кампании по его дискредитации
18+
Бывший студент заверил, что сам хотел решить ситуацию мирно Коллаж: Daily Storm
Эксклюзив Общество

«Они взяли 95% вранья и 5% правды». Отчисленный из РГСУ Алан Мисиков рассказал о кампании по его дискредитации

Бывший студент заверил, что сам хотел решить ситуацию мирно

Коллаж: Daily Storm

Студента РГСУ Алана Мисикова исключили за прогулы и отправили в военкомат после спора с преподавателем о сталинских репрессиях. Сам Мисиков в беседе с Daily Storm описал свою версию событий. Он заверил, что пропускал пары не чаще других и хотел решить конфликт мирно, но сотрудники университета настаивали на его переводе в другой вуз. Алан заявил, что все обвинения в домогательствах к одногруппницам высосаны из пальца и придуманы, чтобы его дискредитировать. Бывший студент также рассказал о прошедшем визите в военкомат и о намерении судиться с ректором РГСУ Андреем Хазиным.


Алан, можете описать с самого начала всю ситуацию от своего лица?


Началось с того, что у меня были конфликты с преподавателем Беликовым Андреем Николаевичем на исторические темы. Один из конфликтов, касающийся сталинских репрессий, зашел так далеко, что он начал из-за личных амбиций в деканате кампанию против меня. Это привело к моему отчислению. 


Сперва мне выдали выговор за дисциплинарный проступок спор с преподавателем. Также были клеветнические письма, написанные по указке руководства. Они все написаны в один день. В чем там меня только не обвиняли: в домогательствах, фашизме, много чем еще интересном! Давали мне прочитать эти письма. Через неделю меня уже отчислили с формулировкой «за систематические пропуски»


Наутро после отчисления пришли из военкомата с полицией и забрали меня под конвоем с формулировкой, что я нахожусь в розыске.


Перед отчислением вы разговаривали с сотрудниками вуза. О чем были разговоры? Была ли возможность пойти на мировую?


Да, попытки были. Единственный вариант, который они видели, мне и моим родителям неоднократно прямо намекали о переводе в другой вуз. Видимо, так они видели способ все уладить. Замдекана мне угрожал отчислением. В издевательской форме он говорил дословно, что мне надо выучить фразу «свободная касса», потому что после отчисления я буду работать в сфере обслуживания.


Сотрудница вуза тоже говорила о мире, но при этом ничего для этого не делала, не дала никаких инструкций. Дальше разговоров не пошло. С преподавателем Беликовым было еще две-три пары, я с ним уже не разговаривал, он меня ни о чем не спрашивал.


Сам я много раз сказал, что я за мир. Но никакой инициативы, кроме слов, от них не было.


Может, они выдвинули какие-то условия, которые вы не выполнили?


Были требования, чтобы я не ругался с преподавателями. Больше как таковых требований не было. Они, очевидно, хотели, чтобы я перевелся, только такой вариант они рассматривали всерьез. Об этом говорили и куратор, и директор учебной части.


На студсовете против вас зачитали докладные от студентов о вашем плохом поведении. Вы же хорошо знаете этих студентов? У вас с ними были конфликты ранее?


Я видел все фамилии этих студентов. Конфликтов как таковых у меня с ними не было, за исключением старосты. Я ей почему-то не нравился, и она делала мне всяческие подлости например, не давала выступить с докладом. С остальными просто не было общения как такового.


Одногруппники жаловались, что вы часто вели себя неподобающе на занятиях, а конкретно девушки что вы к ним приставали. Это действительно имело место быть?


Меня отчислили из-за пропусков, а жалобы лишь приобщили к делу, чтобы меня дискредитировать. Для чего вообще решили этот метод избрать? Также было с иноагентом Михаилом Световым. Когда было дело с митингами, его просто обвинили в педофилии. И судьи говорили не о ситуации, а о том, что он педофил. Так и здесь обсуждали не то, что меня отчислили неправомерно, а то, что я к кому-то приставал. Вероятно, расчет был на то, что это станет инфоповодом.


Истории с приставаниями, по сути, ни на чем не основаны. Они взяли 95% вранья и 5% правды. Например, одна из жалоб якобы на выходе из вуза я преследовал одну девушку, но тут вмешались два одногруппника и спасли ей жизнь, грубо говоря. Как было в действительности: я шел, разговаривал по телефону, она шла впереди меня. Затем подоспели два одногруппника и стали идти рядом с ней. Вот и вся история.


Или я ехал в сторону Охотного ряда, и так вышло, что моя одногруппница тоже ехала туда. Она написала жалобу, что я якобы преследовал ее до ее станции метро. Берут ситуации, которые были, и невероятно их изворачивают. Если бы были какие-то доказательства касательно домогательств, я думаю, что это бы передали в суд и на меня завели уголовное дело. А так это просто делается для моей дискредитации.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Алан Мисиков
Алан Мисиков Фото из личного архива героя публикации

У вас есть какие-то подтверждения того, что докладные написали под давлением руководства?


Я разговаривал с куратором на этот счет. Когда я увидел все эти письма, я прямо всем сказал, что буду подавать в суд за клевету. Они, видимо, испугались, позвонили куратору Надежде Николаевне. Она уже связалась со мной и сказала дословно: «Студенты не виноваты. Они написали это, потому что их попросили». На вопрос, кто их попросил, она сказала, что кто-то из руководства, «не сами же они это написали».


У вас в целом были натянутые отношения в группе? Были ли у вас друзья среди одногруппников и те, кто в этой ситуации встал на вашу сторону?


Пара людей из вуза написала слова поддержки. Из группы даже если кто-то и поддерживает меня, никто не написал мне ни плохо, ни хорошо. Видимо, боятся. Или еще по какой-то причине. А так я имел общение буквально с двумя-тремя людьми из вуза, просто на уровне привет-пока. С остальными никак в свободное время не контактировал.


Наверняка вы видели видео, как я якобы ругаюсь и пытаюсь сорвать пару. Это тоже очередная провокация, потому что камера заранее была направлена на меня. Очевидно, что они хотели меня спровоцировать и снять все на камеру. Это было за день до моего отчисления, я на нервах. Должен был выступить с докладом, а староста мне говорит, что я не буду выступать, и у них своя очередь, которую они сами создали. Я встал, попросил преподавателя вмешаться, сказал, что я хочу выступить с докладом.


Вот так и началась ссора. Потому что они не хотят со мной общаться и стараются меня таким методом выкинуть из учебного процесса. А я должен был это пресечь, потому что я же должен был отвечать на паре.


Сколько конкретно у вас было прогулов? Как часто вы посещали занятия и почему прогуливали?


Статистику прогулов мне не предоставили, но пропускал я точно не больше, чем мои однокурсники или другие учащиеся университета. Если брать последний месяц, я не пропускал вообще. Ранее пара пропусков, естественно, была по разным причинам. Нехорошо себя чувствовал. Или иногда нужно было выйти на небольшую подработку я же студент. Так что бывали случаи, когда действительно пропускал.


Но если вы почитаете отзывы про РГСУ или зайдете в «Подслушано» и вобьете слово «пропуски», там стопроцентно выдастся информация, что на пропуски всем все равно. Я, по сути, мог бы вообще не ходить, и всем было бы наплевать, если бы не конфликт. Все мои пропуски это абсолютная липа. Я пропускал мало.


Насколько я понимаю, у вас были проблемы с постановлением на воинский учет. Почему?


Я действительно просрочил на две недели, но после этого я все-таки встал на воинский учет. Я доставил документы об обучении в военкомат города, откуда я родом, чтобы претензий не было. Вероятно, я не так понял или не подумал, что надо встать на учет здесь.


Это действительно мой прокол, но потом я все исправил. Никаких претензий ко мне не было от военкомата, что я долго тянул. Они появились, когда произошел конфликт. Меня просто забрали под конвоем и увезли туда.


Как прошел визит в военкомат?


Там мне намекнули, что я сегодня точно отправлюсь в часть служить. Сначала я писал тесты, потом меня отвезли в единый пункт призыва. В итоге меня забрали на медкомиссию. Я ее прошел, врачи выявили недуг и отправили на допобследование, чтобы подтвердить диагноз. У меня есть на это неделя, и 5 июня я должен по повестке явиться в военкомат.


Кто вам сказал, что вы поедете служить?


Я еще не решил вопрос с военкоматом, поэтому не могу сказать, кто это был. Но это был один из сотрудников.


Почему решили написать письмо именно Кадырову?


У нас практика показывает, что обращения в правозащитные организации не всегда помогают. Однако в случае со Сталиным был прецедент из-за учебника по истории, когда министр (просвещения Сергей Краснов) ездил (в Чечню). Я надеялся, что мне в таком же ключе окажут поддержку и помощь.


Как теперь видите итог этой ситуации? Хотели бы пойти служить или будете пробовать восстановиться в РГСУ?


Меня отчислили. Думаю, что по восстановлению решение будет отрицательным. Планирую подавать в суд на университет за травму, клевету и неправомерное отчисление либо по отдельности, либо сразу комплексно. В частности, подам в суд на ректора Хазина как руководителя.


Насчет армии еще предстоит обследование, чтобы выяснить, могу ли я служить. 

#сталин #ргсу #студенты
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии