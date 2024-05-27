Жители разрушенного в Белгороде дома пожаловались на отсутствие компенсаций за потерянные квартиры

Многоквартирный дом в Белгороде на улице Щорса был частично разрушен в результате обстрела ВСУ 12 мая. После трагедии в правительстве региона заявили, что всем пострадавшим от обстрела гражданам полагаются выплаты в размере 10 тысяч рублей. Однако позднее белгородцы стали жаловаться, что власти отказывают в компенсациях тем, кто не был зарегистрирован в разрушенном доме.
На что жалуются жители
Губернатор Вячеслав Гладков 23 мая сообщил, что правительство направило по 10 тысяч рублей не только белгородцам, которые проживали в обрушившемся подъезде, но и всем жильцам дома. Выплата была единовременной.
Жительница Белгорода Екатерина (имя изменено по просьбе собеседницы), которая проживала в подъезде, сохранившемся после обстрела, рассказала, что 10 тысяч рублей действительно поступили. Ее семья была прописана в квартире. Власти также обещали ей компенсировать половину суммы, которую она потратит на съем временного жилья, пока в разрушенном доме ведутся строительные работы.
«Мы ничего не потеряли, так как проживали в первом подъезде. Выплату в размере 10 тысяч получили. Проживать в доме сейчас нельзя, поэтому собираемся снимать временную квартиру, нам обещали с этим помочь. В администрации говорят, что компенсация за съем жилья будет, примерно половину суммы нам вернут», — сказала Daily Storm Екатерина.
У Елены (имя изменено), снимавшей квартиру на первом этаже обрушившегося подъезда, ситуация иная. Власти не выплачивают ей компенсацию из-за отсутствия прописки. По словам женщины, четкого ответа, будет ли ей оказана материальная помощь, в администрации не дают.
«В обрушившемся подъезде мы снимали квартиру, прописаны там не были. В помощи пострадавшим от обстрелов данного дома было отказано. Сослались на то, что именно зарегистрированным гражданам идет поддержка. Губернатор сказал, что каждый случай рассмотрят отдельно, мы ждем, пока тишина. В соцзащите нам оказывают помощь вещами, продуктами», — рассказала пострадавшая.
Елена говорит, что большая часть личных вещей семьи осталась в разрушенной съемной квартире.
«Квартиру мы, конечно, снимали, но вещи-то личные остались в ней. У меня, например, было много одежды и украшений ювелирных. Некоторую бытовую технику мы тоже туда покупали самостоятельно. Стиральная машинка, холодильник, телевизор — мы это все туда привозили. Одеждой нам помогают, но свои вещи неприятно терять. Хорошо, что ничего важного из документов не осталось в шкафах», — заявила женщина.
Другая жительница Белгорода, Анна (имя изменено), также не может добиться ответа от властей на вопрос, положены ли ей какие-либо выплаты. Женщина владела долей в квартире, которая располагалась в обрушившемся подъезде. Право на жилище также принадлежало ее брату, но он погиб в результате попадания снаряда в дом.
Погибший был прописан в квартире, однако Анна зарегистрирована по другому адресу. Из-за этого в администрации Белгорода ей пока не выделяют компенсацию.
«Я там прописана не была. Были прописаны мой брат, его жена и сын. Компенсации мне никакие не приходят, в администрации ничего за утраченное жилье не обещали. Нужно, скорее всего, через суд добиваться выплат. Хотят, видимо, просто списать выплаты, раз погибли уже люди…» — рассказала Анна.
Из-за разрушения дома женщина потеряла дорогую технику. Машина ее погибшего брата также восстановлению не подлежит: в момент прилета она была припаркована около обрушившегося подъезда. Самая ценная сердцу вещь — фотоальбом ее семьи — также уничтожена: «У меня в квартире были ноутбук и несколько телевизоров, бытовая техника, если о самых дорогих вещах говорить. Но у меня же там еще альбом был с фотографиями, где наша семья в полном составе! Детские фотографии тоже были. У брата около подъезда стояла машина, ее тоже больше нет».
Власти выплатили матери Анны деньги на похороны погибшего. Других компенсаций женщина и не семья не получали.
«От соцзащиты нам выделяют продукты и вещи первой необходимости, если такой запрос есть, министр и его помощники с нами на связи. Предлагали еще разместиться в ПВР. Но я уехала к родителям, мне так удобнее добираться на работу», — рассказала пострадавшая.
В Министерстве соцзащиты Белгородской области отказались отвечать по телефону корреспонденту Daily Storm на вопрос о том, положены ли компенсации за утраченное жилье тем, кто владел недвижимостью, но не был там прописан.
Позиция властей
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 23 мая заявил, что выплаты в размере 10 тысяч рублей будут направлять только тем, кто имеет постоянную прописку в разрушенном доме. Обращения жителей, которые владели квартирой, но были зарегистрированы по другому адресу, а также тех, кто официально снимал жилье в доме, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
«Будем смотреть доходы, будем смотреть возможность оказания помощи в индивидуальном порядке — все необходимые инструменты у нас для этого есть», — написал в соцсетях глава региона.
Мэр Белгорода Валентин Демидов тоже подчеркнул, что в вопросе выплаты компенсаций есть «много индивидуальных нюансов». Но официально денежные средства от региона направят только тем, кто был зарегистрирован по адресу разрушенного многоквартирного дома.
«Все прописанные в доме жители получат выплату в размере 10 тысяч рублей. За полную утрату имущества — 100 тысяч рублей на человека, за частичную — 50 тысяч рублей на человека», — сообщил в своем Telegram-канале Демидов.
Что говорят юристы
Согласно Жилищному кодексу РФ, компенсации за потерянное жилье должны получать собственники квартир, даже если они в них зарегистрированы не были, рассказал Daily Storm юрист в сфере жилищного права Василий Голощапов. Однако арендаторам власти могут отказать в поддержке.
«Этим вопросом занимаются конкретные региональные чиновники. Либо они не понимают запрос конкретного человека, либо не разобрались в нормативно-правовых документах, которые регулируют действия в таких экстренных ситуациях. Если у человека есть доказательства права пользования квартирой, например, договор соцнайма или купли-продажи, власти обязаны по Жилищному кодексу их обеспечить. Для этого необязательно быть зарегистрированным в квартире. Если не обеспечивают их, они могут потребовать в суде предоставления компенсации или жилья. Их закон полностью защищает. Но если у человека есть договор найма жилого помещения, он мало что получит», — пояснил Daily Storm юрист.
С ним согласен член Адвокатской палаты Белгородской области Владимир Ульянов. По его словам, выплаты должны достаться владельцам недвижимости, независимо от наличия или отсутствия прописки в квартире.
«Собственнику жилого помещения положены выплаты в любом случае, если жилье пострадало, — неважно, в каком регионе это произошло. Право пользования, владения, распоряжения у них есть. Даже если регистрации там не было», — отметил Ульянов.