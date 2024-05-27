Жители разрушенного в Белгороде дома пожаловались на отсутствие компенсаций за потерянные квартиры

У Елены (имя изменено), снимавшей квартиру на первом этаже обрушившегося подъезда, ситуация иная. Власти не выплачивают ей компенсацию из-за отсутствия прописки. По словам женщины, четкого ответа, будет ли ей оказана материальная помощь, в администрации не дают.





«В обрушившемся подъезде мы снимали квартиру, прописаны там не были. В помощи пострадавшим от обстрелов данного дома было отказано. Сослались на то, что именно зарегистрированным гражданам идет поддержка. Губернатор сказал, что каждый случай рассмотрят отдельно, мы ждем, пока тишина. В соцзащите нам оказывают помощь вещами, продуктами», — рассказала пострадавшая.





Елена говорит, что большая часть личных вещей семьи осталась в разрушенной съемной квартире.





«Квартиру мы, конечно, снимали, но вещи-то личные остались в ней. У меня, например, было много одежды и украшений ювелирных. Некоторую бытовую технику мы тоже туда покупали самостоятельно. Стиральная машинка, холодильник, телевизор — мы это все туда привозили. Одеждой нам помогают, но свои вещи неприятно терять. Хорошо, что ничего важного из документов не осталось в шкафах», — заявила женщина.





Другая жительница Белгорода, Анна (имя изменено), также не может добиться ответа от властей на вопрос, положены ли ей какие-либо выплаты. Женщина владела долей в квартире, которая располагалась в обрушившемся подъезде. Право на жилище также принадлежало ее брату, но он погиб в результате попадания снаряда в дом.





Погибший был прописан в квартире, однако Анна зарегистрирована по другому адресу. Из-за этого в администрации Белгорода ей пока не выделяют компенсацию.





«Я там прописана не была. Были прописаны мой брат, его жена и сын. Компенсации мне никакие не приходят, в администрации ничего за утраченное жилье не обещали. Нужно, скорее всего, через суд добиваться выплат. Хотят, видимо, просто списать выплаты, раз погибли уже люди…» — рассказала Анна.





Из-за разрушения дома женщина потеряла дорогую технику. Машина ее погибшего брата также восстановлению не подлежит: в момент прилета она была припаркована около обрушившегося подъезда. Самая ценная сердцу вещь — фотоальбом ее семьи — также уничтожена: «У меня в квартире были ноутбук и несколько телевизоров, бытовая техника, если о самых дорогих вещах говорить. Но у меня же там еще альбом был с фотографиями, где наша семья в полном составе! Детские фотографии тоже были. У брата около подъезда стояла машина, ее тоже больше нет».