У компании, «засветившейся» в деле генерала Иванова, с начала СВО выросла прибыль почти в четыре раза

После начала СВО на Украине прибыль компании, фигурирующей в деле арестованного бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова, увеличилась почти в четыре раза. «Олимпситистрой» и до начала спецоперации приносил миллиарды рублей.





По итогам 2023 года выручка «Олимпситистроя», чей бывший глава и совладелец Александр Фомин проходит фигурантом в деле Иванова, составила 65,3 миллиарда рублей. А чистая прибыль компании — 10,8 миллиарда рублей, следует из бухгалтерской отчетности ООО «Олимпситистрой», с которой ознакомился Daily Storm.





В 2022 году выручка компании составила 19,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,8 миллиарда рублей. До начала спецоперации, в 2021 году, эти показатели были на уровне 21 миллиард и 1,6 миллиарда соответственно.





Александр Фомин находится под арестом. Его подозревают в даче взяток Тимуру Иванову. По версии следствия, фирмы — подрядчики Минобороны безвозмездно проводили строительно-ремонтные работы на личных объектах чиновника. В деле фигурирует сумма взятки в размере 1,185 миллиарда рублей.





На последнем заседании адвокат Фомина говорил, что его подзащитный участвовал в строительстве оборонительных укреплений для нужд СВО и является ветераном боевых действий. Юрист также рассказал РИА Новости, что у Фомина не было возможности дать показания в рамках дела, но он изъявил такое желание.





Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест предпринимателя. Его адвокаты просят смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Суд ранее не нашел оснований для назначения более мягкой меры пресечения, поскольку Фомин «обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны РФ и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны и коммерческих структур», а потому может «угрожать свидетелям и другим участникам уголовного судопроизводства».





Тимур Иванов был задержан вечером 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Затем суд арестовал генерала до 23 июня. Следствие полагает, что Иванов получал взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Генерал при этом отказался признавать свою вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.





Источник ТАСС утверждает, что Иванов давно находился в оперативной разработке. Он попал в поле зрения силовиков «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», отмечал собеседник агентства.





Известно, что компания «Олимпситистрой» существует на рынке более 18 лет. Ее основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал «Олимпситистроя» — 0,5 миллиона рублей. Фомину в компании сейчас принадлежит доля в 50%. Такая же — у второго соучредителя и совладельца Дмитрия Хавронина. Он в этом уголовном деле не фигурирует.