Как регионы, в которых были коммунальные аварии в 2024, готовятся к предстоящей зиме

Эта зима выдалась тяжелой для России. Порядка 30 регионов столкнулись с коммунальными авариями. Многие люди оставались без света, тепла и газа несколько недель в суровые январские морозы. Так, в подмосковном Климовске люди жили без тепла две недели. А жители поселка Фряново Щелковского района более 20 дней не могли добиться от властей ответа, почему в их домах отключены батареи. В городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа жители также сидели без воды и отопления практически две недели. Кроме этого, в городе размыло дороги сразу на нескольких улицах. С момента этих аварий прошло около четырех месяцев. Daily Storm узнал, что говорят чиновники о состоянии коммунальных объектов, из-за которых россияне остались без тепла зимой, перед осенне-зимним сезоном 2024-2025.
Подольский микрорайон Климовск прославился на всю Россию в январе 2024 года. В ночь на 3 января в местной котельной произошла авария, из-за чего большинство домов микрорайона остались без отопления. Котельная обслуживала весь микрорайон. По словам властей, авария произошла из-за скачка напряжения на объекте. В результате жители более 200 многоквартирных домов остались без тепла в 30-градусные морозы. Люди устраивали клич в соцсетях, посты в местных пабликах набирали по две тысячи комментариев:
«Вот наша администрация во всей красе: на улице -23°, а ни у кого отопления нет. Новогодний подарок жителям!»
«Такой беспредел только в Климовске происходит? Гнать мэра в шею!»
«Дома холодрыга, спим в шубах, трубы лопаются, а у них все как всегда по плану», — писали климовчане.
Уже 5 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что коммунальщики завершили восстановительные работы в котельной и подача тепла возобновится в течение нескольких часов. Однако люди продолжали ждать включения батарей не три часа, а две недели.
После таких заявлений мэра Подольска жители Климовска стали атаковать аккаунты чиновников правительства Подмосковья в социальных сетях. Их возмущало, что ответственные за контроль коммунальных объектов не выходили на разговор к людям. Так, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин прокомментировал происшествие только через два дня после инцидента. В интервью журналистам он заявил, что «ситуация была скрыта» от властей.
«Практически сутки мы находились в неведении. И получили обратную связь, спасибо жителям, через соцсети граждан, которые начали писать, что у них нет тепла», — заявил тогда Евгений Хромушин.
Через несколько дней после аварии во многих домах начали лопаться трубы из-за наросшего льда. Люди от безысходности собирали петиции и планировали проводить митинги, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание властей.
Мэр Подольска Григорий Артамонов 6 января все же решил ввести ЧС локального характера из-за замерзания отопительной системы.
После придания истории огласки на федеральном уровне был арестован начальник котельной Климовска Александр Чиков. Правоохранители обвинили его в «выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности». Но в поддержку Чикова выступили его подчиненные и родные, которые запустили петицию против его ареста. По их словам, начальник добросовестно выполнял свои обязанности и не раз предупреждал администрацию о проблемах в работе котельной. Петиция в общей сложности набрала практически 90 тысяч подписей.
Во время заседаний Чиков отрицал свою вину и утверждал, что не подписывал документов о готовности домов к зиме. Хотя именно такой акт и предъявляли ему в суде. 7 марта начальнику котельной изменили меру пресечения — перевели под домашний арест. На момент выхода из СИЗО Чиков и его адвокат даже не знали, уволили его или нет. Дело продолжат рассматривать после результатов технической экспертизы котельной. Когда она закончится — неизвестно.
В Министерстве энергетики Московской области рассказали Daily Storm, что на коммунальном объекте провели восстановительный ремонт.
«В частности, проводились такие работы как наладка котлового оборудования, дымососа и вентилятора, ремонт котла КВГМ 100 №3, сетевых насосов,
замена запорной арматуры, восстановление внутренних инженерных систем котельной и другие», — указано в письме от министерства для Daily Storm.
В котельной также установили видеокамеры «Безопасный регион». Записи с этих камер передаются в полицию и хранятся там определенное время. Следить за нарушениями в работе котельной теперь будут на государственном уровне.
Помимо этого в котельной набран полный штаб сотрудников, а также «обеспечен запас расходных материалов для системы химводоподготовки, запчастей, инструментов и принадлежностей».
Сейчас в здании проводятся работы по подготовке к зимнему сезону 2024-2025. Сам объект национализирован.
Власти рассказали, что обслуживание коммунальных объектов по всей Московской области теперь контролируют региональные службы, а не местные. Работа министерства «полностью перестроена с учетом уроков прошедшей зимы».
«Все процессы переведены на региональный уровень. В январе правительство Московской области создало межведомственную рабочую группу по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса, в которую вошли лучшие эксперты в теплоснабжении, в
том числе федерального уровня, представители различных министерств и ведомств», — ответили Daily Storm в письме.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин также заверял жителей, что все оборудование будет отремонтировано и заменено.
«Все решения приняты. Котельная уже наша, укомплектована штатом. Сформирована госпрограмма, которая обеспечена финансированием. Считаем, что все мероприятия, которые проведем в межотопительный период, позволят нам спокойно встретить зиму», — заявил Хромушин.
Согласно информации, размещенной на госзакупках, власти выделили на выполнение работ по капитальному ремонту владений, а также на разработку документации для этих работ порядка одного миллиарда 200 миллионов рублей. Также 93 тысячи рублей потратили на диагностику оборудования химводоотвода котельной.
Одной из последних госзакупок стала заявка на проведение режимо-наладочных работ водоподготовительного оборудования котельной. За такую услугу власти заплатят 510 тысяч рублей.
Не менее вопиющий случай произошел в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа. Советчане жили без отопления и газа более недели. По официальной версии, на тепловых сетях произошла авария.
Местные жители, как и климовчане, были возмущены тем, что чиновники не освещают проблему в своих соцсетях. В то время как власти говорили об устранении причин аварии, жители продолжали сидеть в холодных квартирах. От безысходности люди писали письма главе Следственного комитета Бастрыкину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. Однако из-за износа коммунальной инфраструктуры каждый день на протяжении двух недель появлялись новые очаги аварий.
Многие жители города были вынуждены брать отгулы на работе, чтобы ждать газовиков и сантехников, сливавших воду из батарей. Дети не ходили в школы из-за недопустимо низкой температуры в учебных заведениях.
Помимо отключения тепла в Советском, многие улицы города заливало водой, которая шла из порывов под полотном дороги. Работники ЖКХ выкапывали трубы для устранения аварии, из-за чего дорожное движение в городе было перекрыто. Машины местных жителей проваливались в дыры на дорогах.
В администрации городского поселения Советский рассказали Daily Storm, что было сделано с износившимся оборудованием и испорченными дорогами за четыре месяца. Так, власти сообщили, что в местах порывов на дорогах весной 2024 года проводилась планировка территорий: дорогу отсыпали и отгрейдировали. Власти даже пообещали провести повторную отсыпь дороги перед заморозками, если летом грунт осядет. Будет ли это исполнено — пока неизвестно.
Кроме этого, проводились аварийно-восстановительные работы на тепловых сетях, которые зимой вышли из строя. В администрации подчеркнули, что после ремонта проблем в работе объектов ЖКХ не наблюдалось. В новостях действительно не появлялась информация о каких-либо поломках за весну 2024 года.
Городские службы также планируют провести целый ряд мероприятий к зимнему сезону 2024-2025. Так, коммунальщики подготовят котельные и водоочистные сооружения. Диагностике подвергнутся и канализационные насосные станции, а также сети водоотведения.
Летом 2024 года администрация отремонтирует и заменит сети тепло- и водоснабжения в нескольких частях города: в Агирише, в Малиновском и в Алябъевском.
«На текущее время ведутся работы на сетях водоотведения в городе Советский с заменой напорного коллектора», — рассказали власти.
Прокуратура ХМАО 28 мая обязала власти городского поселения Советский заменить сети теплоснабжения. Правоохранители установили, что износ коммунального оборудования составляет около 80%.
«Нахождение вышеуказанных сетей теплоснабжения в аварийном состоянии влечет нарушение прав жителей города на бесперебойное предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению», — объяснили в региональной прокуратуре.
Ситуацию с многочисленными коммунальными авариями зимой 2024 года не раз комментировали на федеральном уровне.
Так, например, одним из последних возмущенных чиновников был депутат Госдумы и член комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он внес законопроект об ужесточении ответственности ресурсоснабжающих организаций на рассмотрение. Такую инициативу парламентарий выдвинул на фоне большого числа коммунальных аварий зимой.
«Это решение поддержали более 70 субъектов Российской Федерации», — подчеркнул Якубовский.
Депутат предложил увеличить начальную сумму штрафов для ресурсоснабжающих организаций до 50 тысяч рублей, в случае многократности он может увеличиться до 100 тысяч рублей.
По словам парламентария, в «Единой России» на данный момент ведут планомерную работу по улучшению качества услуг таких организаций.