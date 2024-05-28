Как регионы, в которых были коммунальные аварии в 2024, готовятся к предстоящей зиме

Эта зима выдалась тяжелой для России. Порядка 30 регионов столкнулись с коммунальными авариями. Многие люди оставались без света, тепла и газа несколько недель в суровые январские морозы. Так, в подмосковном Климовске люди жили без тепла две недели. А жители поселка Фряново Щелковского района более 20 дней не могли добиться от властей ответа, почему в их домах отключены батареи. В городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа жители также сидели без воды и отопления практически две недели. Кроме этого, в городе размыло дороги сразу на нескольких улицах. С момента этих аварий прошло около четырех месяцев. Daily Storm узнал, что говорят чиновники о состоянии коммунальных объектов, из-за которых россияне остались без тепла зимой, перед осенне-зимним сезоном 2024-2025.





Подмосковье





Подольский микрорайон Климовск прославился на всю Россию в январе 2024 года. В ночь на 3 января в местной котельной произошла авария, из-за чего большинство домов микрорайона остались без отопления. Котельная обслуживала весь микрорайон. По словам властей, авария произошла из-за скачка напряжения на объекте. В результате жители более 200 многоквартирных домов остались без тепла в 30-градусные морозы. Люди устраивали клич в соцсетях, посты в местных пабликах набирали по две тысячи комментариев:





«Вот наша администрация во всей красе: на улице -23°, а ни у кого отопления нет. Новогодний подарок жителям!»





«Такой беспредел только в Климовске происходит? Гнать мэра в шею!»





«Дома холодрыга, спим в шубах, трубы лопаются, а у них все как всегда по плану», — писали климовчане.





Уже 5 января глава Подольска Григорий Артамонов сообщил, что коммунальщики завершили восстановительные работы в котельной и подача тепла возобновится в течение нескольких часов. Однако люди продолжали ждать включения батарей не три часа, а две недели.





После таких заявлений мэра Подольска жители Климовска стали атаковать аккаунты чиновников правительства Подмосковья в социальных сетях. Их возмущало, что ответственные за контроль коммунальных объектов не выходили на разговор к людям. Так, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин прокомментировал происшествие только через два дня после инцидента. В интервью журналистам он заявил, что «ситуация была скрыта» от властей.





«Практически сутки мы находились в неведении. И получили обратную связь, спасибо жителям, через соцсети граждан, которые начали писать, что у них нет тепла», — заявил тогда Евгений Хромушин.





Через несколько дней после аварии во многих домах начали лопаться трубы из-за наросшего льда. Люди от безысходности собирали петиции и планировали проводить митинги, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание властей.