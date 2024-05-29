Экс-депутат Госдумы Рашкин сдал лицензию на охоту и продал ружья

Бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, с которого сняли судимость за убийство лося, рассказал, что сдал свою лицензию на охоту и продал ружья. По словам Рашкина, теперь он навсегда забыл об этом хобби. Политик при этом не исключил, что в будущем выдвинет свою кандидатуру на выборах.





«На охоте поставлен крест. Все, страничку перевернул. Я продал все оружие. Лицензию на охоту сдал. Внутри для себя сказал: «Да, я охотник, я спортсмен. Это мое. Не хобби, а это моя жизнь. Но с охотой закончено», — заявил Daily Storm Рашкин.





«Больше я этим заниматься не буду. Может, будут провокации. Может, рецидив. Потому что я все равно работаю и опасен. Я много знаю. А если человек информирован типа Рашкина — то он очень опасен для своих политических противников. Все, на охоте я больше не буду точно», — добавил коммунист.





Он сообщил, что еженедельно общается очно и по телефону с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и допускает возвращение в Госдуму: «Я ничего не исключаю. Когда у меня мандат отняли — все опустилось. Подумал, что ну его в баню, это депутатство. Хотя столько добра сделал, столько пользы приносил и как политик, и как человек. Очень было много звонков и сожалений, что у меня теперь мандата депутата нет».





Однако, как заметил Рашкин, спустя время после этой скандальной истории с незаконной охотой на душе «как-то «оттаялось». «Поэтому все возможно. Исходя из обстоятельств, которые будут складываться накануне выборов той или иной кампании», — заключил собеседник.





Его адвокат Константин Лазарев ранее заявил РБК, что запрет на участие в выборах не возникает после совершения преступления средней тяжести, поэтому для Рашкина все дороги в политике открыты.





«В течение испытательного срока он должен был себя вести очень примерно, чтоб в отношении него не было возбуждено никаких административных производств, чтоб не допустить никаких новых обвинений», — отмечал защитник коммуниста.





Валерия Рашкина суд приговорил к трем годам условно в апреле 2022 года. Осенью 2021-го политика задержали в Саратовской области. В багажнике автомобиля, за рулем которого находился Рашкин, нашли разделанную тушу лося. На месте было обнаружено ружье с прицелом ночного видения, патроны к нему и охотничий билет на имя Рашкина. Разрешения на отстрел животного у политика не имелось.





В результате Госдума лишила Рашкина депутатских полномочий, а столичные коммунисты — поста первого секретаря столичного обкома. Мандат Рашкина передали Анастасии Удальцовой, жене координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова.