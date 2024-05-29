Муж Блиновской рассмеялся, услышав о своем «побеге» из зоны СВО

Алексей Блиновский, муж блогера Елены Блиновской, рассмеялся, услышав новости о своей «самоволке» из зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом Daily Storm рассказал его товарищ — бывший адвокат Эльман Пашаев. Он отметил, что до ранения служил вместе с Алексеем в Донецке и намерен вернуться на передовую после выздоровления.





«Кто-то какую-то фигню пишет. Потом все федеральные каналы начинают это раскручивать. Я полчаса назад с Алексеем общался. Я ему рассказал эту новость про «побег» (там интернета нет), а Блиновский в ответ смеется!» — заявил собеседник. В зоне СВО муж Блиновской служит пулеметчиком, уточнил Пашаев.





По мнению экс-адвоката, у журналистов «фантазия безграничная». «Новость о том, что Блиновского уже нет в зоне СВО, — бред! Мы с ним постоянно общаемся, каждый день на связи. Просто я сейчас в больнице, а он на передовой. Как можно покинуть войсковую часть? Вы же понимаете — это уголовная ответственность!» — сказал Пашаев.





О том, что Блиновский покинул воинскую часть, где проходил службу, писал Shot. Отмечалось, что его местонахождение неизвестно. Официальных комментариев мужчины не было.





Ранее сообщалось, что Блиновский находился в составе Донецкого корпуса и участвовал в работе со снабжением БПЛА. В СМИ появлялась информация, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с Минобороны России. Ранее он обвинил следствие в попытках разорвать его контракт и просил помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина.





Блиновский отметил, что сейчас главная цель — объединиться и выполнить задачи по победе над внешним врагом, а его навыки и компетенции на фронте будут полезны.





По предварительной информации СМИ, Алексея переводят пулеметчиком в другое подразделение в ДНР. Также сообщалось о возможности отправки Блиновского на линию боевого соприкосновения после прохождения соответствующей подготовки.





Минувшей весной Елене Блиновской было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей. 22 января 2024 года блогера заключили под стражу. Муж «королевы марафонов» отправился в зону спецоперации, чтобы попытаться избежать потери своего последнего бизнеса и «вызволить» жену из СИЗО, утверждает Shot. Блиновский фигурирует в уголовном деле своей супруги. Ему вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.





При этом Пашаев, называющий себя сослуживцем Блиновского, ранее подчеркивал: супруг блогера честно воюет в зоне СВО. По словам бывшего адвоката, Блиновский «не отсиживается где-то» и находится «прямо на линии соприкосновения, в опасном месте». Пашаев называл Блиновского классным специалистом в сфере IT, радиоэлектронной борьбы, дронов и беспилотников.





Сама Елена Блиновская выплатила в российский бюджет более 140 миллионов рублей в рамках уголовного дела о неуплате более 900 миллионов рублей налогов. Об этом следует из материалов защиты, оглашенных в суде, пишет ТАСС. Адвокаты Блиновской настаивали на освобождении подзащитной из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий. Но Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста блогера до 26 июля.





Основательнице «Марафона желаний» предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции, сообщила РБК ее адвокат Наталия Сальникова. Блиновская признала вину лишь по одному пункту — об уклонении от уплаты налогов. Муж блогера свою вину полностью отрицал.





Ранее адвокат Блиновской Наталия Сальникова сообщила, что ее подзащитная, проходящая по делу о неуплате налогов, ее муж и родители планируют заявить о своем банкротстве. По утверждению юриста, из-за ареста имущества и счетов семьи Блиновских «источники погашения налоговой задолженности сведены к нулю».