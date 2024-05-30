«Если он виновен, осудите его и верните на фронт!» Сослуживцы генерала Попова сравнили его с Рокоссовским

Бывшие подчиненные генерала Ивана Попова отказываются верить в то, что он преступник. Генерал широко прославился летом 2023 года, когда в Сети появилась запись, где он критикует положение в армии. В беседе с Daily Storm бойцы предположили, почему правоохранительные органы могли заинтересоваться личностью бывшего командарма. По словам солдат, приписываемое генералу воровство может оказаться типичным для СВО бартером.





Настоящий боевой генерал





Первое, что сказали все собеседники издания о своем бывшем начальнике: «Боевой офицер, настоящий». По словам бойцов, во время украинского контрнаступления летом 2023 года Иван Попов лично приезжал на позиции для проверки боеготовности. Генерал находился на позициях уже во время артподготовки ВСУ.





«Он приезжал прямо на первую линию, когда хохол уже начинал переть и вовсю работала арта. Всегда рядом с коллективом находился, не было такого, что «я начальник, а вы расходный материал». Армия — очень узкая тусовка, тут все друг про друга знают — что сказать. И действительно, если сейчас по позициям пройтись, ты не услышишь про него каких-то сплетен грязных или оскорблений. Мнение у всех одно: настоящий боевой офицер, вором его никто никогда не назовет», — рассказал командир одного из подразделений Андрей (имя изменено по его просьбе).





Отличительной чертой Попова военнослужащие назвали постоянное участие в жизни подразделений. По словам нескольких бойцов, генерал зачастую лично занимался вопросами снабжения своих подчиненных.





«Постоянно у него мутки были, в хорошем смысле! Не хватает материальной базы — он находит, парни получают все необходимое. Человек действительно понимал, что бойцы без обеспечения не могут нормально работать», — поделился Андрей.





Отношение к бойцам





По словам военнослужащих, Попов трепетно относился к кадрам. Генерал всегда старался минимизировать потери среди военнослужащих.





«Он от многих отличался тем, что думал о личном составе. Если где-то были большие потери, он начинал что-то менять в организации, вводил резервы, проще говоря, для гражданских. При наличии проблем он их решал», — сказал боец Николай, работающий на направлении Работино с весны 2023-го.





Бойцы характеризуют Попова как «человечного» командира. По их мнению, отношение к проблемам в армии стало причиной его дальнейших проблем.





«Он просто понимал, что кадры решают все и что тратить людей зазря попросту нельзя. Собственно, он и поднял острый вопрос о том, что 58-й армии нужна ротация. Моя дивизия, как и многие другие на СВО, находится с первого дня, но нас, как некоторых, еще ни разу не выводили в ППД (пункт постоянной дислокации) для пополнения, набора новых бойцов и банального отдыха. Он этот вопрос поднимал, на что ему сказали: «Ты паникер, вот и ***** (дуй) в Сирию», — заявил Николай.





Проданные металлоконструкции





Бывшего командующего 58-й армией арестовали 21 мая 2024 года по подозрению в совершении преступления по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). СМИ предполагают, что речь идет о хищении в 2023 году металлоконструкций для укреплений в Запорожской области более чем на 130 миллионов рублей. Генералу грозит до 10 лет тюремного заключения.





Как отмечают бойцы, перед наступлением ВСУ летом 2023 года все позиции были отлично оборудованы, а после стройки осталось много лишних материалов.





«Армия и война — это про бартер, тут постоянно что-то меняют по нужде. Перед наступом хохлов буквально вдоль дорог валялись тонны стройматериалов, которые были уже не нужны: все было построено»





Одна из версий у парней такая: Попов избавился от излишков этих конструкций и вместо них достал то, чего не хватало подразделениям.





«Это абсолютно обыденная практика на СВО. Тем более Попов постоянно занимался вопросами снабжения. К примеру, могло не хватать средств наблюдения на каком-то участке. А где бабки на это взять?» — объяснил один из командиров Александр (имя изменено), участник боев под Работино.





По словам военнослужащих, преследование Ивана Попова не приносит войскам ничего хорошего: «Конечно, мы не можем утверждать, что он ни копейки не украл. Но скажу так: если он виновен, осудите его и верните на фронт. Толковых генералов не так много, чтобы их по тюрьмам раскидывать. Это не Тимур Иванов, который просто деньги на подрядах пилил. Да и в нашей истории были осужденные военачальники. Рокоссовский и под следствием был, и пытки терпел, но все мы знаем его дальнейшую судьбу», — сказал Александр.





На этой неделе суд во второй раз отказал в переводе генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Ранее СМИ сообщали, что изначально в деле Попова был другой фигурант — неназванный генерал, погибший в зоне СВО.