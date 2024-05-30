«Мама Пригожина настояла, чтобы на руке не было пальца»: автор памятника основателю ЧВК «Вагнер» рассказал о работе над монументом

— Ярослав, для начала расскажите, как вам поступило приглашение взяться за работу над памятником Пригожину?





—Не знаю, наверное, заказчикам понравились другие мои работы. Потому и пригласили меня. Я не сильно известный скульптор, но есть [достойные] работы. Я с мамой Пригожина работал — Виолеттой Кировной. С ней обсуждали все идеи. Родилось три-четыре варианта. И вот окончательный этот появился.





— Были ли какие-то особые пожелания у мамы основателя ЧВК «Вагнер» насчет композиции?





— Мама Пригожина задала определенную задачу, чтобы и не показать сына военным, и отразить его основные заслуги: что он Герой России, патриот, гражданин страны. Он всегда, когда с ней общался, очень сердечно отзывался о России. В то же время он — основатель ЧВК «Вагнер». И нужно было, чтобы был этот образ узнаваемый. Люди привыкли к нему. Поэтому та же куртка [на композиции] «пригожинская», но без военных деталей. Мама прямо настаивала, чтобы никакого оружия не было с ним! Чтобы выглядел как гражданский человек. Было несколько эскизов рассмотрено. Где-то камня не было, где-то фигура не такая. От каких-то элементов отказывались. Движения, поворот головы — в этих нюансах были изменения.





— Почему за бронзовой фигурой Пригожина решили установить огромный камень?





— Он [бизнесмен] же сложный — так говорит мама. Поэтому у нас камень сзади за фигурой. Камень тоже весь какой-то дикий. Эта часть памятника тоже олицетворяет его [Пригожина] натуру буйную. Камень — немного философская величина. По-разному на это смотреть можно. Камень по длине и высоте — 1,70 на 1,70 метра.





— На левой руке памятника нет безымянного пальца. Чья идея была показать Пригожина именно таким?





— Мама настаивала. Потому что он в детстве потерял фалангу одну. И мама хотела, чтобы это было видно и показано. Она рассказала мне историю детскую, как Пригожин что-то зацепил пальцами и потерял фалангу. Для нее это близкий человек — сын, который очень многого добился в жизни, сделал себя сам, узнаваемым, брендом, грубо говоря. Мы говорим «Евгений Пригожин» — и сразу в голове какая-то картинка. Человек это сделал, и мама гордится им. Она видела его отношение к стране. Поэтому на куртке три награды: звезды Героя России, ДНР и ЛНР.





— Мама основателя ЧВК «Вагнер» как отреагировала на конечный результат вашей работы?





—Она очень довольна. На уровне эскиза она переживала, как это будет в окончательном варианте выглядеть. Но там все этапы были настолько прозрачны! То есть была утверждена фигура (мы ее слепили), потом портрет. Камень вначале вырезали в пенопласте, чтобы понимать, какой он должен быть по форме. И потом уже только к натуральному памятнику. Поэтому мама, в принципе, уже осознавала, что будет.





— Кроме нее, кто-то еще оценивал вашу работу?





— Когда был окончательный результат — подключилась вся семья. Они собрались и детали обсуждали. Всем понравилось. Единственное, были нюансы по портрету. Мама более молодого хотела [изображения Пригожина], а семья — чуть-чуть постарше. Просто я когда с видео работал, то видел, какой это человек до участия в СВО был. И за год (наверное, из-за стресса, волнения) он, чувствуется, что постарел.





— В итоге чей вариант победил: мамы бизнесмена или его семьи?





— Мы нашли что-то промежуточное. Золотую серединку. Чтобы и не сильно молодым был, и образ все-таки оставить.





— Сколько времени вы потратили на работу над монументом?





— Думаю, около полугода. С зимы и до мая.





— Ярослав, пока кипела работа, небось, все детали будущего памятника держались в строжайшем секрете...





— Мы, скульпторы, вообще не любим разговоры. Просто такая «кухня», не то чтобы прям секрет. Кто-то заходил в мастерскую, где велись работы. Секретности не было, но я не любитель афишировать все. Скорее важен результат всегда, нежели вся шумиха рядом.





— Полагаю, вы своим трудом также остались довольны?





— Все, что старались, максимально было сделано. Я доволен, потому что и приятно было работать с Виолеттой Кировной, и все комментарии ее были уместны. Все было максимально душевно, насколько это возможно в таких отношениях. Все понимали: главное — красивый результат. Чтобы всех устраивало, особенном маму. Потому что вы когда смотрите — это не просто памятник Пригожину. Там будут еще отец и отчим. Две плиты на их могилах поставят рядом с памятником. И мама хочет, чтобы впоследствии тоже там была. Семейное место это такое [на кладбище] будет.





— Вы в период работы над скульптурой, как понимаю, не были стеснены в финансовом плане. В СМИ всплывали цифры, будто на весь монумент ушло порядка 10 миллионов рублей.





— Все было по договору и прописано четко. Я не могу называть цифры. Это некрасиво будет. Но (касательно затрат) это все было в рамках того, что сейчас есть на рынке. Ничего сверхъестественного, но и не ниже. Все достаточно разумно, без фантастики. Но все стороны были довольны, и я в том числе. Никак ни в чем не стеснен. А упомянутая вами цифра — может, журналисты и правы. Потому что, вы не забывайте: бетонных работ было много, люди делали рядом красивые дорожки. Работы сложные. Тот же камень — его 12 часов тащили до этого места. Он две тонны весит! Камень выгрузили аккуратненько рядом, и надо было, чтобы ребята протащили его. Очень хорошие, кстати, люди на кладбище работают. И здорово помогли. Очень много специалистов участвовало: «литейка», каменщики. Конечно, это недешево. Но и не такие цены, от каких люди должны охать.





— Планируется, что открытие композиции, представляющей собой камень и скульптуру, будет 1 июня. Посетите кладбище в этот день?





— Я не буду присутствовать. Это семейные все-таки вопросы, а не просто могила. Я таких историй стараюсь избегать. Просто люди очень серьезно отнеслись к установке монумента. До этого был просто обычный крест деревянный на могиле, и они хотели именно красиво все сделать. Для меня важно, что сделал памятник узнаваемой личности. Даже приятно было поучаствовать в этой истории.