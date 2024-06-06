Очевидец — о страшном ДТП с трамваями в Кемерове: Видел неподвижное тело и подростка в крови на рельсах

После столкновения двух трамваев в Кемерове травмы различной степени тяжести получили свыше 100 человек, в том числе семеро детей. Еще один пострадавший скончался. По предварительной информации, сейчас три человека находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней степени тяжести. Житель Кемерова Дмитрий стал очевидцем аварии, он рассказал Daily Storm, что был шокирован картиной, когда увидел неподвижное тело и подростка в крови на рельсах. По словам мужчины, после аварии на дороге остановились несколько машин и люди стали помогать пострадавшим еще до приезда скорой.





«Я как раз проезжал мимо [места ДТП]. Увидел неподвижное тело на дороге и подростка в крови, который шел по трамвайным путям. Помочь ему в тот момент никто не пытался», — сказал собеседник.





Он добавил, что сначала «вообще не понял, как трамваи врезались». Первыми к пострадавшим прибыли спасатели, уточнил Дмитрий: «Видел только пожарный автомобиль с сотрудниками МЧС, а по встречной в это время ехала скорая».





Мужчина пожаловался на старый трамвайный парк. Его слова подтвердила другая жительница Кемерова. «Они находятся просто в ужасающем состоянии. Все ржавые, дырявые, холодные. Ужас просто, что творится с этим видом транспорта в нашем регионе», — сказала Daily Storm женщина. В соцсетях жители Кемерова также массово жалуются на старые трамваи и беспокоятся о своей безопасности.





Авария произошла 6 июня около 07:30 (03:30 мск). По одной из версий, водитель трамвая въехал в такое же транспортное средство, после того как потерял управление из-за отказа тормозов. Пассажиров из искореженного трамвая пришлось извлекать через окна.





В соцсети попало видео происшествия. На кадрах видно, как трамвай на высокой скорости входит в поворот, в этот момент отрываются передние и задние двери и два человека вылетают на проезжую часть под колеса автомобилей. Водители успевают затормозить. На другом видео показаны два столкнувшихся трамвая. Вероятно, мчавшийся на большой скорости трамвай догнал впереди идущий и врезался в него.





Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет. Кроме того, проверку инициировала местная прокуратура. Сейчас следователи осматривают место ДТП, допрашивают очевидцев, пассажиров, должностных лиц компании-перевозчика.





Трамвай, попавший в ДТП, проходил второе техническое обслуживание 2 июня, отметили в пресс-службе Кемеровской электротранспортной компании. В сообщении говорится, что трамвай на линию выпущен исправным. За рулем находилась водитель, которая работает с октября 2023 года. За время своей работы зарекомендовала себя исключительно с положительной и ответственной стороны, заверили в компании.





Трамваи в Кемерове изношены на 80-90%, возраст устаревших машин составляет до 40 лет, заявил ТАСС мэр Дмитрий Анисимов. Он добавил, что «источник финансирования определяется» и понимание по этому вопросу будет ближе к 2025 году, но пока «надо обновить инфраструктуру».





О ветхости городских трамваев Анисимов упоминал полтора года назад. Тогда износ трамваев превысил 80%, а рельсов — достиг 65-70%. Мэр обещал полностью обновить технику и рельсы к концу 2027 года.





Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил, что родственникам пострадавших оказывается психологическая помощь, а медучреждения обеспечены необходимым оборудованием и лекарствами. Создан оперативный штаб, который возглавил мэр Анисимов. Власти окажут всестороннюю поддержку семье погибшего в аварии.