При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 67 человек, один погиб

Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 67 человек. Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.





Он уточнил, что из них три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии — двое в реанимации, а один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение, рассказал Середюк в своем Telegram-канале.





Позже глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что один из пострадавших в аварии скончался.





Ранее в региональном управлении СК по факту столкновения трамваев завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»). Прокуроры начали проверку.





По одной из версий, водитель трамвая въехал в другое транспортное средство, после того как потерял управление из-за отказа тормозов. Пассажиров из искореженного трамвая пришлось извлекать через окна.