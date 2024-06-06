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При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 67 человек, один погиб
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Трое из них — в тяжелом состоянии undefined
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При столкновении трамваев в Кемерове пострадали 67 человек, один погиб

Трое из них — в тяжелом состоянии

Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 67 человек. Об этом заявил врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.


Он уточнил, что из них три человека сейчас находятся в тяжелом состоянии — двое в реанимации, а один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение, рассказал Середюк в своем Telegram-канале. 


Позже глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил, что один из пострадавших в аварии скончался.


Ранее в региональном управлении СК по факту столкновения трамваев завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»). Прокуроры начали проверку. 


По одной из версий, водитель трамвая въехал в другое транспортное средство, после того как потерял управление из-за отказа тормозов. Пассажиров из искореженного трамвая пришлось извлекать через окна.

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#дтп #пострадавшие #трамвай #кемерово
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