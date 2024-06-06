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Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове превысило 100
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Один человек погиб, ранее сообщали власти undefined
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Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове превысило 100

Один человек погиб, ранее сообщали власти

Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 102 человек. Об этом сообщают экстренные службы.


Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявлял о 67 пострадавших. Один из них умер, рассказал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов. По его словам, состояние остальных госпитализированных не вызывает опасений у врачей.


Ранее в региональном управлении СК по факту столкновения трамваев завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).


Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в 07:30 по местному времени. По одной из версий, водитель трамвая въехал в другое транспортное средство, после того как потерял управление из-за отказа тормозов. 


Люди буквально выпали на дорогу перед столкновением трамваев, рассказали очевидцы. Пассажиров из искореженного трамвая пришлось извлекать через окна.

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#кузбасс #кемерово #трамвай #дтп
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