Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове превысило 100

Количество пострадавших в результате столкновения трамваев в Кемерове увеличилось до 102 человек. Об этом сообщают экстренные службы.





Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявлял о 67 пострадавших. Один из них умер, рассказал мэр Кемерова Дмитрий Анисимов. По его словам, состояние остальных госпитализированных не вызывает опасений у врачей.





Ранее в региональном управлении СК по факту столкновения трамваев завели уголовное дело по части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей»).





Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в 07:30 по местному времени. По одной из версий, водитель трамвая въехал в другое транспортное средство, после того как потерял управление из-за отказа тормозов.





Люди буквально выпали на дорогу перед столкновением трамваев, рассказали очевидцы. Пассажиров из искореженного трамвая пришлось извлекать через окна.