В Москве неизвестный застрелил мужчину, в полиции заявили о заказном убийстве

Стрельба произошла на западе Москвы. По предварительным данным, мужчина открыл огонь из ружья в районе Фили-Давыдково, один человек погиб, пишет РИА Новости в экстренных службах.





Это случилось у станции МЦД Кунцевская в районе стройки. Стрелка ищут, сообщает Telegram-канал «112».





По данным ресурса, «мужчина хладнокровно произвел несколько выстрелов в лежащего, а затем спокойно скрылся с места происшествия».





Отмечается, что на месте инцидента работают экстренные службы.





Позже в столичном управлении МВД подтвердили, что на западе Москвы совершенно заказное убийство, в ходе которого неизвестный расстрелял мужчину. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.