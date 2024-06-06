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В Москве неизвестный застрелил мужчину, в полиции заявили о заказном убийстве
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Злоумышленника разыскивают undefined
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В Москве неизвестный застрелил мужчину, в полиции заявили о заказном убийстве

Злоумышленника разыскивают

Стрельба произошла на западе Москвы. По предварительным данным, мужчина открыл огонь из ружья в районе Фили-Давыдково, один человек погиб, пишет РИА Новости в экстренных службах.


Это случилось у станции МЦД Кунцевская в районе стройки. Стрелка ищут, сообщает Telegram-канал «112». 


По данным ресурса, «мужчина хладнокровно произвел несколько выстрелов в лежащего, а затем спокойно скрылся с места происшествия». 


Отмечается, что на месте инцидента работают экстренные службы.


Позже в столичном управлении МВД подтвердили, что на западе Москвы совершенно заказное убийство, в ходе которого неизвестный расстрелял мужчину. Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

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#москва #стрельба #преступление
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