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В Ростовской области после атаки украинского дрона загорелся Новошахтинский нефтезавод
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Площадь пожара составила 100 квадратных метров undefined
Новости

В Ростовской области после атаки украинского дрона загорелся Новошахтинский нефтезавод

Площадь пожара составила 100 квадратных метров

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.


Он уточнил, что на месте работают службы экстренного реагирования. В тушении пожара принимают участие около 120 человек и 15 единиц техники, планируется привлечь пожарный поезд. Из-за повторной атаки ликвидацию пожара приостанавливали.


Затем Голубев сообщил об увеличении сил для ликвидации огня и распространении возгорания на площади 100 квадратных метров. Позже губернатор рассказал, что пожар удалось локализовать. 


В ночь на 6 июня украинский дрон-камикадзе также атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. Возгорание было потушено. Об этом  сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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#всу #беспилотник #сво #нпз #пожар
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