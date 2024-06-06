В Ростовской области после атаки украинского дрона загорелся Новошахтинский нефтезавод

На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) произошел пожар после атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.





Он уточнил, что на месте работают службы экстренного реагирования. В тушении пожара принимают участие около 120 человек и 15 единиц техники, планируется привлечь пожарный поезд. Из-за повторной атаки ликвидацию пожара приостанавливали.





Затем Голубев сообщил об увеличении сил для ликвидации огня и распространении возгорания на площади 100 квадратных метров. Позже губернатор рассказал, что пожар удалось локализовать.





В ночь на 6 июня украинский дрон-камикадзе также атаковал нефтебазу в Старом Осколе Белгородской области. Возгорание было потушено. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.