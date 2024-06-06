Задержан киллер, убивший мужчину на западе Москвы

Киллера, убившего мужчину на западе Москвы, задержали в районе Аминьевского шоссе. Он оказал при задержании вооруженное сопротивление и был ранен. Информацию о том, что злоумышленник выжил, подтвердили в столичном управлении Следственного комитета России.





Также, по данным Telegram-каналов, убитый якобы является сыном Андрея Балишанского — главы компании Mediasystem Group, которая занимается арендой аппаратуры связи.





Сам 34-летний Константин Балишанский — профессиональный скейтбордист. Мотивы стрелявшего уточняются.