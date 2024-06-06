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Задержан киллер, убивший мужчину на западе Москвы
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Подозреваемый был ранен, но выжил undefined
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Задержан киллер, убивший мужчину на западе Москвы

Подозреваемый был ранен, но выжил

Киллера, убившего мужчину на западе Москвы, задержали в районе Аминьевского шоссе. Он оказал при задержании вооруженное сопротивление и был ранен. Информацию о том, что злоумышленник выжил, подтвердили в столичном управлении Следственного комитета России. 


Также, по данным Telegram-каналов, убитый якобы является сыном Андрея Балишанского — главы компании Mediasystem Group, которая занимается арендой аппаратуры связи. 


Сам 34-летний Константин Балишанский — профессиональный скейтбордист. Мотивы стрелявшего уточняются. 

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#москва #киллер #задержание
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