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В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, погибла женщина
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Еще три человека пострадали undefined
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В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, погибла женщина

Еще три человека пострадали

В Санкт-Петербурге перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.


Уточняется, что понтон перевернулся на Большом пруду в Екатерининском парке в Царском Селе при выполнении разворота. В этот момент на нем находилось 24 человека. 

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Было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. 


По данным Telegram-канала «112», все произошло при перевозке людей с острова на берег, они готовились к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

#санкт-петербург #царское село #чп
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