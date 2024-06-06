В Царском Селе перевернулся понтон с пассажирами, погибла женщина

В Санкт-Петербурге перевернулся понтон с пассажирами, один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Уточняется, что понтон перевернулся на Большом пруду в Екатерининском парке в Царском Селе при выполнении разворота. В этот момент на нем находилось 24 человека.
Было заведено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека.
По данным Telegram-канала «112», все произошло при перевозке людей с острова на берег, они готовились к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.