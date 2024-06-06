«Талантливый скейтбордист и судья»: знакомый рассказал о мужчине, расстрелявшем коллегу в Москве

Киллер Андрей Демин, убивший скейтбордиста и айтишника Константина Балишанского (псевдоним Свитч) на западе Москвы, был знаком с ним. Об этом Daily Storm рассказал товарищ погибшего Денис Мархасин. Он отметил, что Демин также раньше увлекался скейтбордингом и показывал в этом деле неплохие результаты.





«Я знал убийцу. Он был скейтбордистом. Я его не видел несколько лет и не дружил. Как произошло — так произошло. Последние годы о нем ничего не слышал. Он судил соревнования скейтбордистов. Про проблемы с наркотиками [о которых писали СМИ] не слышал», — сказал нашему корреспонденту Мархасин.





«Демин был хороший скейтбордист. Талантливый. Для меня большой шок от таких новостей», — добавил Денис.





Он также подтвердил предварительную версию правоохранителей, что Андрей Демин мог убить знакомого на почве ревности. Однако деталей Денис привести не смог. Он при этом пояснил, что был не в курсе личной жизни обидчика и его жертвы.





Родители Кости развелись 20 лет назад и близкие рассказывали, что парень был вспыльчивый и всегда на взводе, писал канал Baza. Однако знакомый погибшего заявил Daily Storm, что ранее «не замечал» за Костей вспышек гнева или агрессии.





Мархасин ранее также сообщал «Известиям», что был знаком с Балишанским с детства, поскольку они вместе были увлечены скейтбордингом: «Снимали его катания, ездили в туры вместе. Вообще спокойный парень, но в последнее время несколько лет я его видел редко очень. В последний раз несколько месяцев назад».





Утром 6 июня в районе Фили-Давыдково на западе столицы мужчина расстрелял своего знакомого 1989 года рождения. Убийце в черном удалось ранить жертву, а затем добить выстрелами на обочине. Следствие полагает, что между двумя мужчинами возник конфликт на почве ревности. После совершения преступления Демин скрылся.





Однако его задержали правоохранители. По предварительной информации, мужчина оказал вооруженное сопротивление и был тяжело ранен ответным огнем. Кроме мужчины никто не пострадал. Сейчас он госпитализирован. Возбуждено дело об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.





Подозреваемый в убийстве Балишанского в 2018 году работал журналистом на портале Proskater и был знаком с убитым, также утверждают источники Baza. По информации канала, 35-летний Андрей Демин ранее был судим по статье о наркотиках. В 2009 году он получил четыре года условно за хранение и сбыт героина. Канал «112» передает, что Демин проживал со своей жертвой на соседних улицах.