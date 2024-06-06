Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова: ответственность за адаптацию детей из других стран в России несут их родители

«Я за то, чтобы те, кто приезжает в нашу страну, уважали нашу культуру. Конечно, нужны правила, которые говорят и доказывают, что люди едут с намерением и пониманием, с уважением к нормам и устоям российского государства», — заявила Кузнецова.





Вице-спикер отметила, что прежде всего ответственность за адаптацию детей из других стран в России несут их родители.





«Сейчас очень важно, чтобы меры были не в ущерб нашим детям, их развитию и образованию. Конечно, если речь идет о том, что ребенок приезжает в другое государство, то должна быть прежде всего забота родителей. Родители должны понимать, как их ребенок интегрируется в общество».





Ранее уполномоченная по защите прав ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству ввести языковую подготовку для детей мигрантов в детских садах. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.





Детский омбудсмен отметила, что периодически поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети мигрантов.





Львова-Белова предложила рассмотреть возможность ввода обязательной и бесплатной культурно-языковой подготовки детей мигрантов в дошкольных организациях. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.





В документе правительству предлагается проработать внесение изменений в Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации».





Ранее поддержал предложение Львовой-Беловой в разговоре с RTVI и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Он отметил, что «одно из важнейших прав и в то же время обязанностей ребенка — это социализация, то есть обучение всем аспектам жизни с другими людьми».





Парламентарий согласился, что «мы действительно должны обеспечить социализацию мигрантов, в том числе и на уровне языка повседневного общения».