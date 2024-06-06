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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова: ответственность за адаптацию детей из других стран в России несут их родители
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Она подчеркнула, что приезжие должны с уважением относиться к нормам и устоям российского государства Анна Кузнецова
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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова: ответственность за адаптацию детей из других стран в России несут их родители

Она подчеркнула, что приезжие должны с уважением относиться к нормам и устоям российского государства

Анна Кузнецова Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Экс-уполномоченная при президенте РФ по защите прав ребенка, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в разговоре с Daily Storm на полях ПМЭФ поддержала идею нынешнего детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой о введении языковой подготовки для детей мигрантов в дошкольных образовательных учреждениях.

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«Я за то, чтобы те, кто приезжает в нашу страну, уважали нашу культуру. Конечно, нужны правила, которые говорят и доказывают, что люди едут с намерением и пониманием, с уважением к нормам и устоям российского государства», — заявила Кузнецова. 


Вице-спикер отметила, что прежде всего ответственность за адаптацию детей из других стран в России несут их родители.


«Сейчас очень важно, чтобы меры были не в ущерб нашим детям, их развитию и образованию. Конечно, если речь идет о том, что ребенок приезжает в другое государство, то должна быть прежде всего забота родителей. Родители должны понимать, как их ребенок интегрируется в общество».


Ранее уполномоченная по защите прав ребенка Мария Львова-Белова предложила правительству ввести языковую подготовку для детей мигрантов в детских садах. Об этом говорится в ежегодном докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.


Детский омбудсмен отметила, что периодически поступают обращения граждан о возникающих конфликтах в школах, участниками которых становятся дети мигрантов.


Львова-Белова предложила рассмотреть возможность ввода обязательной и бесплатной культурно-языковой подготовки детей мигрантов в дошкольных организациях. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций, по мнению омбудсмена, можно открыть адаптационные курсы для тех детей, которые не владеют русским языком.


В документе правительству предлагается проработать внесение изменений в Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации».


Ранее поддержал предложение Львовой-Беловой  в разговоре с RTVI и член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.  Он отметил, что «одно из важнейших прав и в то же время обязанностей ребенка — это социализация, то есть обучение всем аспектам жизни с другими людьми». 


Парламентарий согласился, что «мы действительно должны обеспечить социализацию мигрантов, в том числе и на уровне языка повседневного общения». 

#дети #кузнецова #львова-белова #мигранты
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