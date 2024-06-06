Байден заявил, что США не разрешают Украине наносить удары по Москве и Кремлю

Поставляемое Украине американское оружие не разрешено использовать для ударов по Москве или Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ABC News.





Он уточнил, что американское оружие «разрешено использовать вблизи границы, когда [ВС РФ] используют [оружие] по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине», отметил Байден.





Президент США подчеркнул, что «не санкционирует удары на 200 миль (321 километр) вглубь России и не санкционирует удары по Москве и Кремлю».





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