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Байден заявил, что США не разрешают Украине наносить удары по Москве и Кремлю
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Также американская сторона не санкционирует атаки своим оружием вглубь территории РФ undefined
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Байден заявил, что США не разрешают Украине наносить удары по Москве и Кремлю

Также американская сторона не санкционирует атаки своим оружием вглубь территории РФ

Поставляемое Украине американское оружие не разрешено использовать для ударов по Москве или Кремлю. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ABC News.


Он уточнил, что американское оружие «разрешено использовать вблизи границы, когда [ВС РФ] используют [оружие] по другую сторону границы для нанесения ударов по конкретным целям на Украине», отметил Байден. 


Президент США подчеркнул, что «не санкционирует удары на 200 миль (321 километр) вглубь России и не санкционирует удары по Москве и Кремлю». 


Заметка дополняется

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