Запорожский губернатор Балицкий заявил, что в РФ появится новый федеральный округ

Новый федеральный округ, в состав которого войдут ДНР, ЛНР, Запорожская область и Херсонская область, а также Крым, будет создан в ближайшее время. Об этом на полях ПМЭФ РИА Новости заявил запорожский губернатор Евгений Балицкий.





Он предположил, что новый округ может получить название Новороссия. Балицкий добавил, что «оптимальной столицей будет Симферополь».





Создание такого образования обсуждалось еще в 2022-м и в 2023 году. Инициативу высказывали крымские депутаты. Ранее в 2016 году Крым вошел в состав Южного федерального округа.





Сейчас в России есть Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа.